เบื้องหน้าสปาแมวสุดน่ารัก เบื้องหลังสุดดาร์ก เป็นที่ค้ากาม สั่งฝ่าไฟแดง สุดท้ายไม่รอด

          เบื้องหน้าสปาแมวสุดน่ารัก แต่เบื้องหลังสุดดาร์ก โดนตำรวจจับลักลอบค้ากามสุดโหด บังคับให้ลูกค้าฝ่าไฟแดงในวันนั้น โดยใช้ฟองน้ำอุดเอาไว้

          วันที่ 3 พฤษภาคม 2569 เฟซบุ๊ก ตำรวจสอบสวนกลาง (ตำรวจสอบสวนกลาง) รายงานว่า ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) ร่วมกันจับกุม ว่าที่ ร.ต.หญิง เวย์ฆญาภัทส์ อายุ 33 ปี, นายธวัชชัย อายุ 32 ปี และ นางสาวยุวดี อายุ 38 ปี กระทำความผิดฐานสมคบโดยตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ฯ โดยจับกุมได้ที่ บ้านพักและร้านสปาเป้าหมายจำนวน 2 จุด ในพื้นที่ จ.ปทุมธานี

ภาพจาก เฟซบุ๊ก ตำรวจสอบสวนกลาง (ตำรวจสอบสวนกลาง)

          สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าช่วยเหลือเยาวชนอายุ 16 ปี ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จนสืบสวนทราบว่า กลุ่มผู้ต้องหาประกอบด้วย ว่าที่ ร.ต.หญิง เวย์ฆญาภัทส์ และนายธวัชชัย สองสามีภรรยาซึ่งเป็นเจ้าของร้าน ร่วมกับนางสาวยุวดี ผู้จัดการร้าน เปิดร้านบริการอาบน้ำแมวบังหน้าเพื่อลักลอบค้าประเวณี มีพนักงานกว่า 22 คน โดยเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ประมาณ 7-8 คน ถูกบังคับให้รับลูกค้าและต้องทำงาน 30 วันติดต่อกันจึงจะได้เงินเดือน หากดูแลลูกค้าไม่ดีจะถูกด่าทอทำร้ายร่างกาย และหากพนักงานมีประจำเดือนจะบังคับให้ใช้ฟองน้ำ (ลูกเจี๊ยบ) ยัดใส่อวัยวะเพศเพื่อให้บริการลูกค้าต่อไป

          เบื้องต้นตรวจสอบพบว่าทำมานาน 7 ปี มีเงินหมุนเวียนในบัญชีกว่า 20 ล้านบาท เจ้าหน้าที่จึงรวบรวมพยานหลักฐานขอศาลออกหมายจับและหมายค้น นำมาสู่การเข้าตรวจค้นและจับกุมผู้ต้องหาทั้ง 3 ราย พร้อมตรวจยึดของกลาง โทรศัพท์มือถือ, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, ถุงยางอนามัยกว่า 500 ชิ้น, โหลบรรจุฟองน้ำ (ลูกเจี๊ยบ) และสำเนาบันทึกประจำวันของอดีตพนักงานที่เคยแจ้งความไว้ รวมถึงสามารถช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เพิ่มเติมได้อีก 1 ราย 

          ด้านผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา โดยยอมรับว่าเป็นเจ้าของร้านและผู้จัดการร้านจริง มีการรับลูกค้าทั้งทางออนไลน์และวอล์กอิน

เบื้องหน้าสปาแมวสุดน่ารัก เบื้องหลังสุดดาร์ก เป็นที่ค้ากาม สั่งฝ่าไฟแดง สุดท้ายไม่รอด อัปเดตล่าสุด 3 พฤษภาคม 2569 เวลา 10:25:46
