ปลายักษ์ปริศนาว่ายอยู่ในน้ำ มีห่วงรัดตรงกลาง คนเห็นรีบบอก ให้เอาปลาออกอย่างไว

ปลายักษ์ปริศนาว่ายอยู่ในน้ำ คนสงสัยทำไมมีห่วงรัดตรงกลางลำตัวได้ มันคืออะไร ส่วนคอมเมนต์ชาวเน็ตบอก ให้รีบนำออกจากพื้นที่อย่างไว
วันที่ 3 พฤษภาคม 2569 เฟซบุ๊ก Churarat Tangchitnob มีการโพสต์ปลาปริศนาในคลองแถวบ้าน ตัวใหญ่และยาว ที่แปลกตาสุด ๆ คือ มีห่วงรัดอยู่กลางลำตัว มันเป็นห่วงวงแหวนของใครกัน แล้วทำไปเพื่ออะไร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Churarat Tangchitnob
ชาวเน็ตเห็นแล้วก็มองว่า ปลานี้คืออัลลิเกเตอร์ ส่วนห่วงไม่แน่ใจว่าติดมาจากไหน เพราะเจ้าของโพสต์ไม่บอกข้อมูลอะไรเลยว่า ปลานี้อยู่พิกัดตรงไหน บางครั้งอาจจะติดเอง บางครั้งมนุษย์อาจเป็นคนทำ ปลาใหญ่ขนาดนี้ น่าสงสัยว่าทำไปได้ยังไง
อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ชัวร์แน่ ๆ นี่คือเอเลี่ยนสปีชี่ส์ ควรนำออกจากพื้นที่ไปให้ไกลที่สุด
