ผงชูรส แท้หรือปลอม เผย 4 วิธีเช็กง่าย ๆ ที่ไม่ทำให้คุณตกเป็นเหยื่ออีกต่อไป

          ผงชูรส แท้หรือปลอม อย. เผย 4 วิธีเช็กง่าย ๆ รู้ผลทันที ไม่ตกเป็นเหยื่อของปลอมในท้องตลาดอีกต่อไป ทำยังไงบ้าง

วิธีเช็กผงชูรสแท้

          หนึ่งในของกินที่ถูกปลอมมาขายกันบ่อย ๆ ถูกจับหลายครั้งก็ยังไม่หาย นั่นคือ ผงชูรส ซึ่งหลายคนก็ต้องพยายามหาวิธีตรวจสอบว่า ทำยังไงถึงได้ของแท้ เช่น การซื้อในช่องทางที่น่าเชื่อถือ

          วันที่ 3 พฤษภาคม 2569 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข หรือ อย. เปิดเผยวิธีการสังเกตผงชูรสแท้หรือปลอมเบื้องต้นแบบง่าย ๆ ทำได้ 4 วิธี ดังนี้

          - เผาไฟ : นำผงชูรสใส่บนช้อนโลหะใช้ไฟลนใต้ช้อน หากเป็นของแท้จะไหม้เกรียมติดช้อน ส่วนของปลอมจะไม่ละลาย หากมีสารปนเปื้อน เช่น บอแรกซ์ หรือ โซเดียมเมตาฟอสเฟต เมื่อเผาแล้วจะเหลือเถ้าสีขาว หรือส่วนที่ไม่ไหม้จะค้างอยู่บนช้อน

          - ลักษณะผลึก : ของแท้จะเป็นผลึกใส เนียน ละลายน้ำได้ดี ส่วนของปลอมจะหมองกว่า ผลึกหยาบ

          - ซองบรรจุภัณฑ์ : ของแท้สีของฉลากจะมีสีสด คมชัด ใหม่ ส่วนของปลอมจะมีสีซีดหรือมีคราบสกปรก รอยใช้ซ้ำ

          - ราคา : ของแท้จะขายตามราคามาตรฐานของยี่ห้อนั้น ๆ ส่วนของปลอมมักถูกผิดปกติ


ผงชูรส แท้หรือปลอม เผย 4 วิธีเช็กง่าย ๆ ที่ไม่ทำให้คุณตกเป็นเหยื่ออีกต่อไป อัปเดตล่าสุด 3 พฤษภาคม 2569 เวลา 14:09:27
