เปิดโพสต์สุดท้ายน้องดรีม นางแบบ เสียชีวิตสลดในคอนโด เพราะแฟนหนุ่มป่วยจิตเวช

เปิดโพสต์สุดท้ายน้องดรีม นางแบบ แม่ค้าออนไลน์ เสียชีวิตจากการถูกแฟนหนุ่มป่วยจิตเวชฆ่าหมกคาห้อง โพสต์เป็นคำคมความรัก
จากกรณีที่นางสาวพนิจสุดา หัตถดล หรือดรีม วัย 25 ปี แม่ค้าออนไลน์ เสียชีวิตในคอนโดแห่งหนึ่ง จ.นนทบุรี อยู่ในสภาพนอนคว่ำหน้าข้างเตียง สวมเพียงชุดชั้นใน มีหมอนวางทับศีรษะ 2 ใบ เบื้องต้น คาดว่า คนก่อเหตุคือ นายนิติรันดร์ แฟนหนุ่มที่มีประวัติป่วยจิตเวช หวาดระแวงกลัวถูกทำร้าย เคยมีประวัติทำร้ายร่างกายกันมาแล้ว
ขณะที่นายนิติรันดร์ ตอนนี้ยังไม่สามารถติดตามตัวได้ ทราบแต่เพียงว่า เดินออกจากคอนโดเมื่อวันที่ 30 เมษายน ที่ผ่านมา
ล่าสุด วันที่ 3 พฤษภาคม 2569 จากการตรวจสอบเฟซบุ๊กผู้เสียชีวิต พบว่า มีการโพสต์ล่าสุดวันที่ 24 เมษายน 2569 เกี่ยวกับคำคมที่เขียนว่า "จงรักคนที่ให้ของแพง ๆ กับเรา" เป็นเรื่องราวที่รำพึงรำพันเกี่ยวกับความรัก