ไวรัลครูยศกรคนยินดีไม่ได้ย้าย แชร์ 3 พันครั้ง คาดเหตุผลที่ทำไมมีแต่คนยินดี

          ไวรัลแสดงความยินดีกับครูยศกร จนคนแชร์ 3,000 ครั้ง เพราะต้องอ่านใหม่ อะไรนะ ยินดีที่ไม่ได้ย้าย ด้านเพจดังวิเคราะห์เหตุผล ครูยศกรต้องมีนิสัยนี้แน่ ๆ

ครูยศกร

          วันที่ 3 พฤษภาคม 2569 เฟซบุ๊ก หมวดสังคมฯโรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม จ.จันทบุรี มีการโพสต์ที่เป็นไวรัลคนแชร์มากกว่า 3,000 ครั้ง หลังจากที่ทำป้ายแสดงความยินดีให้กับคุณครูยศกร ดวงศิริ ในหลกุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา เนื่องในโอกาส "ไม่ได้ย้าย" ขอให้ท่านอยู่ในสถานศึกษาเดิมจนกว่าจะตายในหน้าที่

          อ่านครั้งแรกจบ ต้องอ่านใหม่ ยินดีกับเรื่องอะไรนะ อ๋อ ไม่ได้ย้าย อ้าว ทำไมเป็นอย่างนั้นไปได้ มิน่าคนแชร์กันเยอะ

ครูยศกร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก หมวดสังคมฯโรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม

          ด้านเพจ Drama-addict คาดว่า สาเหตุที่โรงเรียนทำภาพนี้ออกมา อาจเป็นเพราะครูยศกรเป็นที่รักของเพื่อนร่วมงานและนักเรียนอย่างมาก จนคนดีใจไม่ได้ย้าย บางคนก็มองว่า ครูยศกร ต้องมีทักษะที่รอบด้านแน่ ๆ ทำให้เป็นบุคลากรสำคัญของโรงเรียนที่ใคร ๆ ก็ต่างคิดถึง

ครูยศกร


ไวรัลครูยศกรคนยินดีไม่ได้ย้าย แชร์ 3 พันครั้ง คาดเหตุผลที่ทำไมมีแต่คนยินดี อัปเดตล่าสุด 3 พฤษภาคม 2569 เวลา 16:40:48
