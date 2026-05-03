ไวรัลครูยศกรคนยินดีไม่ได้ย้าย แชร์ 3 พันครั้ง คาดเหตุผลที่ทำไมมีแต่คนยินดี

ไวรัลแสดงความยินดีกับครูยศกร จนคนแชร์ 3,000 ครั้ง เพราะต้องอ่านใหม่ อะไรนะ ยินดีที่ไม่ได้ย้าย ด้านเพจดังวิเคราะห์เหตุผล ครูยศกรต้องมีนิสัยนี้แน่ ๆ
วันที่ 3 พฤษภาคม 2569 เฟซบุ๊ก หมวดสังคมฯโรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม จ.จันทบุรี มีการโพสต์ที่เป็นไวรัลคนแชร์มากกว่า 3,000 ครั้ง หลังจากที่ทำป้ายแสดงความยินดีให้กับคุณครูยศกร ดวงศิริ ในหลกุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา เนื่องในโอกาส "ไม่ได้ย้าย" ขอให้ท่านอยู่ในสถานศึกษาเดิมจนกว่าจะตายในหน้าที่
อ่านครั้งแรกจบ ต้องอ่านใหม่ ยินดีกับเรื่องอะไรนะ อ๋อ ไม่ได้ย้าย อ้าว ทำไมเป็นอย่างนั้นไปได้ มิน่าคนแชร์กันเยอะ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก หมวดสังคมฯโรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม
ด้านเพจ Drama-addict คาดว่า สาเหตุที่โรงเรียนทำภาพนี้ออกมา อาจเป็นเพราะครูยศกรเป็นที่รักของเพื่อนร่วมงานและนักเรียนอย่างมาก จนคนดีใจไม่ได้ย้าย บางคนก็มองว่า ครูยศกร ต้องมีทักษะที่รอบด้านแน่ ๆ ทำให้เป็นบุคลากรสำคัญของโรงเรียนที่ใคร ๆ ก็ต่างคิดถึง