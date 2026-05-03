สั่งมาม่ามาที่พัก แต่หาไม่เจอ ก่อนรู้ว่าอะไรมันอยู่ในตู้น้ำ ใครเป็นคนทำ !!!

          สั่งมาม่ามาที่พัก แต่เดินลงมากลับหาไม่เจอ จนกระทั่งรู้ว่า ไรเดอร์เอาไปไว้ในนี้ ฮาเลย อยู่ในตู้กดน้ำที่ต้องเสียเงินซื้อน้ำเพื่อเอาของออกมา

          คนที่อาศัยอยู่ในคอนโด หอพัก เวลาสั่งอาหาร สั่งของ มักจะมีส่วนกลางเอาไว้ให้ไรเดอร์วางของเอาไว้ แต่ในบางครั้งไรเดอร์ก็อาจจะเข้าใจผิดจุดที่วางได้

ภาพจาก TikTok @phetploy.mr.fox

          วันที่ 3 พฤษภาคม 2569 TikTok @phetploy.mr.fox มีการลงคลิปเล่าประสบการณ์การสั่งของเข้ามาแล้วหาไม่เจอ จนพบว่าไรเดอร์กลับเอาไปไว้ในตู้แห่งหนึ่งที่เขียนหมายเลขเอาไว้ชัดเจน เข้าใจว่า ตู้นี้คือตู้เก็บของ

          ความจริงแล้ว ตู้ดังกล่าว เป็นตู้ขายน้ำ แต่ไรเดอร์เข้าใจผิด ก็เลยเปิดตู้เอาของไปไว้ข้างใน เห็นแล้วกลายเป็นไวรัลชวนอมยิ้มขึ้นมาทันที

          สิ่งที่น่างงคือ ตู้ขายน้ำไรเดอร์เปิดได้อย่างไร เพราะปกติล็อกเอาไว้ คาดว่า คนที่ซื้อน้ำก่อนหน้า ไม่ได้ปิดตู้ ทำเอาไรเดอร์เข้าใจผิด ส่วนลูกค้าก็ต้องจ่ายเงินซื้อน้ำแบกขึ้นห้อง เพื่อเอาสินค้าตัวเองออกมาจากตู้ เรื่องนี้จึงจบได้ด้วยดี

สั่งมาม่ามาที่พัก แต่หาไม่เจอ ก่อนรู้ว่าอะไรมันอยู่ในตู้น้ำ ใครเป็นคนทำ !!! อัปเดตล่าสุด 3 พฤษภาคม 2569 เวลา 19:00:03
