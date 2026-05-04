HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ร้านบุฟเฟต์ดัง ประกาศปิดตัว คนโอดเสียดายร้านดี ๆ เจ้าของเผยสาเหตุใจหาย
           ไปอีกหนึ่ง ร้านดังปทุมธานีเตรียมปิดกิจการ ชวนมาชิมส่งท้ายถึงวันที่ 24 พ.ค. นี้ เจ้าของร้านเผยสาเหตุใจหาย มันไม่ไหวแล้วจริง ๆ

ร้านอาหาร ปิดกิจการ

           เป็นข่าวที่ทำให้เหล่านักชิมต่างบ่นเสียดายไปตามกัน เมื่ออีกหนึ่งร้านอาหารดังที่ชื่นชอบเตรียมปิดกิจการไปอีกเจ้า โดยวานนี้ (3 พฤษภาคม 2569) เพจ Jackhotpot สุกี้-ปิ้งย่าง บุฟเฟ่ต์รังสิตคลอง4 โพสต์แจ้งข่าวเตรียมปิดร้าน หลังประกาศปล่อยเซ้งร้านไปก่อนหน้านี้ โดยร้านจะเปิดให้บริการวันสุดท้ายในวันที่ 24 พฤษภาคม 
           
           ทั้งนี้ พบว่าเมื่อวันที่ 25 เมษายน ทางร้านเพิ่งโพสต์ว่า "ขอบคุณที่ร่วมเดินทางมาด้วยกันนะครับ มาร่วมกันส่งท้าย สุกี้ ชาบู ปิ้งย่างกันเถอะ เตรียมพร้อมส่งต่อ ให้คนที่ต้องการมาบริหาร" ก่อนที่จะมีประกาศปิดร้านล่าสุด 
           
ร้านอาหาร ปิดกิจการ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Jackhotpot สุกี้-ปิ้งย่าง บุฟเฟ่ต์รังสิตคลอง4

           ข่าวดังกล่าวทำให้หลายคนต่างเสียดาย ที่ร้านอาหารดี ๆ จะปิดไปอีกร้านแล้ว ซึ่งทางร้านก็ได้เปิดใจถึงเรื่องการปิดตัวว่า 
           
           "เสียดายจังเลยครับ ปิดวันสุดท้ายที่ 24 นี้แล้ว ใจหายเหมือนกันครับ ประคองมาสักพักใหญ่ ๆ แล้ว แต่ไม่ไหวจริง ๆ 
           
           แต่ ๆๆๆ… ก่อนจะไป จะทิ้งท้ายด้วยของดี ๆ ในงบราคาถูก ๆ ให้กับทุก ๆ คนนะครับ โปรพิเศษ ราคา 219 (ไม่รวมเครื่องดื่ม) ราคารวมน้ำเนทแล้ว 258.- ทานได้ทุกอย่าง ชาบู+ปิ้งย่าง ไม่กั๊กเวลา กินนานเท่าไรก็ได้ ร้านเปิด 16:00 - 24:00 เสาร์ - อาทิตย์ เที่ยงวัน ยัน เที่ยงคืน หยุดวันอังคาร เหลืออีก 20 กว่าวันเองนะ"

ร้านอาหาร ปิดกิจการ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Jackhotpot สุกี้-ปิ้งย่าง บุฟเฟ่ต์รังสิตคลอง4

ร้านอาหาร ปิดกิจการ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Jackhotpot สุกี้-ปิ้งย่าง บุฟเฟ่ต์รังสิตคลอง4

ร้านอาหาร ปิดกิจการ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Jackhotpot สุกี้-ปิ้งย่าง บุฟเฟ่ต์รังสิตคลอง4

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ร้านบุฟเฟต์ดัง ประกาศปิดตัว คนโอดเสียดายร้านดี ๆ เจ้าของเผยสาเหตุใจหาย โพสต์เมื่อ 4 พฤษภาคม 2569 เวลา 09:30:41 1,634 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ราคาน้ำมัน ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: คนละครึ่งพลัส เฟส 2 วันวิสาขบูชา ดูดวง 2569 วันแรงงานแห่งชาติ ปฏิทินวันหยุด 2569 วันฉัตรมงคล calendar 2569 ไทยช่วยไทยพลัส บ้านแดนนี่ ศรีภิญโญ แดนนี่ ศรีภิญโญ
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันสำคัญ 2569 ณเดชน์ ญาญ่า ราคาน้ำมันวันนี้ วันหยุดเดือนพฤษภาคม 2569 ประวัติอนุทิน ชาญวีรกูล
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย