ร้านบุฟเฟต์ดัง ประกาศปิดตัว คนโอดเสียดายร้านดี ๆ เจ้าของเผยสาเหตุใจหาย

ไปอีกหนึ่ง ร้านดังปทุมธานีเตรียมปิดกิจการ ชวนมาชิมส่งท้ายถึงวันที่ 24 พ.ค. นี้ เจ้าของร้านเผยสาเหตุใจหาย มันไม่ไหวแล้วจริง ๆ
เป็นข่าวที่ทำให้เหล่านักชิมต่างบ่นเสียดายไปตามกัน เมื่ออีกหนึ่งร้านอาหารดังที่ชื่นชอบเตรียมปิดกิจการไปอีกเจ้า โดยวานนี้ (3 พฤษภาคม 2569) เพจ Jackhotpot สุกี้-ปิ้งย่าง บุฟเฟ่ต์รังสิตคลอง4 โพสต์แจ้งข่าวเตรียมปิดร้าน หลังประกาศปล่อยเซ้งร้านไปก่อนหน้านี้ โดยร้านจะเปิดให้บริการวันสุดท้ายในวันที่ 24 พฤษภาคม
ทั้งนี้ พบว่าเมื่อวันที่ 25 เมษายน ทางร้านเพิ่งโพสต์ว่า "ขอบคุณที่ร่วมเดินทางมาด้วยกันนะครับ มาร่วมกันส่งท้าย สุกี้ ชาบู ปิ้งย่างกันเถอะ เตรียมพร้อมส่งต่อ ให้คนที่ต้องการมาบริหาร" ก่อนที่จะมีประกาศปิดร้านล่าสุด
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Jackhotpot สุกี้-ปิ้งย่าง บุฟเฟ่ต์รังสิตคลอง4
ข่าวดังกล่าวทำให้หลายคนต่างเสียดาย ที่ร้านอาหารดี ๆ จะปิดไปอีกร้านแล้ว ซึ่งทางร้านก็ได้เปิดใจถึงเรื่องการปิดตัวว่า
"เสียดายจังเลยครับ ปิดวันสุดท้ายที่ 24 นี้แล้ว ใจหายเหมือนกันครับ ประคองมาสักพักใหญ่ ๆ แล้ว แต่ไม่ไหวจริง ๆ
แต่ ๆๆๆ… ก่อนจะไป จะทิ้งท้ายด้วยของดี ๆ ในงบราคาถูก ๆ ให้กับทุก ๆ คนนะครับ โปรพิเศษ ราคา 219 (ไม่รวมเครื่องดื่ม) ราคารวมน้ำเนทแล้ว 258.- ทานได้ทุกอย่าง ชาบู+ปิ้งย่าง ไม่กั๊กเวลา กินนานเท่าไรก็ได้ ร้านเปิด 16:00 - 24:00 เสาร์ - อาทิตย์ เที่ยงวัน ยัน เที่ยงคืน หยุดวันอังคาร เหลืออีก 20 กว่าวันเองนะ"
