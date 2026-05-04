ต้นตอไฟไหม้รถบรรทุก โหมแรงกระทบทางด่วนบูรพาวิถี พบแบตฯ ลิเธียมกองเกลื่อน
            เปิดต้นตอ ไฟไหม้รถบรรทุกช่วง กม.40 ถนนบางนา-ตราด พบขนแบตเตอรี่ลิเธียมมาเต็มคัน ก่อนไฟเผาวอดทั้งคัน กระทบทางด่วนบูรพาวิถี เศษปูนแตก

ไฟไหม้รถบรรทุกแบตลิเธียม กระทบทางด่วนบูรพาวิถี

            วานนี้ (3 พฤษภาคม 2569) เฟซบุ๊ก สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว รายงานว่า เมื่อเวลา 19.30 น. เกิดเหตุไฟไหม้รถบรรทุก บริเวณถนนบางนา-ตราด ขาเข้า กทม. บริเวณกิโลเมตร ที่ 40 ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา โดยมีพลิงลุกไหม้รุนแรง และมีเสียงระเบิดดังลั่นตลอดเวลา เจ้าหน้าที่พยายามใช้รถน้ำฉีดสกัดเพลิง แต่ไม่สามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ จึงประสานรถฉีดโฟมเข้าควบคุมสถานการณ์
            
            จากการสอบถามคนขับรถ พบว่ายังให้การวกวนไปมา อ้างไม่รู้ว่าบรรทุกอะไรมาเพราะมีหน้าที่ขับเท่านั้น แต่เมื่อถึงจุดเกิดเหตุรถเกิดมีไฟลุกไหม้รุนแรงและมีเสียงระเบิด จึงเปิดประตูรถวิ่งหนีเอาชีวิตรอด 
            
            ทั้งนี้ พบว่าแรงระเบิดทำให้ทางด่วนบูรพาวิถีได้รับความเสียหายเป็นวงกว้าง เบื้องต้นต้องปิดช่องทางด่วนไม่ให้รถวิ่ง เนื่องจากมีเศษปูนร่วงลงมา และเร่งเข้าคลี่คลายสถานการณ์ เจ้าหน้าที่ใช้เวลากว่า 1 ชั่วโมงในการดับไฟ
            
            เบื้องต้นทราบว่ารถคันดังกล่าวขนแบตเตอรี่ลิเธียมสำหรับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า เดินทางมาจาก อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา กำลังมุ่งไปที่ จ.สมุทรปราการ 
            
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว

            ต่อมา เพจ คนข่าวบางปะกง เปิดเผยว่า ทางด่วนบูรพาวิถีได้รับความเสียหายพอสมควร อยู่ระหว่างให้วิศวกรตรวจสอบ และประเมินความเสียหาย ยังคงต้องปิดการจราจรช่องทางด่วน ขาเข้า กทม. 
            
            พร้อมกันนั้นยังมีการเผยภาพกองแบตเตอรี่ลิเธียมที่นำลงมาจากรถบรรทุก พบว่ายังคงมีกลุ่มควัน โดยชี้ว่าวัตถุดังกล่าวนับว่ามีความอันตราย แต่การบรรทุกกลับไม่ได้รัดกุมอะไร มีแค่การใส่ถุงบิ๊กแบ็คเพื่อเคลื่อนย้ายเท่านั้น

ภาพจาก เฟซบุ๊ก คนข่าวบางปะกง

ภาพจาก เฟซบุ๊ก คนข่าวบางปะกง

ภาพจาก เฟซบุ๊ก คนข่าวบางปะกง

ภาพจาก เฟซบุ๊ก คนข่าวบางปะกง
            

ต้นตอไฟไหม้รถบรรทุก โหมแรงกระทบทางด่วนบูรพาวิถี พบแบตฯ ลิเธียมกองเกลื่อน โพสต์เมื่อ 4 พฤษภาคม 2569 เวลา 10:32:05
