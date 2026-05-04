ในหลวง - พระราชินี เสด็จฯ พระราชพิธีฉัตรมงคล - เจ้าคุณพระฯ โดยเสด็จดัวย

ในหลวง - พระราชินี เสด็จพระราชดำเนินในการพระราชพิธีฉัตรมงคล 2569 ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย เจ้าคุณพระสินีนาถ โดยเสด็จด้วย
เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2569 เวลา 17.10 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปในการพระราชพิธีฉัตรมงคล พุทธศักราช 2569 ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง โดยมี เจ้าคุณพระสินีนาถ พิลาสกัลยาณี โดยเสด็จด้วย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก พระลาน
ในการนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย
