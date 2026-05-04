HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

เส้นอะไรยาว ๆ หลุดจากตัวแฟน เฉลยสุดสะพรึง ให้รีบล้างมือ ชี้มีไข่เป็นหมื่น ๆ ฟอง

          สาวสงสัย เจอเส้นอะไรยาว ๆ หลุดออกมาจากแฟน แชทถาม AI ยังไม่ชัวร์ เพจดังเฉลยให้ เตือนล้างมือด่วน แนะรีบหาหมอ ชี้ถ้าซื้อยากินผิดวิธี เสี่ยงทำไข่หลุดถึงสมอง 

พยาธิตัวตืด

          เป็นกรณีที่ได้รับความสนใจ เมื่อผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้โพสต์ถามลงกลุ่ม "นี่ตัวอะไร" โดยโชว์ภาพของวัตถุที่มีลักษณะเป็นเส้นสีขาว ยาว ๆ แถมยังมีปล้อง ๆ ตลอดแนว พร้อมระบุว่า "อันนี้ถามได้ไหมคะ มันคืออะไร ออกมาจากตูดแฟนฉัน แต่ถามแชต GPT บอกไม่ใช่อะ"

          งานนี้แค่แวบแรกหลายคนก็เห็นตรงกัน ว่าน่าจะเป็นพยาธิอย่างไม่ต้องสงสัย เรียกว่าเป็นความสยองขั้นสุด ที่เป็นฝันร้ายสำหรับหลาย ๆ คน

          ล่าสุด (3 พฤษภาคม 2569) เพจ Drama-addict ก็มาช่วยไขข้องสงสัย ยืนยันว่าเจ้าเส้นขาว ๆ ที่หลุดออกมาจากตัวแฟนเจ้าของโพสต์นั้นคือ "พยาธตัวตืด" พร้อมเตือนให้ล้างมือด้วย 

พยาธิตัวตืด

          โดยอธิบายว่า ปกติเห็นหลุดมาเป็นปล้อง ๆ นะ อันนี้หลุดมายาวน่าดูเลย อย่าลืมพาแฟนไปพบแพทย์และเภสัชเพื่อกินยาฆ่าพยาธิ และตัวนี้ห้ามซื้อยากินเองสุ่มสี่สุ่มห้า เพราะถ้ากินยาผิดวิธี ปล้องพยาธิอาจจะหลุดเข้าไปอยู่ตรงกระเพาะอาหาร ถูกน้ำย่อย ย่อยจนไข้หลุดออกมาแล้วชอนไชเข้าไปในผนังกระเพาะแล้วก็ไปทั่วร่างกาย หนักสุดก็เข้าสมองเลย 


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เส้นอะไรยาว ๆ หลุดจากตัวแฟน เฉลยสุดสะพรึง ให้รีบล้างมือ ชี้มีไข่เป็นหมื่น ๆ ฟอง โพสต์เมื่อ 4 พฤษภาคม 2569 เวลา 14:50:08 1,736 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ราคาน้ำมัน ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: คนละครึ่งพลัส เฟส 2 วันวิสาขบูชา ดูดวง 2569 วันแรงงานแห่งชาติ ปฏิทินวันหยุด 2569 วันฉัตรมงคล calendar 2569 ไทยช่วยไทยพลัส บ้านแดนนี่ ศรีภิญโญ แดนนี่ ศรีภิญโญ
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันสำคัญ 2569 ณเดชน์ ญาญ่า ราคาน้ำมันวันนี้ วันหยุดเดือนพฤษภาคม 2569 ประวัติอนุทิน ชาญวีรกูล
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย