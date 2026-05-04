เส้นอะไรยาว ๆ หลุดจากตัวแฟน เฉลยสุดสะพรึง ให้รีบล้างมือ ชี้มีไข่เป็นหมื่น ๆ ฟอง

สาวสงสัย เจอเส้นอะไรยาว ๆ หลุดออกมาจากแฟน แชทถาม AI ยังไม่ชัวร์ เพจดังเฉลยให้ เตือนล้างมือด่วน แนะรีบหาหมอ ชี้ถ้าซื้อยากินผิดวิธี เสี่ยงทำไข่หลุดถึงสมอง
เป็นกรณีที่ได้รับความสนใจ เมื่อผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้โพสต์ถามลงกลุ่ม "นี่ตัวอะไร" โดยโชว์ภาพของวัตถุที่มีลักษณะเป็นเส้นสีขาว ยาว ๆ แถมยังมีปล้อง ๆ ตลอดแนว พร้อมระบุว่า "อันนี้ถามได้ไหมคะ มันคืออะไร ออกมาจากตูดแฟนฉัน แต่ถามแชต GPT บอกไม่ใช่อะ"
งานนี้แค่แวบแรกหลายคนก็เห็นตรงกัน ว่าน่าจะเป็นพยาธิอย่างไม่ต้องสงสัย เรียกว่าเป็นความสยองขั้นสุด ที่เป็นฝันร้ายสำหรับหลาย ๆ คน
ล่าสุด (3 พฤษภาคม 2569) เพจ Drama-addict ก็มาช่วยไขข้องสงสัย ยืนยันว่าเจ้าเส้นขาว ๆ ที่หลุดออกมาจากตัวแฟนเจ้าของโพสต์นั้นคือ "พยาธตัวตืด" พร้อมเตือนให้ล้างมือด้วย
โดยอธิบายว่า ปกติเห็นหลุดมาเป็นปล้อง ๆ นะ อันนี้หลุดมายาวน่าดูเลย อย่าลืมพาแฟนไปพบแพทย์และเภสัชเพื่อกินยาฆ่าพยาธิ และตัวนี้ห้ามซื้อยากินเองสุ่มสี่สุ่มห้า เพราะถ้ากินยาผิดวิธี ปล้องพยาธิอาจจะหลุดเข้าไปอยู่ตรงกระเพาะอาหาร ถูกน้ำย่อย ย่อยจนไข้หลุดออกมาแล้วชอนไชเข้าไปในผนังกระเพาะแล้วก็ไปทั่วร่างกาย หนักสุดก็เข้าสมองเลย