ขนไปยังไง ? สาวบนไข่เกือบ 10 ล้านฟอง ทำคอมเมนต์สนั่น กับ 1 สิ่งที่อยากรู้ตรงกัน

ขนไปยังไง ? สาวบนไข่เกือบ 10 ล้านฟอง มาขอวิธีขน-หาที่ต้มไข่ คนสงสัยเหมือนกัน ไปบนอะไรไว้ พร้อมแนะนำวิธีบิดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ถ้าไม่ได้เจาะจงว่าต้องเป็นไข่ไก่
เป็นเรื่องราวที่ได้รับความสนใจบนโลกออนไลน์ เมื่อผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้ถามในกลุ่มความรู้รอบตัว ว่าด้วยเรื่องการขนไข่ 9,999,999 ฟอง จากกรุงเทพฯ ไปวัดใน จ.ฉะเชิงเทรา โดยขอคำตอบแบบจริงจัง โดยระบุว่า
1. ไข่ 9,999,999 ฟอง ต้องใส่รถอะไรถึงจะขนจากกรุงเทพฯ ไปวัดที่ จ.ฉะเชิงเทรา ได้
2. มีที่ไหนรับต้มไข่จำนวนมากขนาดนี้บ้าง
3. ต้องเริ่มจากตรงไหน ถ้าไข่จำนวนนี้ ที่ไหนพอจะมีให้มากขนาดนี้บ้าง
เห็นแบบนี้ชาวเน็ตหลายคนก็นึกรู้ ว่าเจ้าของโพสต์น่าจะต้องการนำไข่ต้มไปแก้บนที่วัดดัง หลังคำขอหรือสิ่งที่บนไว้ได้ตามที่ขอไป โดยมีหลาย ๆ คนเข้ามาร่วมถกกันว่าการใช้ไข่มากขนาดนี้ จะสามารถทยอยขนไป หรือจะเปลี่ยนเป็นไข่อย่างอื่นแทนไข่ไก่ได้หรือไม่ เช่น ไข่กุ้ง หรือ ไข่ปลา
ขณะที่บางคนกลัวปัญหาเรื่อง Food waste เพราะไข่มีจำนวนมาก รวมถึงอยากรู้ว่าหลังจากแก้บนแล้วจะทำยังไงกับไข่เหล่านี้ต่อไป
แม้ประเด็นเรื่องการขนไข่จะเป็นสิ่งที่ชวนคิด ว่าไข่มหาศาลขนาดนี้จะขนไปยังไง แต่ดูเหมือนว่างานนี้จะมีสิ่งที่ทำให้ชาวเน็ตหลุดโฟกัส โดยมีคำถามในใจเหมือน ๆ กัน นั่นคือ "ไปขออะไรไว้" โดยหลาย ๆ คนถึงกับคำนวณดูเลยว่า เมื่อนำจำนวนไข่ มาคูณกับปริมาณที่ต้องใช้ เจ้าของโพสต์น่าจะได้เงินไปไม่ต่ำกว่านั้น
บางคนยังตั้งข้อสังเกตว่า สิ่งที่เจ้าของโพสต์ห่วงคือ การหาไข่และการขนส่ง ไม่ได้ดูกังวลกับจำนวนไข่เกือบ 10 ล้านฟอง ว่าจะต้องจ่ายเท่าไหร่ นั่นหมายถึงสิ่งที่ขอไว้น่าจะเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มาก ๆ เชื่อว่าคงสมหวังแบบก้อนโตอย่างแน่นอน
ทั้งนี้ เมื่อมีคนเข้าไปสอบถาม ทางคนโพสต์ก็ได้เข้ามาเฉลยไว้แล้วว่า เป็นการบนเกี่ยวกับกำไรของบริษัทนั่นเอง