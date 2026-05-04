รู้จัก ไวรัสฮันตา คาดระบาดบนเรือสำราญ พบ ผดส. เสียชีวิตแล้ว 3 ราย มีป่วยอีก 3


           รู้จัก ไวรัสฮันตา หลังส่อระบาดบนเรือสำราญ ที่แล่นกลางมหาสมุทร พบเสียชีวิตแล้ว 3 ราย ป่วยอีก 3 หนึ่งในนั้นยังอยู่ไอซียู ทั่วโลกจับตา

ไวรัสฮันตา

           วันที่ 4 พฤษภาคม 2569 สำนักข่าวซีเอ็นเอ็น รายงานข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก (WHO) พบผู้เสียชีวิต 3 ราย และล้มป่วยอย่างน้อย 3 ราย ในสถานการณ์ที่สงสัยว่าเป็นการแพร่ระบาดของไวัรสฮันตา (hantavirus) บนเรือสำราญ MV Hondius ที่เดินทางผ่านมหาสมุทรแอตแลนติก
           
           - เรือ MV Hondius ซึ่งติดธงของประเทศเนเธอร์แลนด์ ออกเดินทางจากประเทศอาร์เจนตินา เมื่อราว 7 สัปดาห์ก่อน โดยมีการแวะจอดที่ทวีปแอนตาร์กติกา เกาะเซนต์เฮเลนา ซึ่งเป็นดินแดนโพ้นทะเลของสหราชอาณาจักร และที่สาธารณรัฐเคปเวิร์ด
           
           - เรือ MV Hondius มีผู้โดยสาร 170 คน และลูกเรือ 71 คน ในจำนวนนี้มีแพทย์ 1 คน 
           
           - ผู้เสียชีวิต 2 รายแรก เป็นคู่สามีภรรยาชาวเนเธอร์แลนด์ อายุ 70 และ 69 ปี โดยสามีเสียชีวิตเมื่อมาถึงเกาะเซนต์เฮเลนา ขณะที่ภรรยาป่วยบนเรือ เธอจำเป็นต้องได้รับการรักษาและเสียชีวิตที่โรงพยาบาลในเมืองโจฮันเนสเบิร์ก
           

           - ผู้เสียชีวิตรายที่ 3 เป็นชาวเนเธอร์แลนด์เช่นกัน โดยร่างยังอยู่บนเรือ 
           
           - พบผู้ป่วยชายวัย 69 ปี ผู้ในไอซียูที่เมืองโจฮันเนสเบิร์ก ได้รับการยืนยันแล้วว่าติดเชื้อไวรัสฮันตา
           
           - สำหรับผู้ป่วยอีก 2 รายเป็นลูกเรือ โดยขณะนี้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของสาธารณรัฐเคปเวิร์ด ได้ขึ้นมาตรวจอาการของทั้งคู่แล้ว
           
           - ปัจจุบันเรือสำราญจอดทอดสมออยู่นอกชายฝั่งของสาธารณรัฐเคปเวิร์ด เป็นเวลานานกว่า 24 ชั่วโมงแล้ว ซึ่งทางการท้องถิ่นไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารลงจากเรือขึ้นฝั่ง 
           
           - มี 2 สาเหตุที่ถูกสงสัยว่าทำให้เกิดการระบาดครั้งนี้ คือ เรืออาจปนเปื้อนมูลหรือฉี่หนู หรือ 1 ในผู้โดยสารอาจจะติดเชื้อไวรัสฮันตา สายพันธุ์ Andes ซึ่งมีหลักฐานสามารถแพร่เชื้อจากคนสู่คนได้
           
           - สำหรับผู้ติดเชื้อไวรัสฮันตา ระยะเริ่มต้นจะแสดงอาการ เช่น อ่อนเพลีย มีไข้ ปวดกล้ามเนื้อ รวมถึงปวดศีรษะ เวียนศีรษะ หนาวสั่น ผู้ป่วยบางรายอาจมีปัญหาเกี่ยวกับช่องท้อง และอาการในระยะต่อมาของกลุ่มที่มีปอดอักเสบจากไวรัสฮันตา เช่น ไอ หายใจถี่ และแน่นหน้าอก ไวรัสชนิดนี้พบได้มากในยุโรปและเอเชีย 
           
           - ขณะที่ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐฯ ระบุว่า ยังไม่มีวิธีรักษาการติดเชื้อไวรัสฮันตา นอกจากการรักษาตามอาการ ผู้ป่วยที่มีปัญหาทางการหายใจรุนแรงอาจต้องใส่ท่อช่วยหายใจ 
           
           ด้าน นพ.พิรัตน์ โลกาพัฒนา เจ้าของเพจ ความรู้สนุกๆแบบหมอแมว ได้เผยถึง ไวรัสฮันตาว่า เป็นไวรัสที่ก่อโรคที่มีไข้และปอดบวมรุนแรงได้  เชื้อมีหนูเป็นพาหะ หนูที่เป็นดูสบายดีได้แบบไม่ป่วย มูลหรือฉี่หนูที่ออกมามีเชื้อที่สามารถติดต่อได้ ทั้งติดต่อทางบาดแผลหรือจากการหายใจเข้าไป

           ไวรัสฮันตา เป็นอาร์เอ็นเอไวรัส จัดในตระกูลบันยาไวรัส ซึ่งไวรัสในกลุ่มนี้ไม่ค่อนเป็นเชื้อก่อโรคในมนุษย์เท่าใด พาหะของไวรัสฮัตนาคือสัตว์ประเภทกัดแทะ หรือพวกหนู โดยมนุษย์จะได้รับเชื้อที่ถูกขับออกมาจากสารคัดหลั่งของหนู เช่น ฉี่ น้ำลาย มูล เมื่อคนสูดละอองสารคัดหลั่งที่มีเชื้อไวรัสเข้าร่างกาย ก็จะติดเชื้อ และอาจได้รับไวรัสจากการถูกสัตว์ที่มีไวรัสกัดได้เช่นกัน


โพสต์เมื่อ 4 พฤษภาคม 2569 เวลา 18:49:53
