โปรดเกล้าฯ คุณหญิงชยุตรา เป็นผู้แทนพระองค์ พิธีเบิกเนตรพระสิงห์หลวง

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้ คุณหญิงชยุตรา วชิรพัทธโสภา เป็นผู้แทนพระองค์ ประกอบพิธีเบิกเนตรพระสิงห์หลวง และยกฉัตรเหนือพระประธาน วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว
วันที่ 3 พฤษภาคม 2569 เฟซบุ๊ก วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว ได้เผยภาพ พลโทหญิง คุณหญิงชยุตรา วชิรพัทธโสภา ขณะเป็นผู้แทนพระองค์ ในการประกอบพิธีเบิกเนตรพระสิงห์หลวง และยกฉัตรเหนือพระประธานประจำวิหาร พร้อมข้อความว่า
"พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลโทหญิง คุณหญิงชยุตรา วชิรพัทธโสภา เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการประกอบพิธีเบิกเนตรพระสิงห์หลวง และยกฉัตรขึ้นกางกั้นเหนือพระพุทธมหาสีหมุนี พระประธานประจำวิหาร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว Wat San Pu Loei
ณ วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 1 พฤษภาคม 2569"
