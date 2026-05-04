ระทึก ฟ้าผ่าถังเก็บน้ำมันดิบ โรงกลั่นไทยออยล์ - ไฟไหม้ฝาถัง คุมเพลิงได้แล้ว
          วันที่ 4 พฤษภาคม 2569 เฟซบุ๊ก Fire & Rescue Thailand รายงานว่า เมื่อเวลา 17.00 น. เกิดเหตุฟ้าผ่าแล้วเกิดเพลิงลุกไหม้ฝาถังเก็บน้ำมันดิบ (Crude Oil) ของโรงกลั่นน้ำมันแห่งหนึ่ง ในพื้นที่ จ.ชลบุรี โดยขณะนี้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าควบคุมสถานการณ์ได้แล้ว

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Fire & Rescue Thailand

          ต่อมา เพจ สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว รายงานว่า บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ออกแถลงการณ์ กรณีเกิดเหตุฟ้าผ่าถังเก็บน้ำมันดิบภายในโรงกลั่นของบริษัทฯ ส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้ ยืนยันว่าสามารถควบคุมเพลิงได้แล้ว โดยไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ รวมทั้งไม่พบผลกระทบต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมโดยรอบ 

          ล่าสุดสถานการณ์ได้กลับคืนสู่ภาวะปกติเรียบร้อยแล้ว สำหรับความเสียหายอยู่ในระหว่างการประเมิน ทั้งนี้ เหตุการณ์ดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างของถังเก็บดังกล่าวแต่อย่างใด และบริษัทฯ ยังสามารถดำเนินการผลิตได้ตามปกติ


* หมายเหตุ : อัปเดตข้อมูลวันที่ 4 พฤษภาคม 2569 เวลา 20.55 น.

ระทึก ฟ้าผ่าถังเก็บน้ำมันดิบ โรงกลั่นไทยออยล์ - ไฟไหม้ฝาถัง คุมเพลิงได้แล้ว อัปเดตล่าสุด 4 พฤษภาคม 2569 เวลา 21:21:47
