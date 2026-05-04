พนง. ผวา ! หนุ่มไอที ติดกล้องแอบถ่ายห้องน้ำบริษัท แถมตีมึน ตำรวจับไม่ถึงวัน

ร้องเอาผิด พนักงาน IT ติดกล้องแอบถ่ายในห้องน้ำบริษัท เหยื่อโดนเพียบ 30-40 คน อึ้งคดีไม่คืบ จับแป๊บ ๆ ก็ปล่อย ชี้แม่เป็นถึง ผอ.โรงเรียน ส่วนพ่อระดับผู้จัดการธนาคาร
เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2569 เพจ ตลาดล่างอัปเกรด แชร์เรื่องราวเตือนภัย หลังมีคนเจอกล้องแอบถ่ายในห้องน้ำบริษัท โดยมีผู้เสียหายราว 30-40 คนรวมตัวไปแจ้งความ อย่างไรก็ตาม พบว่าผู้ต้องหาได้รับการปล่อยตัว และคดียังมีความล่าช้า ปัจจุบันผู้ก่อเหตุยังใช้ชีวิตปกติ
โดยมีการเปิดเผยว่า เมื่อช่วงเที่ยงวันที่ 2 เมษายน ที่ผ่านมา มีน้องฝึกงานเข้าห้องน้ำที่บริษัท ในพื้นที่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช จากนั้นเจอกล้องแอบถ่ายในห้องน้ำจึงนำมาให้หัวหน้าดู
เมื่อถอดกล้องออกมาดู พนักงานมีการปรึกษากันว่าจะทำยังไงต่อไป และเมื่อมีคนพูดขึ้นว่าจะแจ้งความ พบว่า นาย B ซึ่งเป็นพนักงาน IT ของบริษัท ได้เอากล้องไปถอดเมมโมรี่การ์ดออก พนักงานที่อยู่ตรงนั้นก็ถามว่าจะถอดทำไม และห้ามไม่ให้ถอด แต่นาย B ทำเหมือนไม่ได้ยิน มีการถอดเมมโมรี่การ์ดและสลับอันใหม่ใส่ไปแทน
วันนั้นมีการแจ้งความแล้ว แต่ทางตำรวจไม่ได้มาเก็บหลักฐานหรือมาที่เกิดเหตุเลย และวันรุ่งขึ้น นาย B ก็มาทำงานปกติ แต่ทำได้ครึ่งวัน
วันที่ 4 เมษายน นาย B ยังคงมาทำงานปกติ เรื่องเงียบ ตำรวจไม่มีการเรียกสอบปากคำใด ๆ ผู้เสียหายจึงรวมตัวกันไป สภ. เพื่อตามเรื่อง ได้เจอกับตำรวจที่พูดจาไม่เข้าหูนัก โดยทางตำรวจถามว่าจะยกโขยงกันมาทำไม เป็นแค่พยาน ทั้งที่ 30-40 คน ตรงนั้นไม่ใช่พยาน แต่เป็นผู้เสียหาย
เมื่อถามว่าเรื่องไปถึงไหน ทำไมไม่เรียกมาให้ปากคำสักที ตำรวจก็อ้างว่าหมวดงานเยอะ ทำงานคนเดียวต้องเข้าใจ กลุ่มผู้เสียหายจึงส่งตัวแทนไปคุยกับรองผู้กำกับ สักพักใหญ่ก็รีบกลับไปที่บริษัท ทางตำรวตตามมาด้วย และมีการเรียกคุยกับทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์วันนั้น ยกเว้นนาย B
ตำรวจมีการเปิดกล้องวงจรปิดที่บริษัท เจอว่าช่วงสำคัญที่นาย B นำกล้องไปเปลี่ยนเมมโมรี่การ์ด ถูกลบไปจากกล้องวงจรปิด ตำรวจจึงเดินมาจับกุมนาย B ไปที่โรงพัก
นาย B รับสารภาพว่าทำจริง โดยทำมาประมาณ 3-4 เดือนแล้ว มีการดูคลิปที่แอบถ่ายวันละ 3 เวลา แต่ปรากฏว่านาย B ได้รับการปล่อยตัวไปในวันนั้น และออกมาใช้ชีวิตปกติราวไม่มีอะไรเกิดขึ้น
โดยเป็นที่น่าสังเกตด้วยว่าผู้ก่อเหตุมาจากครอบครัวที่มีหน้ามีตาในพื้นที่ แม่เป็น ผอ.โรงเรียน พ่อเป็นผู้จัดการธนาคาร และมีญาติ ๆ เป็นข้าราชการระดับสูง มียศ โดยกลุ่มผู้เสียหายมีความคาใจในกระบวนการดำเนินคดีที่ล่าช้า จึงอยากออกมาเรียกร้องความเป็นธรรม