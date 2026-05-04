HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

พนง. ผวา ! หนุ่มไอที ติดกล้องแอบถ่ายห้องน้ำบริษัท แถมตีมึน ตำรวจับไม่ถึงวัน
           ร้องเอาผิด พนักงาน IT ติดกล้องแอบถ่ายในห้องน้ำบริษัท เหยื่อโดนเพียบ 30-40 คน อึ้งคดีไม่คืบ จับแป๊บ ๆ ก็ปล่อย ชี้แม่เป็นถึง ผอ.โรงเรียน ส่วนพ่อระดับผู้จัดการธนาคาร

ติดกล้องแอบถ่ายในห้องน้ำ

           เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2569 เพจ ตลาดล่างอัปเกรด แชร์เรื่องราวเตือนภัย หลังมีคนเจอกล้องแอบถ่ายในห้องน้ำบริษัท โดยมีผู้เสียหายราว 30-40 คนรวมตัวไปแจ้งความ อย่างไรก็ตาม พบว่าผู้ต้องหาได้รับการปล่อยตัว และคดียังมีความล่าช้า ปัจจุบันผู้ก่อเหตุยังใช้ชีวิตปกติ  
           
           โดยมีการเปิดเผยว่า เมื่อช่วงเที่ยงวันที่ 2 เมษายน ที่ผ่านมา มีน้องฝึกงานเข้าห้องน้ำที่บริษัท ในพื้นที่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช จากนั้นเจอกล้องแอบถ่ายในห้องน้ำจึงนำมาให้หัวหน้าดู 
           
           เมื่อถอดกล้องออกมาดู พนักงานมีการปรึกษากันว่าจะทำยังไงต่อไป และเมื่อมีคนพูดขึ้นว่าจะแจ้งความ พบว่า นาย B ซึ่งเป็นพนักงาน IT ของบริษัท ได้เอากล้องไปถอดเมมโมรี่การ์ดออก พนักงานที่อยู่ตรงนั้นก็ถามว่าจะถอดทำไม และห้ามไม่ให้ถอด แต่นาย B ทำเหมือนไม่ได้ยิน มีการถอดเมมโมรี่การ์ดและสลับอันใหม่ใส่ไปแทน 

           วันนั้นมีการแจ้งความแล้ว แต่ทางตำรวจไม่ได้มาเก็บหลักฐานหรือมาที่เกิดเหตุเลย และวันรุ่งขึ้น นาย B ก็มาทำงานปกติ แต่ทำได้ครึ่งวัน
           
           วันที่ 4 เมษายน นาย B ยังคงมาทำงานปกติ เรื่องเงียบ ตำรวจไม่มีการเรียกสอบปากคำใด ๆ ผู้เสียหายจึงรวมตัวกันไป สภ. เพื่อตามเรื่อง ได้เจอกับตำรวจที่พูดจาไม่เข้าหูนัก โดยทางตำรวจถามว่าจะยกโขยงกันมาทำไม เป็นแค่พยาน ทั้งที่ 30-40 คน ตรงนั้นไม่ใช่พยาน แต่เป็นผู้เสียหาย 

ติดกล้องแอบถ่ายในห้องน้ำ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ตลาดล่างอัปเกรด
           
           เมื่อถามว่าเรื่องไปถึงไหน ทำไมไม่เรียกมาให้ปากคำสักที ตำรวจก็อ้างว่าหมวดงานเยอะ ทำงานคนเดียวต้องเข้าใจ กลุ่มผู้เสียหายจึงส่งตัวแทนไปคุยกับรองผู้กำกับ สักพักใหญ่ก็รีบกลับไปที่บริษัท ทางตำรวตตามมาด้วย และมีการเรียกคุยกับทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์วันนั้น ยกเว้นนาย B 
           
           ตำรวจมีการเปิดกล้องวงจรปิดที่บริษัท เจอว่าช่วงสำคัญที่นาย B นำกล้องไปเปลี่ยนเมมโมรี่การ์ด ถูกลบไปจากกล้องวงจรปิด ตำรวจจึงเดินมาจับกุมนาย B ไปที่โรงพัก 
           
           นาย B รับสารภาพว่าทำจริง โดยทำมาประมาณ 3-4 เดือนแล้ว มีการดูคลิปที่แอบถ่ายวันละ 3 เวลา แต่ปรากฏว่านาย B ได้รับการปล่อยตัวไปในวันนั้น และออกมาใช้ชีวิตปกติราวไม่มีอะไรเกิดขึ้น 
           
           โดยเป็นที่น่าสังเกตด้วยว่าผู้ก่อเหตุมาจากครอบครัวที่มีหน้ามีตาในพื้นที่ แม่เป็น ผอ.โรงเรียน พ่อเป็นผู้จัดการธนาคาร และมีญาติ ๆ เป็นข้าราชการระดับสูง มียศ โดยกลุ่มผู้เสียหายมีความคาใจในกระบวนการดำเนินคดีที่ล่าช้า จึงอยากออกมาเรียกร้องความเป็นธรรม

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
พนง. ผวา ! หนุ่มไอที ติดกล้องแอบถ่ายห้องน้ำบริษัท แถมตีมึน ตำรวจับไม่ถึงวัน โพสต์เมื่อ 4 พฤษภาคม 2569 เวลา 21:01:34
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ราคาน้ำมัน ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: คนละครึ่งพลัส เฟส 2 วันวิสาขบูชา ดูดวง 2569 วันแรงงานแห่งชาติ ปฏิทินวันหยุด 2569 วันฉัตรมงคล calendar 2569 ไทยช่วยไทยพลัส บ้านแดนนี่ ศรีภิญโญ แดนนี่ ศรีภิญโญ
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันสำคัญ 2569 ณเดชน์ ญาญ่า ราคาน้ำมันวันนี้ วันหยุดเดือนพฤษภาคม 2569 ประวัติอนุทิน ชาญวีรกูล
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย