ร้านทำทองนะโม แจงปมช่างโต้งหลังเจอทองอยู่ในพระ ทำทัวร์ลงร้านสนั่น

ร้านทำทองนะโม แจงปมช่างโต้งหลังเจอทองอยู่ในพระ แต่ทำทัวร์ลงร้านสนั่น เพราะเกือบทำคนซวย ยืนยัน วิเคราะห์ตามข้อมูลที่ได้รับ
จากกรณีที่มีชายนำยอดพระเกศทองคำที่อยู่บนเศียรพระที่วัดแห่งหนึ่งใน จ.ปทุมธานี หนักกว่า 50 บาท มาให้ร้านทองตรวจสอบเปอร์เซ็นต์ทอง แต่ผลคือ พระเกศเป็นทองแดงกับสังกะสี ทำให้เจ้าอาวาสมีการแจ้งความ
ส่วนช่างโต้ง ช่างที่เททอง เปิดเผยว่า ทอง 50 บาทนั้นเทไม่เต็มพิมพ์ ยืนยันว่าไม่ได้นำทองกลับ กลับมาเพียงแค่องค์พรและไปทำพระเกศใหม่ที่เป็นทองเหลือง นำทองมาหลอมใหม่ต่อหน้าหลวงพ่อ เทกรอกเข้าไปด้านในพระเกศทองเหลือง เทปูนอุดเอาไว้
สุดท้าย ก็มีการผ่าพระเกศเพื่อพิสูจน์ว่ามีทองจริง ๆ ผลคือ ข้างในมีทองคำที่หล่อเอาไว้ ทำเอาช่างโต้งดีใจจนหงายหลัง และจากเหตุการณ์ดังกล่าว ทำให้ทัวร์ลงร้านทองที่ตรวจสอบครั้งแรกว่า ให้ข้อมูลที่ไม่จริงจนเกือบทำช่างโต้งเดือดร้อน
ร้านทองขอแจงบ้าง
ล่าสุด วันที่ 5 พฤษภาคม 2569 เฟซบุ๊ก ร้านทำทองนะโมบ้านช่างทอง เพชร ทอง & จิวเวอรี่ โพสต์ชี้แจงถึงเรื่องดังกล่าว ดังนี้
และผมจะไลฟ์สดพร้อมช่างโต้งเรื่องราวนี้อีกครั้งครับ
ผมขออนุญาตเล่าเรื่องราว ตั้งแต่แรกครับ ร้านผมจะช่วยตรวจสอบโลหะ (ฟรี) ให้กับทุกคนที่มาที่ร้าน และทุกวัน จะมีผู้นำมาตรวจสอบเยอะมาก
ในกรณีนี้ เรื่องมีอยู่ว่าพี่ที่นำพระเกตมาตรวจ ได้เข้ามาที่ร้านแจ้งว่า ตรวจสอบไห้พี่หน่อยใช่พระเกตทองคำหรือไม่ เเละบอกว่ามีทองไม่ต่ำกว่า 45 บาท และทางพี่ที่นำมา ก็ได้โทรวิดีโอคอลกับท่านเจ้าอาวาส ในขณะตรวจสอบเพื่อเป็นสักขีพยานกัน และผมเองก็ได้ขอถ่ายทำวิดีโอเพื่อเป็นข้อมูล
เมื่อเราตรวจสอบ ได้พบว่าโลหะด้านนอกเป็นทองเหลือง และผมก็ได้อธิบายตามในคลิปว่าด้านนอกเป็นทองเหลือง
หากจะรู้ว่าข้างในมีทองหรือไม่ ต้องผ่าพิสูจน์หรือเจาะพิสูจน์เท่านั้น หากมีทองอยู่จริง ก็จะทำให้ทุกคนสบายใจ เพราะทั้งท่านจะอาวาสและผู้ที่นำมา ก็ได้เล่าเหตุการณ์ในวันนั้นคล้ายกัน ว่ามีการเททองลงในแบบจริง ๆ เมื่อรู้ว่าไม่มีทองก็ตกใจ แต่ผมก็บอกแล้วนะครับว่าตรวจได้เพียงด้านนอก
ด้านในต้องพิสูจน์ต่อ ทุกคนอยากจะทดสอบแต่ทรัพย์สินนี้เป็นของวัดต้องผ่านกระบวนการหลายอย่าง ถึงจะสามารถตรวจสอบได้ ผมเลยได้แนะนำให้หลวงพ่อ สอบถามช่างที่มาหล่อในวันนั้น เพราะทีมงานเขาจะรู้ดีที่สุด ผมได้แนะนำทุกคนไปแบบนี้ครับ
ท่านหลวงพ่อกับผู้บริจาคทำบุญ (พี่ที่นำมาตรวจ) ได้บอกตรงกัน ว่าเหตุการณ์ในการเทหล่อมีการเททองจริงและใส่ทองไปจริง ๆ เห็นกับตา ทำให้ผมคิดที่จะหาวิธีเเนะนำเพื่อตรวจสอบต่อ
ผมจะขออธิบายงานเทหล่อสั้น ๆ ครับ งานหล่อส่วนใหญ่แล้วจะใช้โลหะที่ต้องหล่อ หลอมละลายให้ใกล้เคียงกับแม่แบบที่จะหล่อ
เช่นแม่แบบรับน้ำโลหะได้ 1 กิโลกรัม เทแล้วจะเต็มแบบพอดี จะต้องหลอมโลหะ ใกล้เคียงที่คำนวณไว้ผสมโลหะแล้วเท กรอกลงแบบจนเต็ม
ผมหมายถึงการนำ(ทอง) เข้าไปผสมกับโลหะอื่นเช่น ทองเหลือง ละลายให้เข้ากัน แล้วเทให้เต็มแบบ ตามลักษณะงานเทหล่อทั่วไป
และผมเองก็คิดว่า กระบวนการแบบนี้จะตรวจเจอทองแน่ ๆ
หลังจากวันนั้นเรื่องก็ได้เป็นข่าว จนได้ไปรายการโหนกระแสเพื่อที่จะพิสูจน์และค้นหาความจริงต่อไป ทำให้ผู้ที่นำมาตรวจสอบกับท่านเจ้าอาวาส และผู้รับงานเท่หล่อ ได้คุยกันในรายการ และผมเองดีใจที่ ช่างหล่อทองปรากฏตัว และบอกกระบวนการขั้นตอน
ในรายการช่างหล่อเล่าว่า(มีการหลอมใหม่อีกครั้ง) มีช่างหล่อ และท่าน เจ้าอาวาส รับรู้ แต่ผู้ที่บริจาคไม่ทราบเรื่องนี้ (พี่ที่บริจาคทำบุญที่นำ พระเกศ มาให้ผมตรวจ) เขาไม่ทราบ เลยให้ข้อมูลกับผมเพียงแต่ตอนเทหล่อในพิธีเท่านั้น
ช่างหล่อได้เล่า วิธีการ หลอมเททองใหม่ว่า สร้างแม่แบบทองเหลือง แล้วเททอง กรอก ลงด้านในปิดด้วยปูนพลาสเตอร์ เลยทำให้ เครื่องตรวจไม่สามารถตรวจพบทอง เพราะผิวด้านนอกเป็นทองเหลือง ทุกคนที่นั่งอยู่ในรายการโหนกระแสก็เพิ่งได้รู้คำตอบจากปากช่าง ได้ข้อสรุปและดีใจที่ได้คลี่คลายไขข้อสงสัยไปได้มาก จนวันนี้ได้มีการผ่าพิสูจน์ ผมเองก็ยังดีใจที่ได้เจอทอง
ถ้าผมรู้กระบวนการทำตั้งแต่ทีแรกว่ามีการหลอมและกรอกใหม่อีกครั้ง ผมก็คงจะช่วยให้คำแนะนำได้อีกหลายวิธีเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อทุกคน
หากเจตนาหรือคำพูดใดที่ผมทำให้ทุกคนในเหตุการณ์เข้าใจผิด ผิดพลาดประการใดผมต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับ
เจตนาของผมคืออยากช่วยจริง ๆ ครับ
ขอบพระคุณครับ