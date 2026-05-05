สาวแซ่บเล่าความลับวงการหนังผู้ใหญ่ นักแสดงชายปลอมได้แม้แต่จุดนั้น คนคิดไม่ถึง !

          สาวแซ่บเล่าเบื้องหลังวงการหนังโป๊ ความลับนักแสดงชาย ปลอมได้แม้กระทั่งเจ้าโลก ตัวช่วยพิเศษออกศึกให้เหมือนซูเปอร์ฮีโร่ ที่คนดูอาจไม่เคยรู้

          ในขณะที่โลกของหนังผู้ใหญ่เต็มไปด้วยเนื้อหาชวนอึ้ง แต่หลาย ๆ ครั้งที่เรื่องราวหลังฉากชวนอึ้งยิ่งกว่า สิ่งที่ผู้ชมเห็นอาจเต็มไปด้วยภาพลวง ดังเช่นหนึ่งในเรื่องที่วงในตัวจริงอย่าง อเบลลา แดนเจอร์ (Abella Danger) นักแสดงหนัง AV ออกมาเผยผ่านรายการพอสแคส Barstool Sports' KFC Radio ว่าด้วยเรื่องของนักแสดงชาย ที่หลายคนอาจไม่เคยรู้  

ภาพจาก Instagram dangershewrote

          ในขณะที่หนังโป๊หรือหนังผู้ใหญ่ ถูกสร้างขึ้นเพื่อตอบสนองจินตนาการของแต่ละครั้ง จึงไม่แปลกที่จะมีหลายองค์ประกอบที่ถูกเติมแต่ง ไม่ว่าจะเสียง สีหน้า หรือแม้แต่สถานการณ์ที่ไม่สมจริง แต่มีอีกสิ่งที่คนคิดไม่ถึงว่าจะปลอมด้วยเช่นกัน นั่นคือเจ้าโลกอันแข็งขัน สู้ศึกทุกสถานการณ์ 
  
          โดยเมื่อถามอเบลลา ว่าเธอเคยเจอนักแสดงชายที่เจ้าโลกหักหรือไม่ เธอกลับเล่าว่า จริง ๆ แล้วเธอเคยเห็นนักแสดงคนหนึ่งที่มีเจ้าโลก 3 แบบ อยู่ในคนเดียว 

ภาพจาก Instagram dangershewrote
 
          มันฟังดูน่าเหลือเชื่อ และไม่น่าจะเป็นไปได้ที่ผู้ชาย 1 คน จะมีเจ้าโลกถึง 3 แบบ แต่นี่เองคือหนึ่งในความลับของวงการหนังโป๊ กลายเป็นว่ามีผู้ชายหลายคนในวงการหนังโป๊ ที่มีการใช้อวัยวะเทียม เป็นเจ้าโลกแบบกลไก ที่มีการฝังไว้เพื่อช่วยในเรื่องการแข็งตัว 
  
          เธออธิบาย กลไกดังกล่าวสามารถกระตุ้นให้เกิดการแข็งตัวได้ ด้วยการบีบบริเวณอัณฑะ 
  
ภาพจาก Instagram dangershewrote

          อย่างไรก็ตาม นักแสดงสาวยอมรับว่าเธอไม่ได้รู้เรื่องอวัยวะเทียมเหล่านี้จากวงการหนังโป๊เป็นครั้งแรก เพราะจริง ๆ เธอได้ยินเรื่องนี้มาจากเพื่อน ที่อยู่ ๆ ก็มาเล่าให้ฟังว่าพ่อตัวเองไปฝังอวัยวะเทียมนี้มา 

          ส่วนประสบการณ์การทำงานกับนักแสดงชาย ที่ฝังแกนองคชาตเทียม อเบลลาบอกเลยว่า "พวกเขาดูเหมือนซูเปอร์ฮีโร่เลย ซึ่งจะให้พูดจริง ๆ คือ เหมือนพวกเขายังไม่ได้ทำอะไรเลยด้วยซ้ำ"

          จากข้อมูลของ Cleveland Clinic การฝังแกนองคชาติเทียมกลายเป็นที่แพร่หลายมากขึ้น โดยมีคนเข้ารับการผ่าตัดมากว่า 63,000 เคส ระหว่างปี 2005 - 2012 โดยประมาณ 86% ของการผ่าตัดนี้เกิดขึ้นในสหรัฐฯ โดยเหตุผลที่คนนิยมไปทำกัน ก็เพื่อให้แข็งตัวได้ยาวนาน 

          ผู้ชายบางคนประสบปัญหาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ หรือเจ็บปวดขณะแข็งตัว ทำให้ไม่สามารถทำให้เจ้าโลกชูชันได้เอง หรือแข็งตัวได้ไม่นาน ดังนั้นด้วยอวัยวะเทียมนี้ จึงทำให้พวกเขาสามารถมีเพศสัมพันธ์ได้เหมือนก่อนจะมีปัญหาเหล่านั้น 

          อย่างไรก็ตาม ทุกการผ่าตัดย่อมมาพร้อมกับความเสี่ยง โดยหากเกิดความผิดพลาดขึ้น คนที่ได้รับการฝังอวัยวะเทียมอาจจะมีเลือดออกไม่หยุดหลังผ่าตัด ท่อปัสสาวะเสียหาย ติดเชื้อ หรือมีเนื้อเยื่อแผลเป็นมากเกินไป กลไลอาจจะทำงานล้มเหลว หรือรู้สึกว่าเจ้าโลกสั้นลง การไหลเวียนของเลือดไปยังส่วนหัวองคชาติลดลง ซึ่งหลายกรณีที่จำเป็นต้องผ่าตัดเพื่อนำอุปกรณ์ออกหรือเปลี่ยนใหม่ 

ขอบคุณข้อมูลจาก Ladbible


