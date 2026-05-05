สาวแซ่บเล่าความลับวงการหนังผู้ใหญ่ นักแสดงชายปลอมได้แม้แต่จุดนั้น คนคิดไม่ถึง !

สาวแซ่บเล่าเบื้องหลังวงการหนังโป๊ ความลับนักแสดงชาย ปลอมได้แม้กระทั่งเจ้าโลก ตัวช่วยพิเศษออกศึกให้เหมือนซูเปอร์ฮีโร่ ที่คนดูอาจไม่เคยรู้
ในขณะที่โลกของหนังผู้ใหญ่เต็มไปด้วยเนื้อหาชวนอึ้ง แต่หลาย ๆ ครั้งที่เรื่องราวหลังฉากชวนอึ้งยิ่งกว่า สิ่งที่ผู้ชมเห็นอาจเต็มไปด้วยภาพลวง ดังเช่นหนึ่งในเรื่องที่วงในตัวจริงอย่าง อเบลลา แดนเจอร์ (Abella Danger) นักแสดงหนัง AV ออกมาเผยผ่านรายการพอสแคส Barstool Sports' KFC Radio ว่าด้วยเรื่องของนักแสดงชาย ที่หลายคนอาจไม่เคยรู้
ในขณะที่หนังโป๊หรือหนังผู้ใหญ่ ถูกสร้างขึ้นเพื่อตอบสนองจินตนาการของแต่ละครั้ง จึงไม่แปลกที่จะมีหลายองค์ประกอบที่ถูกเติมแต่ง ไม่ว่าจะเสียง สีหน้า หรือแม้แต่สถานการณ์ที่ไม่สมจริง แต่มีอีกสิ่งที่คนคิดไม่ถึงว่าจะปลอมด้วยเช่นกัน นั่นคือเจ้าโลกอันแข็งขัน สู้ศึกทุกสถานการณ์
โดยเมื่อถามอเบลลา ว่าเธอเคยเจอนักแสดงชายที่เจ้าโลกหักหรือไม่ เธอกลับเล่าว่า จริง ๆ แล้วเธอเคยเห็นนักแสดงคนหนึ่งที่มีเจ้าโลก 3 แบบ อยู่ในคนเดียว
มันฟังดูน่าเหลือเชื่อ และไม่น่าจะเป็นไปได้ที่ผู้ชาย 1 คน จะมีเจ้าโลกถึง 3 แบบ แต่นี่เองคือหนึ่งในความลับของวงการหนังโป๊ กลายเป็นว่ามีผู้ชายหลายคนในวงการหนังโป๊ ที่มีการใช้อวัยวะเทียม เป็นเจ้าโลกแบบกลไก ที่มีการฝังไว้เพื่อช่วยในเรื่องการแข็งตัว
เธออธิบาย กลไกดังกล่าวสามารถกระตุ้นให้เกิดการแข็งตัวได้ ด้วยการบีบบริเวณอัณฑะ
อย่างไรก็ตาม นักแสดงสาวยอมรับว่าเธอไม่ได้รู้เรื่องอวัยวะเทียมเหล่านี้จากวงการหนังโป๊เป็นครั้งแรก เพราะจริง ๆ เธอได้ยินเรื่องนี้มาจากเพื่อน ที่อยู่ ๆ ก็มาเล่าให้ฟังว่าพ่อตัวเองไปฝังอวัยวะเทียมนี้มา
ส่วนประสบการณ์การทำงานกับนักแสดงชาย ที่ฝังแกนองคชาตเทียม อเบลลาบอกเลยว่า "พวกเขาดูเหมือนซูเปอร์ฮีโร่เลย ซึ่งจะให้พูดจริง ๆ คือ เหมือนพวกเขายังไม่ได้ทำอะไรเลยด้วยซ้ำ"
จากข้อมูลของ Cleveland Clinic การฝังแกนองคชาติเทียมกลายเป็นที่แพร่หลายมากขึ้น โดยมีคนเข้ารับการผ่าตัดมากว่า 63,000 เคส ระหว่างปี 2005 - 2012 โดยประมาณ 86% ของการผ่าตัดนี้เกิดขึ้นในสหรัฐฯ โดยเหตุผลที่คนนิยมไปทำกัน ก็เพื่อให้แข็งตัวได้ยาวนาน
ผู้ชายบางคนประสบปัญหาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ หรือเจ็บปวดขณะแข็งตัว ทำให้ไม่สามารถทำให้เจ้าโลกชูชันได้เอง หรือแข็งตัวได้ไม่นาน ดังนั้นด้วยอวัยวะเทียมนี้ จึงทำให้พวกเขาสามารถมีเพศสัมพันธ์ได้เหมือนก่อนจะมีปัญหาเหล่านั้น
อย่างไรก็ตาม ทุกการผ่าตัดย่อมมาพร้อมกับความเสี่ยง โดยหากเกิดความผิดพลาดขึ้น คนที่ได้รับการฝังอวัยวะเทียมอาจจะมีเลือดออกไม่หยุดหลังผ่าตัด ท่อปัสสาวะเสียหาย ติดเชื้อ หรือมีเนื้อเยื่อแผลเป็นมากเกินไป กลไลอาจจะทำงานล้มเหลว หรือรู้สึกว่าเจ้าโลกสั้นลง การไหลเวียนของเลือดไปยังส่วนหัวองคชาติลดลง ซึ่งหลายกรณีที่จำเป็นต้องผ่าตัดเพื่อนำอุปกรณ์ออกหรือเปลี่ยนใหม่
ขอบคุณข้อมูลจาก Ladbible