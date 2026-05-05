ไรเดอร์ผลัดกันเข้าห้องผู้ป่วย แต่ไม่ได้ส่งอาหาร จากคำขอพิเศษของหญิงสาว สู่น้ำใจชวนยิ้ม

ไรเดอร์ผลัดกันเข้าห้องผู้ป่วย ไม่ได้มาส่งอาหาร แต่มาพร้อมความห่วงใย จากออร์เดอร์พิเศษของสาวป่วยมะเร็ง สู่น้ำใจของกลุ่มไรเดอร์
ภาพจาก Foshan News
เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2569 เว็บไซต์ฝอซานนิวส์ นำเสนอเรื่องราวชวนอบอุ่นใจ ที่เกิดขึ้นภายในโรงพยาบาลฝอซาน ฝูซิง ฉานเฉิง ที่เมืองฝอซาน มณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน เมื่อไรเดอร์มากมายต่างผลัดกันเข้ามาส่ง "ออร์เดอร์พิเศษ" แก่ผู้ป่วยหญิงรายหนึ่งถึงห้องพัก โดยสิ่งที่พวกเขานำมาให้เธอไม่ใช่อาหาร แต่เป็นความห่วงใยและน้ำใจจากกลุ่มไรเดอร์ในพื้นที่ เพื่อไม่ให้เธอต้องต่อสู้กับโรคร้ายอย่างโดดเดี่ยว
รายงานเผยว่า เสี่ยวหลี สาววัย 24 ปี ป่วยเป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดชนิดหายากและมีความรุนแรงสูง เธอต้องได้รับการทำเคมีบำบัด 4 รอบ และเข้ารักษาตัวที่ศูนย์วินิจฉัยและรักษามะเร็งแบบแม่นยำของโรงพยาบาลฝอซาน ฝูซิง ฉานเฉิง แต่เนื่องจากครอบครัวไม่สามารถอยู่เฝ้าได้นานนัก ส่วนใหญ่เสี่ยวหลีจึงต้องเผชิญกับความเจ็บปวดและความโดดเดี่ยวจากการทำเคมีบำบัดเพียงลำพัง
ภาพจาก Foshan News
กระทั่งวันหนึ่ง เธอเห็นว่าในแอปฯ สั่งอาหารมีบริการส่งของ จึงลองกดออร์เดอร์ดูด้วยความหวัง พร้อมระบุในช่องหมายเหตุว่า "ขอให้มานั่งเป็นเพื่อนอยู่ข้างเตียง 2 ชั่วโมง" โดยไม่คาดคิดว่าออร์เดอร์พิเศษนี้ จะไม่เพียงแค่จะมีไรเดอร์รับงานจริง ๆ แต่ยังจุดประกายให้กลุ่มไรเดอร์ในพื้นที่ลุกขึ้นมาส่งต่อความช่วยเหลือกันเองอย่างอัตโนมัติ
โดยไรเดอร์คนแรกที่เห็นออร์เดอร์นี้ ตัดสินใจกดดรับงานอย่างไม่ลังเล พร้อมแชร์เรื่องราวลงในกลุ่ม WeChat ของเหล่าไรเดอร์ จากนั้นเองไรเดอร์จำนวนมากในกลุ่มต่างบอกกันว่าอยากไปเยี่ยมเสี่ยวหลีเช่นกัน
จากนั้นพวกเขาก็ผลัดเปลี่ยนกันเข้ามาส่งความรักและความปรารถนาดีแก่ผู้ป่วยสาว บางคนแวะไปอยู่เป็นเพื่อนเธอครึ่งชั่วโมงหลังช่วงพีคตอนมื้อเที่ยง บางคนขอสลับกะงาน บางคนยังชวนเพื่อน ๆ ไปด้วย โดยแต่ละคนยังนำนม ผลไม้ และดอกไม้ มาเป็นของเยี่ยมไข้
ภาพจาก Foshan News
ในช่วงที่เสี่ยวหลีมีแรง พวกเขาก็จะพูดคุยและให้กำลังใจเธอ แต่ส่วนใหญ่เสี่ยวหลีจะนอนหลับ ไรเดอร์จึงเข้าไปในห้องเงียบ ๆ วางของเยี่ยมไข้ไว้ให้แล้วมองดูเธอจากระยะไกลสักครู่ ก่อนจะรีบกลับไปทำงานต่อ
นายไจ๋ ไรเดอร์คนหนึ่งเปิดใจว่า "ผมสงสารเธอครับ เธอนอนอยู่คนเดียวในโรงพยาบาล ผมคิดว่าถ้าช่วยได้ก็อยากจะช่วย"
โดยนายไจ๋เป็นหนึ่งในคนที่ชวนเพื่อน ๆ ไรเดอร์มาเยี่ยมเสี่ยวหลีตอนช่วงกลางวัน เมื่อเขารู้ว่าเธออาจจะกินผลไม้ไม่ได้ จึงสั่งนมบำรุงมาให้
ภาพจาก 南方日報
เมื่อถูกถามถึงมูลค่าของเยี่ยมไข้ เขากลับโบกมือราวกับไม่ใช่เรื่องใหญ่ บอกว่า "ไม่แพงหรอกครับ แค่วิ่งงานสัก 2 เที่ยวก็ได้แล้ว" พร้อมเผยว่า "หวังว่าการที่พวกเราไปเยี่ยมและให้กำลังใจ จะทำให้เธอมีความกล้าที่จะสู้กับมะเร็งมากขึ้น"
ในบรรดาไรเดอร์ที่ไปเยี่ยม ส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างถิ่นจากมณฑลกว่างซี อันหุย เสฉวน และที่อื่น ๆ หรือกล่าวคือไม่ใช่คนท้องถิ่นในฝอซาน โดยหนึ่งในนั้นเล่าว่า เขาเพิ่งอายุแค่ 19 ปี ทำงานเป็นไรเดอร์ในเมืองฝอซานมาแล้ว 3 ปี แต่ละวันเขาจะวิ่งงานกว่า 10 ชั่วโมง เมื่อกลับถึงหอพักก็มีเพียงความโดดเดี่ยว เขากับเพื่อนร่วมงานต่างก็มีความโดดเดี่ยวเช่นกัน แม้จะเจอลูกค้ามากมาย แต่ปฏิสัมพันธ์ของพวกเขามีเพียงช่วงสั้น ๆ ระหว่างการนำของมาส่งเท่านั้น
ภาพจาก Foshan News
ความโดดเดี่ยวนี้เอง ที่ทำให้พวกเขารู้สึกเชื่อมโยงทันทีเมื่อเห็นคำขอให้มานั่งเป็นเพื่อนข้างเตียงของหญิงสาว น้ำใจจากพวกเขาก็เป็นเหมือนการให้และรับทางอารมณ์ทั้ง 2 ฝ่าย ในขณะที่พวกเขามอบความอบอุ่นแก่เธอ ความอบอุ่นนั้นก็ยังไหลกลับสู่ใจของพวกเขาด้วย
ทั้งนี้ พบว่าล่าสุดเสี่ยวหลีทำเคมีบำบัดรอบที่ 4 แล้ว อาการมีแนวโน้มคงที่ ทางด้าน เกาซิงเอ๋อร์ ผู้อำนวยการของศูนย์วินิจฉัยและรักษามะเร็งแบบแม่นยำ เผยว่า สภาพอารมณ์ของผู้ป่วยมีผลดีต่อการรักษา ค่าเม็ดเลือดขาวของเสี่ยวหลีกลับมาอยู่ในระดับปกติแล้ว และคาดว่าจะออกจากโรงพยาบาลได้ในวันที่ 20 เมษายน
