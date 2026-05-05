อย. บุกโรงงานปลากระป๋อง พบใช้ปลาผิดชนิด - แบรนด์บอกแล้วปลาอะไรอยู่ในนั้น ?

อย. บุกโรงงานปลากระป๋อง พบใช้ปลาผิดชนิด อายัดกว่า 1.3 หมื่นกระป๋อง เตือนถ้าพบย้อมแมวจริงโทษหนัก ด้านแบรนด์บอกแล้ว ปลาอะไรอยู่ในกระป๋อง คือ ปลานิล เป็นเพราะปลาแมคเคอเรลขาดตลาด ทำเรื่องขอโทษเรียบร้อย
จากกรณีปลากระป๋องยี่ห้อหนึ่งมีลักษณะผิดปกติ ดูไม่เหมือนปลาซาร์ดีนหรือปลาแมคเคอเรล จนกลายเป็นไวรัลบนโซเชียล และถูกตั้งฉายาว่า ปลาแมคเคอเรลคางดำ
ล่าสุดเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2569 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ประสานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานผลิตปลากระป๋องที่กำลังเป็นกระแสบนโซเชียล จากกรณีมีการตั้งข้อสังเกตว่า ปลากระป๋องที่ระบุบนฉลากว่าเป็น "ปลาแมคเคอเรล" อาจใช้ปลาชนิดอื่นแทน
จากการตรวจสอบพบว่า โรงงานดังกล่าวไม่ผ่านมาตรฐาน GMP และมีการใช้ปลาผิดชนิดจริง เจ้าหน้าที่จึงมีคำสั่งเรียกคืนสินค้าทั้งหมด พร้อมอายัดผลิตภัณฑ์รวม 13,010 กระป๋อง (ภายในโรงงาน 12,760 กระป๋อง และจากร้านค้า 250 กระป๋อง) รวมทั้งส่งตัวอย่างให้กรมประมงตรวจสอบสายพันธุ์ปลาเพื่อยืนยันอีกครั้ง
ด้านเลขาธิการ อย. ระบุว่า แม้บริษัทจะดำเนินการเยียวยาผู้โพสต์และเรียกคืนสินค้าแล้ว แต่การเปลี่ยนชนิดปลาโดยไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงการแสดงฉลากอันเป็นเท็จ ถือเป็นความผิดทางอาญา ไม่สามารถยอมความได้ โดยมีโทษจำคุก 6 เดือนถึง 10 ปี และปรับ 5,000–100,000 บาท ในกรณีผลิตอาหารปลอม และมีโทษปรับไม่เกิน 30,000 บาท สำหรับการใช้ฉลากที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
ทั้งนี้ อย. ย้ำเตือนผู้ประกอบการให้ดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม หากพบการกระทำผิดจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุด
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เต๋า สมชาย‘ ไง
ขณะที่เรื่องเด่นเย็นนี้ รายงานว่า เจ้าของผลิตภัณฑ์ยอมรับว่า ปลาดังกล่าวคือปลานิล เนื่องจากปลาแมคเคอเรลขาดตลาด นอกจากนี้ ทางแบรนด์ขอผลิตภัณฑ์ส่งคืน พร้อมชดเชยค่าเสียหายเป็นเงินจำนวนหนึ่งให้
ขอบคุณข้อมูลจาก เรื่องเด่นเย็นนี้