ผวา จองห้องผ่านแอปฯ เจอ รร. ร้าง ซ้ำพักที่ใหม่ยังเจอยันต์ทั้งห้อง หลอนจนต้องหนีกลับ

หลอนจัด จองโรงแรม คืนละ 1,800 ผ่านแอปฯ เจอของจริงกลายเป็นโรงแรมร้าง ซ้ำพักแคมป์ข้าง ๆ เจอติดยันต์ไว้พรึ่บ สุดขนลุก หลอนจนต้องขอกลับ
เป็นประสบการณ์ช็อกที่ใครก็ไม่อยากพบเจอ กรณีผู้ใช้ TikTok รายหนึ่ง ออกมาแชร์เรื่องราวที่เกิดขึ้นหลังจองที่พักใน จ.ตราด ผ่านแอปฯ แต่เมื่อไปถึงกลับพบว่าเป็นโรงแรมร้าง ไม่เปิดให้บริการ และเมื่อได้ที่พักใหม่ซึ่งอยู่ติดกัน สภาพภายในห้องกลับเต็มไปด้วยยันต์และพระเครื่อง เรียกว่าหลอนจนไม่กล้าเข้าพัก ต้องเก็บข้าวของกลับทันที
ล่าสุด (5 พฤษภาคม 2569) จากการตรวจสอบบริเวณหาดไม้รูด ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด พบว่าโรงแรมดังกล่าวตั้งอยู่ติดชายหาด ลักษณะเป็นบ้านแบบน็อกดาวน์ 3 หลัง พร้อมสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ไม่มีอาคารล็อบบี้ สภาพถูกปล่อยทิ้งร้าง หญ้าขึ้นรถ อาคารเริ่มผุพัง ภายในห้องไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกใด ๆ ทั้งเตียง แอร์ รวมถึงโทรทัศน์ แม้จะมีร่องรอยที่บ่งชี้ว่าเคยเปิดให้บริการมาก่อนก็ตาม
โดยโรงแรมปิดมาตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2568 เจ้าของโรงแรมนั้นเป็นคนต่างชาติ กลับประเทศไปนานแล้ว นักท่องเที่ยวรายล่าสุดที่มาก็รู้สึกผิดหวัง และตัดสินใจเข้าพักในแคมป์ของตนเอง ซึ่งมีค่าห้อง 500 บาท
สำหรับเรื่องยันต์ที่ติดไว้นั้น ก็แค่ติดเพื่อสร้างความอุ่นใจแก่ลูกค้า เนื่องจากบางคนกลัวความมืดหรือสิ่งลี้ลับ และภายในห้องยังมีพระเครื่องอยู่ด้วย ไม่ได้เจตนาทำให้น่ากลัว
ทั้งนี้ ตนอยากฝากเตือนนักท่องเที่ยว ว่าควรตรวจสอบข้อมูลให้รอบคอบก่อนจองที่พัก เช็กให้ดีว่าโรงแรมยังเปิดให้บริการอยู่หรือไม่ และหากเป็นไปได้ควรโทร. สอบถามที่พักโดยตรง หรือเลือกชำระเงินเมื่อไปถึงที่พัก จะช่วยลดความเสี่ยงจากเหตุการณ์แบบนี้ได้
ขอบคุณข้อมูลจาก ช่อง 3