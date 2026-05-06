ว่าที่เจ้าสาวเป็นหวัด กลายเป็นโคม่า 3 เดือน ปาฏิหาริย์รัก ฟื้นก่อนงานแต่งงาน 2 วัน

ว่าที่เจ้าสาวไม่สบาย คิดว่าเป็นหวัด ไปรักษาที่คลินิก กลับกลายเป็นโคม่านาน 3 เดือน แต่ฟื้นก่อนงานแต่งงาน 2 วัน ราวปาฏิหาริย์แห่งความรัก...
ภาพจาก Weibo
เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2569 เว็บไซต์เซาธ์ไชน่ามอร์นิ่งโพสต์ เผยเรื่องราวบีบหัวใจ เมื่อว่าที่เจ้าสาวรายหนึ่งต้องเผชิญกับโชคชะตาที่เลวร้ายอย่างไม่คาดฝัน หลังจากเข้ารับการรักษาอาการไข้หวัดที่คลินิกแห่งหนึ่ง แต่อยู่ ๆ เธอกลับกลายเป็นโคม่านานกว่า 3 เดือน ทว่าเพียง 2 วันก่อนวันแต่งงาน เธอได้ฟื้นขึ้นมาและสามารถยิ้มให้กับคู่หมั้นของเธอ ราวกับปาฏิหาริย์แห่งความรักมีจริง
หวัง หรานหร่าน หญิงสาวอายุ 24 ปี จากเมืองไท่อัน มณฑลชานตง ประเทศจีน สื่อท้องถิ่นรายงานว่า เธอคบหากับ จาง ซีรุ่ย คู่หมั้นของเธอ มาเป็นเวลานาน 6 ปี ก่อนจะตัดสินใจจดทะเบียนสมรสกันเมื่อปลายปีที่ผ่านมา ทั้งสองวางแผนที่จะจัดงานแต่งงานในวันที่ 25 เมษายน ของปีนี้ โดยได้จองโรงแรมไว้ล่วงหน้า รวมทั้งพิธีกรชื่อดังที่จะมาทำหน้าที่ในงาน พวกเขาทั้งสองต่างเฝ้ารอวันสำคัญที่กำลังจะมาถึงอย่างใจจดใจจ่อ
อย่างไรก็ดี ว่าที่เจ้าสาวคนสวยรายนี้กลับพบจุดที่จะเปลี่ยนชีวิตของเธอไปตลอดกาล เมื่อเดือนมกราคม ที่ผ่านมา หวังมีอาการไม่สบายและเจ็บคอ เธอคิดว่าเป็นเพียงไข้หวัด คู่หมั้นของเธอจึงพาไปรักษาที่คลินิกใกล้ ๆ แห่งหนึ่ง ซึ่งแม้ว่าคลินิกแห่งนี้จะมีขนาดเล็ก แต่ก็มีชื่อเสียงที่ดี
จางเผยว่า ในวันนั้น มีหมอปฏิบัติหน้าที่อยู่ 2 คน หลังจากสอบถามอาการของหวังครู่หนึ่ง หมอผู้หญิงคนหนึ่งก็สั่งยาและฉีดยาให้เธอ โดยที่ไม่ได้ถามก่อนเลยว่า เธอมีอาการแพ้ยาหรือไม่ และไม่ได้ทำการทดสอบทางผิวหนังด้วย
ผลปรากฏว่า เพียงไม่กี่นาทีหลังจากฉีดยา หวังก็รู้สึกไม่สบาย มีอาการลิ้นชา เริ่มอาเจียนและหายใจลำบาก จากนั้นอาการของเธอก็แย่ลง จางจึงโทร. เรียกรถพยาบาล แต่กว่าเจ้าหน้าที่หน่วยฉุกเฉินจะมาถึง หวังก็ตกอยู่ในภาวะช็อกแล้ว ในขณะที่หมอประจำคลินิกต่างพากันสับสน และไม่ได้ใช้มาตรการฉุกเฉินทางการแพทย์ใด ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
เมื่อหวังไปถึงโรงพยาบาล แพทย์วินิจฉัยเบื้องต้นว่า เธอมีภาวะกรดในเลือดสูง และภาวะหายใจล้มเหลว ซึ่งน่าจะเกิดจากภาวะช็อกจากการแพ้ แม้จะได้รับการรักษาแล้ว แต่สมองของเธอเกิดความเสียหายอย่างรุนแรง เนื่องจากขาดออกซิเจนไปนานกว่า 4 นาที
ต่อมา จางได้แจ้งความคลินิกดังกล่าวในข้อหาประมาททางการแพทย์ จากการสืบสวนทางกฎหมายพบว่า หญิงที่ฉีดยาให้แก่หวัง ไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์ และแพทย์ที่ลงนามในใบสั่งยาก็ไม่มีคุณสมบัติที่จะประกอบวิชาชีพแพทย์ จากนั้น คลินิกดังกล่าวถูกสั่งปิด และจ่ายค่าชดเชยให้ครอบครัวหวัง 200,000 หยวน (ราว 950,000 บาท) ก่อนที่จะเงียบหายไป
ในขณะที่หวังอยู่ในอาการโคม่า ต้องรักษาตัวมาเป็นเวลานานกว่า 3 เดือน และค่ารักษาพยาบาลเกิน 700,000 หยวน (ราว 3.3 ล้านบาท) จากว่าที่เจ้าสาวกลายเป็นผู้ป่วยโคม่า ส่วนจางที่เตรียมตัวกำลังจะเป็นเจ้าบ่าว ต้องออกจากงานมาเป็นคนดูแลผู้ป่วย นับเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากอย่างยิ่ง
หลังจากหวังอยู่ในอาการโคม่า 92 วัน ในวันที่ 23 เมษายน ก่อนถึงกำหนดวันแต่งงานแต่เดิมของพวกเขาเพียง 2 วัน อยู่ ๆ หวังเริ่มแสดงสัญญาณของการรู้สึกตัวเป็นครั้งแรก เธอเปิดตาและยิ้มให้จาง แม้ว่าเธอยังไม่สามารถพูดหรือขยับตัวได้ แต่ก็เป็นสัญญาณแห่งความหวังที่มีความหมายสำหรับครอบครัว
"ดวงตาที่สวยงามของเธอได้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งแล้ว" จาง กล่าวด้วยน้ำตาคลอ ก่อนที่จะหันไปบอกกับว่าที่เจ้าสาวของเขาว่า "เมื่อคุณสวมชุดแต่งงานแล้ว ผมจะไปแต่งงานกับคุณ"
เรื่องราวนี้สร้างความสะเทือนใจให้กับผู้คน และกลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างมากบนสังคมออนไลน์ของจีน หลายคนต่างพากันเข้าไปแสดงความเห็นใจทั้งคู่ พร้อมทั้งภาวนาให้เธอกลับมาแข็งแรงในเร็ววัน นอกจากนี้ยังวิพากษ์วิจารณ์ถึงความประมาทของคลินิกดังกล่าว อย่างไรก็ดี เนื่องจากคดียังอยู่ระหว่างการพิจารณา จำนวนเงินชดเชยและคำตัดสินทางกฎหมายจึงยังไม่เป็นที่สิ้นสุด
ขอบคุณข้อมูลจาก South China Morning Post