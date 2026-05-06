HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ว่าที่เจ้าสาวเป็นหวัด กลายเป็นโคม่า 3 เดือน ปาฏิหาริย์รัก ฟื้นก่อนงานแต่งงาน 2 วัน

 
          ว่าที่เจ้าสาวไม่สบาย คิดว่าเป็นหวัด ไปรักษาที่คลินิก กลับกลายเป็นโคม่านาน 3 เดือน แต่ฟื้นก่อนงานแต่งงาน 2 วัน ราวปาฏิหาริย์แห่งความรัก... 



โคม่า 3 เดือน ฟื้นก่อนงานแต่ง 2 วัน
ภาพจาก Weibo

            เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2569 เว็บไซต์เซาธ์ไชน่ามอร์นิ่งโพสต์ เผยเรื่องราวบีบหัวใจ เมื่อว่าที่เจ้าสาวรายหนึ่งต้องเผชิญกับโชคชะตาที่เลวร้ายอย่างไม่คาดฝัน หลังจากเข้ารับการรักษาอาการไข้หวัดที่คลินิกแห่งหนึ่ง แต่อยู่ ๆ เธอกลับกลายเป็นโคม่านานกว่า 3 เดือน ทว่าเพียง 2 วันก่อนวันแต่งงาน เธอได้ฟื้นขึ้นมาและสามารถยิ้มให้กับคู่หมั้นของเธอ ราวกับปาฏิหาริย์แห่งความรักมีจริง 

            หวัง หรานหร่าน หญิงสาวอายุ 24 ปี จากเมืองไท่อัน มณฑลชานตง ประเทศจีน สื่อท้องถิ่นรายงานว่า เธอคบหากับ จาง ซีรุ่ย คู่หมั้นของเธอ มาเป็นเวลานาน 6 ปี ก่อนจะตัดสินใจจดทะเบียนสมรสกันเมื่อปลายปีที่ผ่านมา ทั้งสองวางแผนที่จะจัดงานแต่งงานในวันที่ 25 เมษายน ของปีนี้ โดยได้จองโรงแรมไว้ล่วงหน้า รวมทั้งพิธีกรชื่อดังที่จะมาทำหน้าที่ในงาน พวกเขาทั้งสองต่างเฝ้ารอวันสำคัญที่กำลังจะมาถึงอย่างใจจดใจจ่อ 

โคม่า 3 เดือน ฟื้นก่อนงานแต่ง 2 วัน
ภาพจาก Weibo

            อย่างไรก็ดี ว่าที่เจ้าสาวคนสวยรายนี้กลับพบจุดที่จะเปลี่ยนชีวิตของเธอไปตลอดกาล เมื่อเดือนมกราคม ที่ผ่านมา หวังมีอาการไม่สบายและเจ็บคอ เธอคิดว่าเป็นเพียงไข้หวัด คู่หมั้นของเธอจึงพาไปรักษาที่คลินิกใกล้ ๆ แห่งหนึ่ง ซึ่งแม้ว่าคลินิกแห่งนี้จะมีขนาดเล็ก แต่ก็มีชื่อเสียงที่ดี 

            จางเผยว่า ในวันนั้น มีหมอปฏิบัติหน้าที่อยู่ 2 คน หลังจากสอบถามอาการของหวังครู่หนึ่ง หมอผู้หญิงคนหนึ่งก็สั่งยาและฉีดยาให้เธอ โดยที่ไม่ได้ถามก่อนเลยว่า เธอมีอาการแพ้ยาหรือไม่ และไม่ได้ทำการทดสอบทางผิวหนังด้วย  

            ผลปรากฏว่า เพียงไม่กี่นาทีหลังจากฉีดยา หวังก็รู้สึกไม่สบาย มีอาการลิ้นชา เริ่มอาเจียนและหายใจลำบาก จากนั้นอาการของเธอก็แย่ลง จางจึงโทร. เรียกรถพยาบาล แต่กว่าเจ้าหน้าที่หน่วยฉุกเฉินจะมาถึง หวังก็ตกอยู่ในภาวะช็อกแล้ว ในขณะที่หมอประจำคลินิกต่างพากันสับสน และไม่ได้ใช้มาตรการฉุกเฉินทางการแพทย์ใด ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ 

            เมื่อหวังไปถึงโรงพยาบาล แพทย์วินิจฉัยเบื้องต้นว่า เธอมีภาวะกรดในเลือดสูง และภาวะหายใจล้มเหลว ซึ่งน่าจะเกิดจากภาวะช็อกจากการแพ้ แม้จะได้รับการรักษาแล้ว แต่สมองของเธอเกิดความเสียหายอย่างรุนแรง เนื่องจากขาดออกซิเจนไปนานกว่า 4 นาที  

            ต่อมา จางได้แจ้งความคลินิกดังกล่าวในข้อหาประมาททางการแพทย์ จากการสืบสวนทางกฎหมายพบว่า หญิงที่ฉีดยาให้แก่หวัง ไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์ และแพทย์ที่ลงนามในใบสั่งยาก็ไม่มีคุณสมบัติที่จะประกอบวิชาชีพแพทย์ จากนั้น คลินิกดังกล่าวถูกสั่งปิด และจ่ายค่าชดเชยให้ครอบครัวหวัง 200,000 หยวน (ราว 950,000 บาท) ก่อนที่จะเงียบหายไป 

โคม่า 3 เดือน ฟื้นก่อนงานแต่ง 2 วัน
ภาพจาก Weibo

            ในขณะที่หวังอยู่ในอาการโคม่า ต้องรักษาตัวมาเป็นเวลานานกว่า 3 เดือน และค่ารักษาพยาบาลเกิน 700,000 หยวน (ราว 3.3 ล้านบาท) จากว่าที่เจ้าสาวกลายเป็นผู้ป่วยโคม่า ส่วนจางที่เตรียมตัวกำลังจะเป็นเจ้าบ่าว ต้องออกจากงานมาเป็นคนดูแลผู้ป่วย นับเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากอย่างยิ่ง 

            หลังจากหวังอยู่ในอาการโคม่า 92 วัน ในวันที่ 23 เมษายน ก่อนถึงกำหนดวันแต่งงานแต่เดิมของพวกเขาเพียง 2 วัน อยู่ ๆ หวังเริ่มแสดงสัญญาณของการรู้สึกตัวเป็นครั้งแรก เธอเปิดตาและยิ้มให้จาง แม้ว่าเธอยังไม่สามารถพูดหรือขยับตัวได้ แต่ก็เป็นสัญญาณแห่งความหวังที่มีความหมายสำหรับครอบครัว 

            "ดวงตาที่สวยงามของเธอได้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งแล้ว" จาง กล่าวด้วยน้ำตาคลอ ก่อนที่จะหันไปบอกกับว่าที่เจ้าสาวของเขาว่า "เมื่อคุณสวมชุดแต่งงานแล้ว ผมจะไปแต่งงานกับคุณ" 

โคม่า 3 เดือน ฟื้นก่อนงานแต่ง 2 วัน
ภาพจาก Weibo

            เรื่องราวนี้สร้างความสะเทือนใจให้กับผู้คน และกลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างมากบนสังคมออนไลน์ของจีน หลายคนต่างพากันเข้าไปแสดงความเห็นใจทั้งคู่ พร้อมทั้งภาวนาให้เธอกลับมาแข็งแรงในเร็ววัน นอกจากนี้ยังวิพากษ์วิจารณ์ถึงความประมาทของคลินิกดังกล่าว อย่างไรก็ดี เนื่องจากคดียังอยู่ระหว่างการพิจารณา จำนวนเงินชดเชยและคำตัดสินทางกฎหมายจึงยังไม่เป็นที่สิ้นสุด 




ขอบคุณข้อมูลจาก South China Morning Post

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ว่าที่เจ้าสาวเป็นหวัด กลายเป็นโคม่า 3 เดือน ปาฏิหาริย์รัก ฟื้นก่อนงานแต่งงาน 2 วัน โพสต์เมื่อ 6 พฤษภาคม 2569 เวลา 10:07:13 1,636 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ราคาน้ำมัน ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: คนละครึ่งพลัส เฟส 2 วันวิสาขบูชา ดูดวง 2569 ไวรัสฮันตาระบาด ปฏิทินวันหยุด 2569 เจเจ ต้าเหนิง calendar 2569 ไทยช่วยไทยพลัส บ้านแดนนี่ ศรีภิญโญ แดนนี่ ศรีภิญโญ
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันสำคัญ 2569 ณเดชน์ ญาญ่า ราคาน้ำมันวันนี้ วันหยุดเดือนพฤษภาคม 2569 ประวัติอนุทิน ชาญวีรกูล
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย