เจอตัวแล้ว พระครูปลัดสมบัติ หายตัวปริศนาเป็นเดือน เผยเหตุสึก - เงินอยู่ไหน ?

           เจอตัวแล้ว พระครูปลัดสมบัติ อดีตเจ้าอาวาสวัดสนามไชย หลังหายตัวปริศนาเป็นเดือน โผล่มาในสภาพนุ่งชุดขาว เผยเหตุสึก พร้อมเรื่องเงินที่หลายคนสงสัย

           ความคืบหน้ากรณี พระครูปลัดสมบัติ อายุ 58 ปี อดีตเจ้าอาวาสวัดสนามไชย หายตัวปริศนาไปนานนับเดือน หลังทางตำรวจติดตามตัวและมีการไล่กล้องวงจรปิด พบไปโผล่ยัง จ.พิษณุโลก และ จ.เชียงใหม่ แต่ก็ยังตามหาไม่เจอนั้น 

           ล่าสุด ช่วงค่ำวานนี้ (5 พฤษภาคม 2569) มีรายงานว่า อดีตพระครูปลัดสมบัติ ได้แต่งกายชุดขาว เข้ามาพบตำรวจที่ สน.บางรัก เพื่อลงบันทึกประจำวันว่าตนเองปลอดภัยดี ขณะนี้สึกแล้ว 

           ด้าน พ.ต.อ. ธรรมศักดิ์ สารบุญ ผกก.สน.บางรัก เปิดเผยว่า เมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาทิดสมบัติได้เดินเข้ามาพบพนักงานสอบสวนที่ สน.บางรัก ในสภาพสวมชุดสีขาวทั้งตัว โดยพูดกับพนักงานสอบสวนว่า เงินยังอยู่ที่ตัวเอง และเข้าป่ายุงกัด จึงได้เข้าพบตำรวจ

           ต่อมาทางชุดสืบสวนตำรวจภูธรพระนครศรีอยุธยา ได้เดินทางไปรับตัวทิดสมบัติ มาสอบปากคำเรื่องการหายตัว อย่างไรก็ตาม ทดสมบัติไม่อนุญาตให้ทำข่าว และขอค้างคืนอยู่ที่ห้องสืบสวนสถานีตำรวจภูธรพระนครศรีอยุธยา เป็นการชั่วคราว โดยทางตำรวจเผยว่า สาเหตุที่หายออกจากวัดเกิดจากความเครียด แต่หลังออกจากวัดแล้วแทนที่ความเครียดจะหายไป กลับต้องมาเครียดอีกหลังตกเป็นข่าวทั่วประเทศ จึงตัดสินใจลาสิกขา 

           ขณะที่ทางเพจ ข่าวสารงานพระพุทธศาสนา มีการเผยภาพของทิดสมบัติขณะเข้าพบตำรวจที่ สน.บางรัก พร้อมระบุว่า ทิดสมบัติมีความประสงค์ไม่อยากดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส โดยระยะเวลาที่หายตัวไปนั้นคือ 1 เดือน 18 วัน

โพสต์เมื่อ 6 พฤษภาคม 2569 เวลา 10:55:10
