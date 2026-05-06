ผู้รับเหมาแสบ หลอกสร้างบ้านถูก ก่อนเทงาน ทิ้งไว้แต่โครงบ้าน เหยื่อสูญรวม 42 ล้าน

 
         โดนกันเพียบ ผู้รับเหมาแสบ หลอกสร้างบ้านราคาถูก เบิกเงินแล้วเทงาน ทิ้งไว้แค่โครงบ้าน เสียหายร่วม 42 ล้าน ยิ่งเช็กยิ่งอึ้ง มีแค่โครงยังส่อแววชุ่ย 

ผู้รับเหมาแสบ ทิ้งงาน
ภาพจาก โหนกระแส

           วันที่ 6 พฤษภาคม 2569 โหนกระแส รายงานกรณีมีกลุ่มชาวบ้านในพื้นที่ อ.คง จ.นครราชสีมา ตกเป็นเหยื่อถูกผู้รับเหมาหลอกทำสัญญาสร้างบ้าน และเรียกเก็บเงินล่วงหน้า แต่กลับทิ้งงานไปโดยไม่ก่อสร้างตามสัญญา โดยพบว่าผู้รับเหมารายดังกล่าวมีการลงสื่อโฆษณาทางโซเชียล ว่ารับสร้างบ้านในราคาถูก

           ล่าสุดพบว่ามีผู้เสียหายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมแล้วกว่า 60 ราย มูลค่าความเสียหายสูงกว่า 42 ล้านบาท โดยผู้เสียหายมาจากหลายจังหวัด รูปแบบการหลอกลวงคล้าย ๆ กัน 

           ต่อมาเจ้าของเพจที่รับเรื่องร้องเรียน ได้นำกลุ่มผู้เสียหายเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวน สภ.คง และ สภ.โนนสูง เพื่อดำเนินคดีกับผู้รับเหมารายนี้ ในข้อหาฉ้อโกงประชาชน และความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ซึ่งเบื้องต้นทางตำรวจเตรียมออกหมายเรียกผู้รับเหมารายดังกล่าวให้เข้าพบพนักงานสอบสวน สภ.คง ในวันที่ 10 พฤษภาคม เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย 

           สำหรับพฤติการณ์ของผู้ก่อเหตุ พบว่ามีการเปิดเฟซบุ๊กโพสต์แบบบ้านสวย ๆ โฆษณาว่าสามารถก่อสร้างได้ในราคาถูก เพียงตารางเมตรละ 9,000-10,000 บาท เมื่อมีคนสนใจตกลงว่าจ้าง และเริ่มก่อสร้างไปบางส่วน ผู้รับเหมาก็จะขอเบิกเงินล่วงหน้าเพิ่มเติม แต่เมื่อได้รับเงินไปแล้วกลับบ่ายเบี่ยง อ้างว่าติดงานหรือขาดแรงงาน ยืดเวลาก่อสร้างไปเรื่อย ๆ จนสุดท้ายก็ทิ้งงาน ทิ้งโครงสร้างเพียงบางส่วนไว้ 
 
           เมื่อตรวจสอบพบความผิดปกติหลายจุด เช่น ขนาดบ้านไม่ตรงตามแบบที่ตกลง ไม่มีการขออนุญาตก่อสร้างจากหน่วยงานท้องถิ่น อีกทั้งงานก่อสร้างยังไม่ได้มาตรฐาน มีเสาปูนแตกร้าว เหล็กเส้นโผล่ ผนังเอียง และไม่มีระบบท่อพื้นฐานใต้โครงสร้าง 
  


ขอบคุณข้อมูลจาก โหนกระแส



ผู้รับเหมาแสบ หลอกสร้างบ้านถูก ก่อนเทงาน ทิ้งไว้แต่โครงบ้าน เหยื่อสูญรวม 42 ล้าน โพสต์เมื่อ 6 พฤษภาคม 2569 เวลา 11:58:58
