เปิดประวัติ ชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร ผู้ท้าชิงผู้ว่าฯ กทม. กับ 4 นโยบายเปลี่ยนเมือง

 
          ชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร ประวัติคือใคร หลังพรรคประชาชนเปิดตัวในฐานะผู้ท้าชิงตำแหน่งผู้ว่าฯ กทม. พร้อมส่องนโยบาย  4 ง่ายเพื่อชีวิตที่ง่ายขึ้นสำหรับทุกคน

         บรรยากาศการเมืองในกรุงเทพฯ เริ่มขยับอีกครั้ง เมื่อชื่อของ ดร.โจ ชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร ถูกพูดถึงมากขึ้นในฐานะผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. ในนามพรรคประชาชน ด้วยภาพลักษณ์ของคนรุ่นใหม่ที่มาพร้อมแนวคิดพัฒนาเมืองแบบจับต้องได้ ทำให้การเลือกตั้งครั้งนี้น่าจับตายิ่งขึ้น โดยเฉพาะการขับเคี่ยวกับผู้ว่าฯ คนปัจจุบันอย่าง ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ที่ยังคงเป็นตัวเต็งในสนาม

         ก่อนจะไปดูว่าแนวทาง "4 ง่าย" ที่ ดร.โจ ชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร นำเสนอจะตอบโจทย์คนกรุงได้มากแค่ไหน ลองมาทำความรู้จักตัวตน เส้นทางชีวิต และวิสัยทัศน์ของเขาให้ชัดขึ้น ว่าผู้ท้าชิงรายนี้มีอะไรน่าสนใจ และกำลังมองอนาคตของกรุงเทพฯ ไว้อย่างไรบ้าง

ประวัติ ดร.โจ ชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร


         ดร.โจ ชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร หรือที่รู้จักในชื่อ ดร.โจ อายุ 44 ปี เป็นบุคคลในแวดวงวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญด้านนโยบายสาธารณะและการพัฒนาเมือง โดยมีประสบการณ์ทำงานด้านวิชาการและงานนโยบายมาอย่างต่อเนื่อง ก่อนก้าวเข้าสู่บทบาททางการเมืองอย่างเต็มตัว

         ดร.โจ ชัยวัฒน์ เป็นหนึ่งในบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีภาพลักษณ์ของนักคิด นักวิเคราะห์ และผู้ผลักดันแนวทางพัฒนาเมืองในเชิงโครงสร้าง โดยเน้นการแก้ไขปัญหาเชิงระบบและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ประวัติการศึกษา ดร.โจ ชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร


         - ปริญญาเอก : Doctor of Philosophy (Information Science), Japan Advanced Institute of Science and Technology (JAIST)
         - ปริญญาโท : Master of Science (Information Science), Japan Advanced Institute of Science and Technology (JAIST)
         - ปริญญาตรี :วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
         - มัธยมศึกษา :โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย


ประวัติการทำงาน ดร.โจ ชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร


         ปี 2567-ปัจจุบัน : รองหัวหน้าพรรคประชาชน
         ปี 2566-2568 : สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ อดีตพรรคก้าวไกล และพรรคประชาชน
         ปี 2563-2564 : Advisor, Bank for International Settlements (BIS), Innovation Hub
         ปี 2556-2566 : ธนาคารแห่งประเทศไทย
         ปี 2554-2556 : นักวิจัยอาวุโส NEC Corporation, Central Research Labs.
         ปี 2551-2554 : นักวิจัย Japan Advanced Institute of Science and Technology
         ปี 2545 : วิศวกร บริษัท Schlumberger Overseas S.A.

เส้นทางการเมืองของ ดร.โจ ชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร


         ดร.โจ ชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร ได้รับการเปิดตัวอย่างเป็นทางการจากพรรคประชาชน ในฐานะผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งถือเป็นการก้าวเข้าสู่สนามการเมืองระดับท้องถิ่นที่มีความสำคัญสูง

         การลงสนามครั้งนี้ทำให้ ดร.โจ ชัยวัฒน์ กลายเป็นหนึ่งในผู้ท้าชิงที่น่าจับตามอง โดยเฉพาะในบริบทที่การแข่งขันมีความเข้มข้น และผู้ว่าฯ กทม. คนปัจจุบัน ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ยังคงมีฐานนิยมสูง

นโยบายในการหาเสียงของ ดร.โจ ชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร 


4 ชุดนโยบาย กรุงเทพฯ ง่าย ๆ เพื่อชีวิตที่ง่ายขึ้นสำหรับทุกคน 

           1. เลี้ยงครอบครัวง่าย

           มุ่งลดภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มคุณภาพชีวิตของคนเมือง ให้ครอบครัวอยู่ได้แบบไม่ตึงเครียด

         2. ค้าขายง่าย

           สนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อย แม่ค้า พ่อค้า ให้ทำมาหากินได้สะดวกขึ้น ลดอุปสรรคทางระบบ

         3. เดินทางง่าย

           แก้ปัญหาการจราจร ระบบขนส่ง และการเดินทางในเมือง ให้สะดวก รวดเร็ว และเข้าถึงได้

         4. ใช้ชีวิตง่าย

           ปรับระบบเมืองให้ประชาชนใช้ชีวิตประจำวันได้ง่ายขึ้น ทั้งบริการรัฐและโครงสร้างพื้นฐาน

เทียบโปรไฟล์ ผู้ว่าฯ กทม. คนปัจจุบัน กับ ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.


           ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ เป็นผู้ว่าฯ กทม. คนปัจจุบัน วัย 60 ปี ที่มีประสบการณ์บริหารทั้งในระดับประเทศและระดับเมือง เคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และมีพื้นฐานด้านวิศวกรรมจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต่อยอดถึงระดับปริญญาเอกจากสถาบัน MIT จุดเด่นอยู่ที่การทำงานเชิงปฏิบัติ ลงพื้นที่จริง และมีผลงานให้เห็นอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีฐานความนิยมและความเชื่อมั่นจากประชาชนจำนวนมาก

           ขณะที่ ชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร เป็นนักการเมืองรุ่นใหม่ วัย 44 ปี เติบโตมาจากสายวิชาการและเทคโนโลยี โดยจบด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอกด้านสารสนเทศที่ประเทศญี่ปุ่น ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง สส. และรองหัวหน้าพรรคประชาชน จุดเด่นคือแนวคิดการพัฒนาเมืองด้วยระบบข้อมูลและเทคโนโลยี เน้นการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างและการออกแบบเมืองให้ใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้น

           เรียกได้ว่า ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ เป็นตัวแทนของผู้นำที่มีประสบการณ์สูง เน้นการลงมือทำและความต่อเนื่องของงาน ขณะที่ ชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร สะท้อนภาพของคนรุ่นใหม่ที่มาพร้อมแนวคิดใหม่ เน้นการปรับระบบและใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยแก้ปัญหาเมืองในระยะยาว

ความท้าทายในสนามเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.


           แม้ ดร.โจ ชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร จะมีจุดแข็งด้านวิชาการและแนวคิดที่ชัดเจน แต่การลงชิงตำแหน่งผู้ว่าฯ กทม. ยังคงเป็นโจทย์ใหญ่ เนื่องจากต้องเผชิญกับคู่แข่งที่มีฐานเสียงแข็งแกร่งและเป็นที่รู้จักในวงกว้าง

           อย่างไรก็ตาม พรรคประชาชนยังคงคาดหวังว่าคะแนนเสียงจากการเลือกตั้งใหญ่ที่ผ่านมา ซึ่งสามารถกวาดที่นั่งในหลายเขต จะเป็นแรงสนับสนุนสำคัญให้กับชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร ในการแข่งขันครั้งนี้

เปิดประวัติ ชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร ผู้ท้าชิงผู้ว่าฯ กทม. กับ 4 นโยบายเปลี่ยนเมือง โพสต์เมื่อ 6 พฤษภาคม 2569 เวลา 14:43:50
