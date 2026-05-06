เหตุสยองขวัญ นักท่องเที่ยวสาวจีนเล่นซิปไลน์ ตะโกนย้ำร้องลั่นเชือกไม่แน่น แต่เจ้าหน้าที่ไม่สนใจ ปล่อยไปจนร่วงดับสลด
วันที่ 5 พฤษภาคม 2569 เว็บไซต์ Chin Press รายงานว่า เกิดเหตุสะเทือนขวัญที่ Malyuyan Adventure Park สถานที่ท่องเที่ยวแนวผจญภัย ในเมืองฮวาอิง มณฑลเสฉวน ประเทศจีน เมื่อมีนักท่องเที่ยวหญิงรายหนึ่ง ประสบอุบัติเหตุไม่คาดฝัน ตกลงมาจากเครื่องเล่นซิปไลน์บริเวณจุดชมวิวหน้าผา ส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บสาหัส ก่อนจะเสียชีวิตระหว่างทางไปโรงพยาบาล
ภาพจาก Weibo
ตามรายงานของสื่อท้องถิ่นเผยว่า เหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงบ่ายของวันที่ 3 พฤษภาคม ที่ผ่านมา มีผู้ใช้โซเชียลมีเดียได้เผยแพร่คลิปวิดีโอช่วงเวลาเกิดเหตุ แสดงให้เห็นว่า นักท่องเที่ยวสาวรายนี้เตรียมตัวกำลังเล่นกิจกรรมเครื่องเล่นซิปไลน์ โดยสวมใส่อุปกรณ์นิรภัยเข้ากับตัวแล้ว กระทั่งในจังหวะที่เธอกำลังจะถูกปล่อยตัวลงมา เธอได้ตะโกนบอกว่า "เชือกไม่แน่น" และพูดย้ำเช่นนั้นหลายครั้งด้วยท่าทางตกใจและหวาดกลัว
อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลกลับเพิกเฉยในเสียงร้องของเธอ ทั้งปฏิเสธการช่วยเหลือ และไม่ได้เข้าไปตรวจสอบความเรียบร้อย ก่อนที่จะปล่อยตัวเธอไปตามซิปไลน์ หลังจากนั้นเพียงไม่กี่วินาที เชือกนิรภัยก็หลุดออกจากตัวเธอ ส่งผลให้เธอร่วงตกลงไปอย่างรวดเร็ว และกระแทกกับพื้นด้านล่าง ซึ่งในคลิปวิดีโอเผยให้เห็นว่า จุดดังกล่าวมีความสูงเหนือจากพื้นมาก
ต่อมา มีรายงานเผยว่า นักท่องเที่ยวผู้ประสบเหตุชื่อสกุลหลิว เสียชีวิตระหว่างทางไปโรงพยาบาล ขณะนี้บัญชีทางการของทางสถานที่ท่องเที่ยวได้แถลงแสดงความเสียใจ และแจ้งปิดให้บริการชั่วคราวจนถึงวันที่ 10 พฤษภาคม เพื่อตรวจสอบและปรับปรุงมาตรการด้านความปลอดภัย ขณะที่ทางการได้สรุปเบื้องต้นว่า เป็นอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย โดยเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังดำเนินการสอบสวนรายละเอียดตามขั้นตอน
ทั้งนี้ บนโซเชียลมีเดียได้ตั้งข้อสังเกตว่า บนเสื้อกั๊กยูนิฟอร์มของเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเครื่องเล่นดังกล่าว มีข้อความระบุว่า "แคมป์ผจญภัยฉงชิ่ง" ซึ่งเป็นบริษัทจัดกิจกรรมผจญภัยกลางแจ้งที่ได้รับความนิยม ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบเช่นเดียวกัน ขณะที่ผู้คนจำนวนมากต่างวิพากษ์วิจารณ์ถึงเรื่องความประมาทเลินเล่อของเจ้าหน้าที่ จนทำให้ชีวิตของนักท่องเที่ยวตกอยู่ในอันตรายถึงชีวิต และกลายเป็นโศกนาฏกรรมสะเทือนขวัญเช่นนี้
ขอบคุณข้อมูลจาก China Press, Sohu, 8world