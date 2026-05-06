เปิดปม โทน บางแค ท้าชน บิ๊กเต่า ดราม่าติดหนี้ ไฮโซเก่ง - จับตาเช็กบิล 9 เซียนพระ


           เจาะลึกประเด็นเดือด โทน บางแค แจ้งจับ บิ๊กเต่า ปมเจรจาหนี้ ไฮโซเก่ง กลางกองปราบฯ ขณะที่ตำรวจเดินหน้าขยายผลเครือข่ายเซียนพระ 9 ราย 

          กลายเป็นประเด็นร้อนในวงการพระเครื่องและสังคมออนไลน์ หลัง โทน บางแค เซียนพระชื่อดังเข้าแจ้งความร้องเรียนเอาผิด บิ๊กเต่า พล.ต.ต. จรูญเกียรติ ปานแก้ว พร้อมบุคคลที่เกี่ยวข้อง จากกรณีการเจรจาหนี้สินภายในกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง แต่กลายเป็นกรณีบานปลายอีกมุม โดยเจ้าหน้าที่เตรียมขยายผลเอาผิดกับเครือข่ายเซียนพระ รวม 9 ราย ที่ถูกเชื่อมโยงกับขบวนการซื้อขายพระและฉ้อโกง

ภาพจาก เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand

          จุดเริ่มต้นของดราม่านี้ เริ่มจากกรณีที่ โทน บางแค เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 17 เมษายน หลังได้รับการประสานจาก ป๋อง สุพรรณ ให้เดินทางเข้าพบ บิ๊กเต่า ที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง โดยตั้งใจเข้าไปอธิบายปัญหาหนี้สินด้วยตนเอง แต่เมื่อเดินทางไปถึงกลับพบเจ้าหนี้และบุคคลหลายฝ่ายรออยู่ภายในห้อง จนทำให้รู้สึกกดดันและตั้งคำถามว่า เจ้าหน้าที่รัฐสามารถเข้ามามีบทบาทในลักษณะติดตามหรือเจรจาหนี้สินได้หรือไม่ จึงตัดสินใจเข้าแจ้งความเพื่อปกป้องสิทธิ์ของตนเอง เพราะเกรงว่าจะถูกคุกคามจากผู้มีอำนาจ

          ในประเด็นหนี้สิน โทนยอมรับว่ามีหนี้หลายร้อยล้านบาทจากการระดมทุนและหมุนเวียนในธุรกิจพระเครื่อง แต่ยืนยันว่าไม่ได้หลบหนีหรือเบี้ยวหนี้ เนื่องจากมีสัญญาเงินกู้จำนวน 2 ฉบับ อายุสัญญา 5 ปี ซึ่งจะครบกำหนดในปี 2573 และยังมีการชำระหนี้ต่อเนื่อง รวมถึงมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ทั้งพระเครื่อง ตึกแถว และเช็กล่วงหน้า

          นอกจากนี้ โทนยังปฏิเสธข้อกล่าวหาเรื่องฉ้อโกง การออกเช็คเด้ง รวมถึงข่าวลือเรื่องพระปลอม พร้อมระบุว่าหากมีการดำเนินคดีหรือออกหมายจับ ก็พร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพื่อพิสูจน์ตัวเอง

          อีกประเด็นที่โทนร้องเรียนเพิ่มเติม คือ ขอให้สำนักงานอัยการสูงสุดตรวจสอบผู้หญิงชื่อ แหม่ม ซึ่งถูกกล่าวอ้างว่าเป็นอัยการ และเข้าร่วมการไกล่เกลี่ยหนี้สิน ว่าเป็นอัยการจริงหรือไม่ รวมถึงสามารถเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องส่วนตัวในลักษณะดังกล่าวได้หรือไม่


บิ๊กเต่า แถลงโต้กลับ ชี้เป็นคดีฉ้อโกงเครือข่ายใหญ่ เสียหายทะลุ 2,000 ล้าน


ภาพจาก เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand

          ด้าน พล.ต.ต. จรูญเกียรติ ปานแก้ว หรือ บิ๊กเต่า ชี้แจงว่า จุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมดมาจาก มาดามเก่ง หรือ ไฮโซเก่ง นักธุรกิจหญิงชื่อดัง เข้าร้องเรียนว่าถูกกลุ่มบุคคลหลอกลวงจนได้รับความเสียหายมูลค่ากว่าพันล้านบาท ก่อนการสืบสวนจะพบชื่อของโทน บางแค เข้าไปเกี่ยวข้อง จนกลายเป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัยที่เตรียมถูกดำเนินคดี

          บิ๊กเต่าอธิบายพฤติการณ์ของขบวนการดังกล่าวว่า เป็นลักษณะ เซียนกระดาษ หรือการจัดฉากซื้อขายพระเครื่องราคาแพง โดยให้ผู้เสียหายซื้อพระหลักสิบล้านบาท จากนั้นจะมีอีกกลุ่มเข้ามาเสนอซื้อในราคาสูงกว่า แต่ใช้เช็คในการชำระเงิน ก่อนเช็คจะเด้งในภายหลัง และเมื่อเจ้าของเดิมต้องการพระคืน กลับพบว่าพระถูกนำไปจำนำ ทำให้ต้องเสียเงินไถ่ถอนซ้ำไปมา จนเกิดความเสียหายสะสมจำนวนมากความเสียหายที่เกิดขึ้นกับ มาดามเก่ง พุ่งสูงถึง 2,000 ล้านบาท ซึ่งเมื่อรวมของเครือข่ายนี้อาจสูงถึง 5,000 ล้านบาท 

          ส่วนการพบกันที่สำนักงานสอบสวนกลางนั้น เกิดจากโทนเป็นฝ่ายติดต่อผ่าน ป๋อง สุพรรณ เพื่อขอเข้าพบ เพราะทราบว่าตนเองกำลังจะถูกดำเนินคดี จึงเปิดโอกาสให้เข้ามาพูดคุยกับผู้เสียหายโดยตรง ยืนยันว่า ตนไม่เคยพูดข่มขู่หรือใช้ถ้อยคำไม่เหมาะสมตามที่ถูกกล่าวหา และทำหน้าที่เพียงคนกลางเท่านั้น อีกทั้งยังปฏิเสธกระแสข่าวเรื่องการเรียกรับผลประโยชน์ ค่าคอมมิชชั่น หรือเปอร์เซ็นต์จากการช่วยเคลียร์คดี พร้อมระบุว่า หากยังมีการกล่าวหาที่ทำให้เสียชื่อเสียง อาจพิจารณาดำเนินคดีกลับเพื่อปกป้องสิทธิ์ของตนเอง



เปิดประวัติ มาดามเก่ง นักธุรกิจหญิงชื่อดัง ผู้เสียหายจากเซียนพระ 


ภาพจาก เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand

           เก่ง ดรณ์ เทียนถาวรวงษ์ หรือที่รู้จักในสังคมว่า มาดามเก่ง เป็นนักธุรกิจหญิงที่มีบทบาทในแวดวงอุตสาหกรรมเหล็กและอสังหาริมทรัพย์ โดยเป็นผู้บริหารของ บริษัทผู้ผลิตเหล็กรายใหญ่ที่ส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ ยังเป็นผู้ก่อตั้งรีสอร์ตหรูในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเกิดจากแรงบันดาลใจหลังการสูญเสียสุนัขตัวโปรดน้องชาลี

           มาดามเก่ง ยังเป็นที่รู้จักจากแนวคิดการบริหารงานที่เน้นคุณภาพชีวิตพนักงาน มีการจัดสรรที่อยู่อาศัยในราคาถูกและไม่มีดอกเบี้ยให้บุคลากรของบริษัท จนได้รับการพูดถึงในฐานะนักธุรกิจที่บริหารด้วย หัวใจ

           ช่วงต้นเดือนพฤษภาคม 2569 มาดามเก่ง ได้มอบอำนาจให้ทนายความเข้าแจ้งความต่อกองปราบปราม เพื่อดำเนินคดีกับเซียนพระชื่อดังในข้อหาฉ้อโกงมูลค่ากว่าพันล้านบาท จากกรณีการซื้อขายพระเครื่อง กระเป๋าแบรนด์เนม และที่ดิน

ตำรวจเตรียมเอาผิด 9 เซียนพระ เครือข่าย โทน บางแค


ภาพจาก เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand

          ล่าสุด (6 พฤษภาคม) รายการเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand รายงานระบุว่า การสืบสวนของตำรวจกองปราบปรามพบผู้เกี่ยวข้องในเครือข่ายรวม 9 คน โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือกรณีที่มีการเคลียร์ปัญหากับผู้เสียหายไปแล้ว ผู้ที่ถูกแจ้งข้อกล่าวหา หนึ่งในนั้นคือ โทน บางแค และกลุ่มที่อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินคดีเพิ่มเติม




