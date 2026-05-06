แม่น้องการ์ตูน ปิดเพจแล้ว แอดมินแจ้งข่าวปัญหาสุขภาพ คนแห่ส่งกำลังใจ

โลกโซเชียลใจหาย ประกาศปิดเพจ ร้านสเต็กคุณแม่การ์ตูน หลังคุณแม่เผชิญปัญหาสุขภาพ ขอบคุณทุกกำลังใจที่คอยหนุนหลังครอบครัวมานานหลายปี ชาวเน็ตร่วมส่งกำลังใจ
หลังประกาศปิดเพจ ผู้ใช้โซเชียลหลายรายรีบเข้ามาแสดงความห่วงใย บางคนอวยพรให้คุณแม่หายป่วยโดยเร็ว บางส่วนสอบถามช่องทางติดต่อหรือช่วยเหลือเพิ่มเติม หลายคนยอมรับว่ารู้สึกใจหาย แต่เคารพการตัดสินใจของครอบครัว พร้อมส่งกำลังใจให้ผ่านวิกฤตนี้
วันที่ 6 พฤษภาคม 2569 เพจเฟซบุ๊ก ร้านสเต็กคุณแม่การ์ตูน Mother's Grill Steak House 'ย่างด้วยรัก หมักด้วยใจ' โพสต์ข้อความแจ้งต่อผู้ติดตามว่า
"ขออนุญาตปิดเพจ คุณแม่นะครับ เนื่องจากคุณแม่มีปัญหาด้านสุขภาพ และขอบคุณพี่ ๆ ทุกท่านที่สนับสนุนคุณแม่และน้องการ์ตูนเสมอนะครับ กราบขอบพระคุณครับ"
อนึ่ง ก่อนหน้านี้ ทางเพจเคยแจ้งข่าวเศร้าว่า ครอบครัวได้ตัดสินใจให้น้องการ์ตูนจากไปอย่างสงบ หลังต่อสู้กับอาการบาดเจ็บและผลกระทบจากอุบัติเหตุมาเป็นเวลานาน โดยเงินบริจาคและการสนับสนุนจากผู้มีน้ำใจถูกนำไปใช้ดูแลค่ารักษาพยาบาล และพาน้องออกจากโรงพยาบาลเป็นครั้งสุดท้าย ท่ามกลางความสะเทือนใจของผู้ที่ติดตามเรื่องราวนี้มาตลอด นอกจากนี้ผู้ดูแลเพจยังเคยขอร้องให้สังคมเลือกใช้ถ้อยคำอย่างระมัดระวัง เพราะบางข้อความส่งผลกระทบต่อจิตใจของแม่ที่กำลังแบกรับความสูญเสียอย่างหนักหน่วง
