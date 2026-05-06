ขนลุกแรง ! หนุ่มเข้าห้องน้ำร้านอาหาร นึกว่าเจอของต่างหน้า ดูใกล้ ๆ สยองยิ่งกว่า

หนุ่มไต้หวันแชร์ประสบการณ์ เข้าห้องน้ำร้านอาหาร นึกว่าเจอของต่างหน้าจากคนก่อน ที่ไหนได้ ดูใกล้ ๆ สยองยิ่งกว่า และขยับได้
วันที่ 6 พฤษภาคม 2569 เว็บไซต์ CTWANT เผยว่า มีผู้ใช้โซเชียลรายหนึ่งในไต้หวัน ได้แชร์เรื่องราวพร้อมคลิปวิดีโอเหตุการณ์ชวนขนลุก เมื่อเข้าไปใช้ห้องน้ำที่ร้านอาหารแห่งหนึ่ง แต่ต้องผงะแรง เมื่อเจอกับสิ่งที่อยู่ในชักโครก มองแวบแรกดูเหมือนว่าเป็น "ของต่างหน้า" จากคนที่เข้ามาใช้ห้องน้ำก่อนหน้า แต่เมื่อดูชัด ๆ ถึงกับร้องลั่น เพราะมันน่าสยดสยองยิ่งกว่านั้น
โดยผู้ใช้ Threads @yuchi.com.tw ได้โพสต์คลิปวิดีโอสั้น ๆ พร้อมกับแคปชั่นถามว่า "ควรกดชักโครกไหม ?" โดยในคลิปวิดีโอตอนแรกแสดงให้เห็น "วัตถุสีดำไม่ทราบชนิด" ปริมาณมากกองรวมกันอยู่ในชักโครก จนกระทั่งเมื่อกล้องซูมเข้าไปใกล้ ๆ ทำให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่ามัคือ "หนู" จำนวนมากกว่า 5-6 ตัว ที่ยังคงมีชีวิต และขยับได้ สร้างความตกใจเป็นอย่างมาก
ภาพจาก Threads @yuchi.com.tw
ทางเจ้าของโพสต์อธิบายว่า คลิปวิดีโอนี้ถ่ายขึ้นที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในเขตจงซาน เมืองไทเป ของไต้หวัน เขาแค่จะเข้าไปทำธุระ ตอนแรกคิดว่ามันเป็นอุจจาระ แต่มองใกล้ ๆ ก็เห็นมันขยับตัว จึงรีบหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายเอาไว้ พร้อมทั้งคาดการณ์แบบติดตลกว่า " 2 วันที่ผ่านมา เนื่องจากฝนตกหนักในไทเป หนูอาจไม่มีที่อยู่อาศัยในท่อระบายน้ำ จึงมาที่ห้องน้ำเพื่อรับอากาศบริสุทธิ์..."
หลังจากคลิปวิดีโอถูกเผยแพร่ออกไป ก็สร้างความตกตะลึงให้กับผู้คนเป็นวงกว้าง ชาวเน็ตได้เข้าไปแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก พร้อมทั้งพยายามหาวิธีเตือน
"โอ้โห มากันมากขนาดนี้ ไม่อยากคิดว่าท่อระบายน้ำจะมีขนาดไหน"
"ขนลุกมาก ! ช่วยบอกทีว่ามันเป็นแค่การจัดฉาก หรือ AI "
"ฉันรู้มาว่าหนูวิ่งออกจากชักโครกได้ และยังกลับเข้ามาทางเดิมได้อีกด้วย"
"อย่ากดชักโครก ! หนูไม่กลัวน้ำและว่ายน้ำได้ ถ้าระดับน้ำสูงขึ้น พวกมันจะพุ่งขึ้นมาและทำให้คุณตกใจ"
ขอบคุณข้อมูลจาก CTWANT