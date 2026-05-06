เมียขับรถพุ่งชนผัว ซ้ำลงมาเหยียบหน้า แค้นปรนเปรอเป็นล้าน แต่ถูกตีตัวออกห่าง

          เมียขับรถพุ่งชนผัวดับกลางถนน ก่อนลงจากรถไปเหยียบหน้าซ้ำ สารภาพปมแค้น ปรนเปรอผัวเป็นล้านจนหมดตัว แต่โดนตีตัวออกห่าง รับจงใจพุ่งชนเอง 


          วันที่ 6 พฤษภาคม 2569 โหนกระแส รายงานว่า เกิดเหตุมีรถเก๋งชนรถจักรยานยนต์ บนถนนพหลโยธิน กม.102 (ทางคู่ขนานขาเข้าเมืองสระบุรี) ต.หนองยาว อ.เมือง จ.สระบุรี มีผู้เสียชีวิต ทางตำรวจ สภ.เมืองสระบุรี พร้อมชุดกู้ภัย เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ 

ภาพจาก โหนกระแส

          โดยที่เกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์ไม่ติดป้ายทะเบียนล้มอยู่ริมถนน สภาพถูกชนจากด้านท้ายพังเสียหาย ห่างไปราว 50 เมตร มีรถเก๋งสีดำจอดอยู่ในสภาพกันชนหน้าแตก ฝากระโปรงบุบ กระจกหน้ารถแตก และพบร่างชายวัย 38 ปี อยู่ในสภาพขาขวาหัก มีแผลถลอกตามร่างกาย กู้ภัยช่วยกันทำ CPR แต่ไม่สามารถช่วยชีวิตไว้ได้

          สำหรับผู้ก่อเหตุเป็นหญิงอายุ 42 ปี โดยหลังก่อเหตุได้โบกรถคันอื่นที่ขับผ่านมาหลบหนีไปแล้ว  

          ด้านกู้ภัยเผยว่า หญิงผู้ก่อเหตุที่น่าจะเป็นเมียผู้ตาย บอกว่าทะเลาะกับผัว เพราะผัวทำให้หมดตัว บอกว่าฝากคนเจ็บก่อนนะ จะไปมอบตัวที่ สภ.เมืองสระบุรี ยอมรับว่าขับรถตามกันมา และเป็นคนชนผัวเอง 

          ขณะที่พี่สาวผู้ตาย เผยว่า น้องชายกับเมียมีเรื่องทะเลาะกันบ่อย ทุกวันนี้ก็แยกกันอยู่ ดูจากภาพแล้วเหมือนเขาตั้งใจชน และฝ่ายหญิงเคยขู่อาฆาตไว้ว่าถ้าเจอเมื่อไหร่จะเอาให้ถึงตาย 

          โดยทั้งคู่อยู่กันมา 8-9 เดือนแล้ว คิดว่าสาเหตุน่าจะมาจากเรื่องเงินและความหึงหวง เนื่องจากฝ่ายชายอยากเลิก แต่ฝ่ายหญิงไม่ยอม ทั้งคู่มีปากเสียงกันมาตลอด และฝ่ายหญิงเคยเอามีดไล่แทงฝ่ายชายด้วย 

          ทั้งนี้ ทางตำรวจได้ตรวจสอบที่เกิดเหตุและเชิญตัวผู้ก่อเหตุมาชี้จุดทำแผนประกอบคำรับสารภาพแล้ว 

ภาพจาก เฟซบุ๊ก เจ๊ม้อย v+

          ขณะเดียวกัน ผู้สื่อข่าวได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า หลังผู้ก่อเหตุขับรถชนผู้ตายแล้วก็มามอบตัวกับทางตำรวจ เล่าว่า หลังผัวเก่าตายไป เธอได้เงินประกันมา จากนั้นก็มาคบกับผู้ตายซึ่งเป็นเพื่อนของผัวเก่า ทั้งคู่มีลูกติดกันมาฝ่ายละ 1 คน ระหว่างอยู่ด้วยกันก็จะมีปากเสียงกันประจำ เนื่องจากฝ่ายชายชอบด่าและมีอารมณ์รุนแรง

          ที่ผ่านมาเธอเป็นฝ่ายปรนเปรอตลอด จนหมดเงินไปประมาณ 1 ล้านบาท กระทั่งช่วงหลังเธอเริ่มหมดตัว ฝ่ายชายก็ตีตัวออกห่าง อ้างว่าติดธุระบ้าง ไม่เข้าบ้าน กระทั่งวันเกิดเหตุเธอไปดักรอ เมื่อเห็นฝ่ายขายขี่รถจักรยานยนต์ออกมาก็ขับรถตามไป 

          ตอนนั้นฝ่ายชายรู้ตัวจึงพยายามขี่รถหนี เธอจึงพุ่งเข้าชนด้วยความแค้น ซึ่งภาพจากกล้องที่มีคนบันทึกได้พบว่า หลังขับรถพุ่งเข้าชนแล้ว ฝ่ายหญิงยังลงจากรถมาใช้เท้าเหยียบหน้าผู้ตายซ้ำ ซึ่งขณะนั้นฝ่ายชายยังไม่เสียชีวิตและขยับตัวได้

ภาพจาก เฟซบุ๊ก เจ๊ม้อย v+

ภาพจาก เฟซบุ๊ก เจ๊ม้อย v+

ภาพจาก เฟซบุ๊ก เจ๊ม้อย v+


ขอบคุณข้อมูลจาก โหนกระแส 







เมียขับรถพุ่งชนผัว ซ้ำลงมาเหยียบหน้า แค้นปรนเปรอเป็นล้าน แต่ถูกตีตัวออกห่าง อัปเดตล่าสุด 6 พฤษภาคม 2569 เวลา 19:04:07
