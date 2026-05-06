ฮลุน โซโล่ เผยชีวิตก่อนเป็นยูทูบเบอร์ หนุ่มโรงงาน-ค่าแรง 300 สู่การแบกเป้เที่ยวรอบโลก
           เป็นหนึ่งในยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวที่หลายคนรู้จักกันเป็นอย่างดี สำหรับ "ฮลุน โซโล่" หนุ่มผู้มุ่งมั่นทำตามความฝัน พิชิตภารกิจแบกเป้เที่ยวรอบโลก จนมีผู้ติดตามบน YouTube กว่า 770,000 ซับ อย่างไรก็ตาม เบื้องหลังการตะลุยเที่ยวต่างแดดของหนุ่มคนนี้ บอกเลยว่าไม่ง่ายเลยกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้
           
           โดยเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2569 ฮลุน โซโล่ ออกมารีวิวชีวิตของเขา กว่าจะมาเป็นนักเดินทางรอบโลก บอกเล่าเรื่องราวชีวิตที่หลายคนไม่รู้ จากหนุ่มที่ไม่มีพ่อแม่ เคยทำงานโรงงาน ได้ค่าแรงวันละ 300 บาท อยู่ห้องเช่าเดือนละ 2,000 บาท 

           แม้จะมีความฝันอยากเที่ยวรอบโลก แต่คิดว่าคงเป็นแค่ฝัน จนปัจจุบันไปมาแล้ว 50 ประเทศ ได้เห็นถึง 25% ของโลกแล้ว 
           
           เมื่อมีคนคอมเมนต์ถามว่า "ทำอะไรหรอครับ" ฮลุน โซโล่ ก็ตอบแบบไม่มีกั๊กว่า
           
           "ช่วงที่ทำงานโรงงาน ผมก็หาสอบชิงทุนครับ 
           
           พอได้ทุนเรียนมหาลัย เป็นทุนครอบคลุมค่าใช้จ่ายทุกอย่าง มีเงินเดือนให้ใช้ด้วย ผมก็เลยไม่ได้ใช้เงินตัวเองสักบาท
           
           ช่วงที่เรียนมหาลัย 4 ปี ก็อัดเรียนให้เหลือวันว่างมากที่สุด วันที่ไม่มีเรียนก็ทำงานเก็บเงิน ทำทุกอย่างที่ได้เงิน สอนพิเศษ, แจกใบปลิว, ขายของออนไลน์ ฯลฯ
           
           จนเรียนจบ ได้เงินมา 1 ก้อน ก็เอาไป Backpack เที่ยวรอบโลกครับ

           จนตอนนี้เปิดเพจ ทำคลิป พอมีรายได้เข้ามาบ้าง ก็เลยแบกเป้เที่ยวเรื่อย ๆ เน้นแบ่งปันประสบการณ์และแรงบันดาลใจให้ทุกคนครับ"

           เรียกว่าเป็นเรื่องราวของคนมีฝัน ที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับหลาย ๆ คนไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะ โดยชาวเน็ตจำนวนมากต่างก็เข้ามาชื่นชมในความเก่ง ใช้ชีวิตได้อย่างคุ้มค่า และยกให้เป็นที่สุดของแรงบันดาลใจของคนอยากเที่ยวเลย

