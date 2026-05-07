สวนสัตว์พาต้า ล่าตัวคู่ชายหญิงบุกงัดตู้ขโมยสัตว์ ทิ้งประโยคปิดท้ายเดือดจนเป็นไวรัล

 
           สวนสัตว์พาต้า ล่าตัวชายหญิงงัดตู้ขโมยสัตว์หายากกลางวันแสก ๆ ทิ้งประโยคเด็ด ก่อนทิ้งประโยคปิดท้ายสุดเดือด จนกลายเป็นไวรัลแชร์สนั่นทั่วโซเชียล

ขโมยสัตว์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สวนสัตว์พาต้า

            วันที่ 6 พฤษภาคม 2569 เพจเฟซบุ๊ก สวนสัตว์พาต้า โพสต์เล่าเหตุการณ์สุดอุกอาจในวันแรงงานแห่งชาติ วันที่ 1 พฤษภาคม ที่ผ่านมา เมื่อมีชายหญิงคู่หนึ่ง อายุราว 25-35 ปี เข้ามาเที่ยวภายในสวนสัตว์ ก่อนก่อเหตุงัดตู้สัตว์ Exotic กลางวันแสก ๆ ต่อหน้ากล้องวงจรปิด และขโมยสัตว์เลื้อยคลานหายาก 2 ตัว ได้แก่ กิ้งก่าจระเข้จีน และ ซาลาแมนเดอร์ลายเสือ ใส่เป้สีฟ้าเดินออกจากพื้นที่อย่างหน้าตาเฉย โดยทางสวนสัตว์ได้เข้าแจ้งความดำเนินคดีแล้ว พร้อมประกาศตามหาตัวผู้ก่อเหตุผ่านโซเชียลด้วยข้อความดุเดือดเปรียบเทียบว่า สัตว์ของสวนสัตว์พาต้า ไม่ต่างกับหมาของจอห์น วิค

            โพสต์ดังกล่าว ระบุว่า โจรขโมยสัตว์ เช้าวันแรงงาน 1 พฤษภาคม 2569 กับบรรยากาศที่ผิดแปลก เมื่อชายและหญิง อายุประมาณ 25-35 ปี เดินทางมาเที่ยวสวนสัตว์ ในเวลา 10.40 น. ด้วยการแต่งกายพร้อมเสื้อคลุมผูกเอวและเป้สีฟ้าสดใส ภายในมีลูกลิงกระรอกที่จำเป็นต้องฝากไว้ที่จุดขายบัตรอย่างไม่ทันตั้งตัว

            การท่องเที่ยวเป็นไปโดยฉับพลันและชัดเจนในจุดมุ่งหมาย เมื่อถึงเวลาหลัง 11.00 น. ผู้หญิงผมสั้น พร้อมแว่นใส ในชุดเสื้อกล้ามสีดำ จึงนำเสื้อจากที่ผูกเอว มาคลุมร่างกาย ปกปิดรอยสักขนาดใหญ่ที่แขนขวา เผยให้เห็นตราเสื้อโดยง่ายว่าเป็นของ แมคโดนัลด์ ซึ่งไม่ต่างจากชายผมแสกกลาง ไว้หนวด ที่มีอาการตากระตุกอยู่เป็นระยะ ว่าต่างได้นำพาเสื้อคลุมชนิดเดียวกัน มาท่องเที่ยวเพื่อแสดงความเป็นทีมเวิร์ก

            เวลา 11.06 น. แม้นักท่องเที่ยวจะเยอะ แม้ระบบกล้อง CCTV จะมีครบ แต่ไม่อาจพรากความพยายามในการงัดตู้ Exotic ด้วยมือเปล่า จากฝาปิดอย่างคล่องแคล่ว ราวกับคุ้นเคยกับตู้ประเภทนี้ บัดนี้ เสื้อคลุมของสาวแว่นเริ่มทำงาน อำพรางการมองเห็น ในขณะที่ชายหนวดงามกระทำการงัดตู้ด้วยความสำเร็จไปถึงจำนวน 2 ตู้ด้วยกัน

            ชีวิตของสัตว์เลื้อยคลานจำนวน 2 ตัว ที่ทีม Exotic ของสวนสัตว์พาต้าแสนรัก และเฝ้าดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี บัดนี้ ถูกชายและหญิงไม่ทราบที่มา และแลดูหน้าตาไม่ใช่คนดี ได้นำชีวิตอันไร้ชะตากรรมทั้ง 2 บรรจงใส่ลงในเป้สีฟ้า สมควรแก่เวลาและสาแก่จุดมุ่งหมาย พร้อมเดินทางออกไป โดยไม่ลืมรับน้องลิงกระรอกที่ฝากไว้ ด้วยไม่ทราบว่า ซื้อมา หรืองัดมาเฉกเช่นในวิธีการเดียวกัน

            รายการสัตว์ทั้ง 2 ที่ถูกขโมยไป อาจไม่ใช่สัตว์ราคาแพง แต่แรงด้วยความเป็นห่วงในสัตว์ที่เราฟูมฟักดูแล ด้วยระบบกฎหมาย และด้วยความเลวร้ายที่เกิดขึ้นกับความรู้สึกของทีมงานเรา ขอฝากให้คุณทั้ง 2 รู้ไว้ว่า สัตว์ของสวนสัตว์พาต้า ไม่ต่างกับหมาของจอห์น วิค

            หมายเหตุ ทางสวนสัตว์ฯ ได้แจ้งความดำเนินคดีในกรณีดังกล่าว ณ สน.บางยี่ขัน เป็นที่เรียบร้อยบุคคลในภาพสเก็ตช์ทั้ง 2 ได้ภาพตัวอย่างมาจากระบบ CCTV สัตว์ที่ถูกขโมยไปมีจำนวน 2 ตัว คือ กิ้งก่าจระเข้จีน และซาลาแมนเดอร์ลายเสือ

            ภายหลังเรื่องราวนี้ถูกเผยแพร่ไป ปรากฏว่ามีผู้คนช่วยกันแชร์ต่อกว่า 2.5 พันครั้ง โดยส่วนใหญ่ต่างรู้สึกสะดุดกากับสำนวนการเล่าเรื่อง ทำบางคนเผลอคิดว่าให้เอไอช่วยเขียนหรือเปล่า จนกระทั่งมาเห็นประโยคเกี่ยวกับ จอห์น วิค ในช่วงท้าย ขณะที่บางส่วนให้ข้อมูลเพิ่มว่า ลิงกระรอกที่ทั้งคู่พามาอาจจะถูกขโมยมาจากสวนสัตว์แห่งอื่นเช่นกัน จึงอยากให้เจ้าหน้าที่มีการติดตามจับกุมตัวคนร้ายให้ได้โดยเร็ว

อัปเดตล่าสุด 7 พฤษภาคม 2569 เวลา 09:16:03
