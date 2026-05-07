ไอดอลสาวแชร์ประสบการณ์ ชั้นในหลุดกลางเวทีไม่รู้ตัว เห็นอีกทีสภาพช็อก หลังแสดงจบ

          ไอดอลสาวญี่ปุ่น สมาชิกวง OLiDOL! แชร์ประสบการณ์ ชุดชั้นในหลุดกลางเวที แต่ไม่รู้ตัว จนการแสดงจบ เห็นสภาพถึงกับร้องลั่น 
ภาพจาก X @ol_rikacha

          วันที่ 6 พฤษภาคม 2569 เว็บไซต์เน็กซ์แอปเปิล เผยว่า เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา ริคาจะ (Rikacha) ไอดอลสาวญี่ปุ่น สมาชิกวง OLiDOL! ได้กลายเป็นประเด็นร้อนบนโลกออนไลน์ เมื่อเธอได้ออกมาแชร์ประสบการณ์สุดน่าอาย หลังจากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด ชุดชั้นในหลุดกลางเวทีโดยที่เธอไม่รู้ตัว จนกระทั่งแสดงจบถึงได้เห็นสภาพที่น่าตกตะลึง ชุดชั้นในของเธอกลับกลายเป็น "เข็มขัด"  

          โดยเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ริคาจะ ได้โพสต์ภาพและเล่าเรื่องราวผ่านทางบัญชี X เผยว่า ในระหว่างการแสดงสดครั้งหนึ่ง เธอรู้สึกเหงื่อออกท่วมตัว เมื่อจบการแสดงเธอถึงเพิ่งรู้ตัวว่า เสื้อชั้นในของเธอเลื่อนหลุดลงทั้งหมดจนอยู่ที่เอว แต่เพราะเธอจดจ่ออยู่กับการร้องเพลงและเต้นมาก ทำให้ไม่ทันสังเกตว่าเสื้อชั้นในหลุดลงมา 

ภาพจาก X @ol_rikacha

          "เดี๋ยวนะ มันจบแล้วจริง ๆ เหรอ ฉันเหงื่อท่วมตัวระหว่างการแสดงสด และหลังจากจบการแสดง ฉันเพิ่งรู้ว่าเสื้อชั้นในของฉันหลุดลงมาหมดเลย ฉันแสดงไปแบบนั้นเหรอ ? พ่อแม่ฉันต้องร้องไห้แน่ ๆ" ริคาจะ กล่าว 

          ต่อมา  ริคาจะ ได้โพสต์อัปเดตภาพการแสดงของเธอบนเวทีในช่วงเวลานั้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่า เสื้อชั้นในของเธอหลุดลงมาจนกลายเป็นเหมือนเข็มขัด อย่างไรก็ดี เสื้อชั้นในของเธอเป็นสีขาวประดับลูกไม้ จึงทำให้ดูกลมกลืนไปกับชุดของเธอที่เป็นสีแดงสลับขาว และมีดีไซน์ประดับด้วยลูกไม้เช่นเดียวกัน แม้แต่ผู้ชมเองก็อาจจะไม่ทันได้สังเกตเห็น   

ภาพจาก X @ol_rikacha

          โพสต์ดังกล่าวได้รับความสนใจอย่างรวดเร็ว มียอดวิวมากกว่า 3 ล้านครั้ง และกลายเป็นประเด็นที่พูดถึง แต่ชาวเน็ตจำนวนมากต่างเข้าใจสถานการณ์ พากันเข้าไปแสดงความคิดเห็นชื่นชมไอดอลสาวรายนี้ โดยกล่าวทำนองว่า สิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของเธอ และมันก็ดูเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของชุดเธอจริง ๆ 

          "นี่คือเครื่องพิสูจน์ถึงความทุ่มเทของคุณ"
          "นี่คือหลักฐานของความพยายามของคุณ" 
          "เธอเต้นอย่างจริงจังมาก" 
          "มันดูเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของชุดจริง ๆ"
          "คนที่ทุ่มเทอย่างเต็มที่ในการแสดงนั้นเจ๋งที่สุด"

ขอบคุณข้อมูลจาก Next Apple
ขอบคุณภาพจาก X @ol_rikacha

