แม่ช็อก เลี้ยงลูกมาปีครึ่ง ก่อนมีคนทักมาทวงเด็กคืน ตรวจ DNA ชัด ไม่ใช่ลูกตัวเอง


          แม่ใจสลายเลี้ยงลูกมาปีครึ่ง สุดท้ายเพิ่งรู้ไม่ใช่ลูกแท้ ๆ หลังพี่เลี้ยงแสบสารภาพสลับตัวเด็กไปขาย ร้องปวีณาช่วยตามหาลูกจริงที่หายไป 


          วันที่ 7 พฤษภาคม 2569 นางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง พา น.ส.นก อายุ 24 ปี เข้าพบ ตำรวจ สภ.บางละมุง จังหวัดชลบุรี เพื่อขอให้เร่งติดตามตัวลูกสาวแท้ ๆ ซึ่งหายไป หลังจากที่ น.ส.นก เพิ่งทราบความจริงในภายหลังว่า เด็กหญิงที่ตนเลี้ยงดูมาตั้งแต่แบเบาะกลับไม่ใช่ลูกแท้ ๆ ของตัวเอง 

          น.ส.นก เปิดเผยว่า เมื่อปี 2565 ตนตั้งครรภ์ในช่วงที่ยังไม่พร้อมและแยกทางกับแฟนหนุ่ม ก่อนย้ายมาอยู่กับหญิงรับจ้างเลี้ยงเด็ก อายุ 29 ปี ในพื้นที่ อ.บางละมุง หลังคลอดลูกสาวเมื่อเดือนตุลาคม 2565 เดิมทีตั้งใจจะยกลูกให้ผู้อื่นดูแล แต่ภายหลังเปลี่ยนใจ จึงว่าจ้างหญิงคนดังกล่าวเลี้ยงลูกแทน โดยจ่ายค่าดูแลเดือนละ 8,000 บาท ระหว่างที่ตนออกไปรับจ้างทำงานก่อสร้าง

ภาพจาก ข่าวเย็นช่องวัน 

          ต่อมาหญิงที่รับเลี้ยงเด็ก เคยเสนอเรื่องมีคู่สามีภรรยาต้องการรับเด็กไปอุปการะ แลกกับเงินจำนวน 20,000 บาท แต่ น.ส.นก ปฏิเสธ กระทั่งวันที่ 1 มีนาคม 2566 หญิงคนดังกล่าวนำเด็กมาคืน อ้างว่าจะไปทำธุระ ก่อนหายตัวไป ทำให้ น.ส.นก ต้องนำเด็กไปฝากให้ญาติช่วยเลี้ยงดู

          ช่วงเวลาต่อมา ผู้เป็นแม่เริ่มสังเกตว่าเด็กมีรูปร่างหน้าตาเปลี่ยนไป แต่ไม่ได้ติดใจ กระทั่งในปี 2567 มีหญิงแปลกหน้าทักข้อความเข้ามา อ้างว่าเป็นแม่แท้จริงของเด็กที่ น.ส.นก เลี้ยงดูอยู่ พร้อมระบุว่า หญิงรับเลี้ยงเด็กได้นำลูกของตนไปมอบให้อีกฝ่ายหนึ่ง ก่อนนำเด็กอีกคนมาสลับตัวให้ น.ส.นก เลี้ยงดูแทน โดยอีกฝ่ายส่งคลิปวิดีโอและข้อมูลยืนยัน จนทำให้ผู้เป็นแม่เกิดความสงสัยและตัดสินใจเข้าตรวจ DNA ซึ่งผลตรวจยืนยันว่าตนเองไม่มีความเกี่ยวข้องทางสายเลือดกับเด็กคนดังกล่าวที่เข้าใจว่าเป็นลูก




ภาพจาก ข่าวเย็นช่องวัน 

          หลังทราบเรื่องทั้งหมด น.ส.นก เข้าแจ้งความกับตำรวจ สภ.บางละมุง จนนำไปสู่การดำเนินคดีกับหญิงรับเลี้ยงเด็ก ในข้อหา "พรากเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี ไปเพื่อหาผลกำไร" โดยศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาจำคุก 10 ปี ก่อนลดโทษเหลือ 5 ปี เนื่องจากจำเลยรับสารภาพ และได้รับการประกันตัวระหว่างอุทธรณ์

          อย่างไรก็ตาม แม้คดีจะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้ว แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีใครทราบว่าลูกสาวตัวจริงของ น.ส.นก อยู่ที่ใด ขณะที่ผู้ต้องหายังคงปฏิเสธเปิดเผยข้อมูล โดยอ้างเพียงว่าเด็กถูกพาไปอยู่กับสองสามีภรรยาชาวเมียนมา

ภาพจาก ข่าวเย็นช่องวัน 

          นางปวีณา เปิดเผยว่า คดีนี้มีความละเอียดอ่อนและอาจเกี่ยวข้องกับการซื้อขายเด็กหรือขบวนการค้ามนุษย์ จึงประสานตำรวจและหน่วยงานด้านพัฒนาสังคมให้ร่วมกันตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียด ทั้งการติดตามตัวเด็ก การตรวจสอบเส้นทางการเงิน รวมถึงติดตามบุคคลที่ถูกกล่าวอ้างว่ารับเด็กไปเลี้ยงดู

          ภายหลังได้รับการร้องทุกข์ เจ้าหน้าที่ เตรียมติดตามหญิงที่อ้างตัวเป็นแม่แท้จริงของเด็กที่ น.ส.นก เลี้ยงดูอยู่ในปัจจุบัน มาสอบปากคำเพิ่มเติม ซึ่งแม้คดีเดิมจะมีคำพิพากษาไปแล้ว แต่การติดตามตัวเด็กจะถูกสืบสวนติดตามตัวต่อไป โดยจะหาความเชื่อมโยงของบุคคลที่เกี่ยวข้อง เส้นทางการเคลื่อนย้ายเด็ก รวมถึงความเป็นไปได้ที่อาจเข้าข่ายขบวนการค้ามนุษย์ เพื่อพาตัวเด็กหญิงกลับคืนสู่อ้อมอกของแม่แท้ ๆ โดยเร็วที่สุด พร้อมดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดตามกฎหมายต่อไป
 


