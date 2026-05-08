หนูน้อยฮีโร่ 8 ขวบ ช่วยผู้โดยสารยกลำ หลังมีคนอาละวาดกลางอากาศ ไหวพริบสุดยอด !

หนูน้อยฮีโร่ 8 ขวบ ช่วยผู้โดยสารเอาไว้ทั้งลำ ไม่ให้เครื่องบินต้องลงจอดฉุกเฉิน หลังมีคนเมาอาละวาดกลางอากาศ เผยวิธีจัดการไหวพริบสุดยอด
วันที่ 6 เมษายน 2569 เว็บไซต์ People เผยว่า เด็กชายชาวอังกฤษวัย 8 ขวบ ได้รับการยกย่องว่าเป็น "หนูน้อยฮีโร่" หลังจากช่วยระงับเหตุการณ์ความวุ่นวายบนเครื่องบิน สามารถช่วยผู้โดยสารเอาไว้ได้ทั้งลำ และป้องกันไม่ให้เครื่องบินต้องเปลี่ยนเส้นทางลงจอดฉุกเฉิน หลังจากมีผู้โดยสารรายหนึ่งก่อเหตุอาละวาดกลางอากาศ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม ที่ผ่านมา เด็กชายชื่อว่า ฟีนิกซ์ พร้อมครอบครัว ได้นั่งเครื่องบินของสายการบินเจ็ตทู (Jet2) เดินทางจากตุรกี เพื่อกลับบ้านที่เมืองซัลฟอร์ด ในอังกฤษ แต่ระหว่างเที่ยวบิน อยู่ ๆ มีผู้โดยสารหญิงรายหนึ่งเริ่มตะโกนเสียงดังโวยวาย ก่อนที่จะถูกจับได้ว่า เธอดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของตัวเอง พยานรายหนึ่งเผยว่า เธอระเบิดอารมณ์ ทั้งด่าทอหยาบคาย และใช้ความรุนแรง
ฟีนิกซ์พูดกับเธอว่า "อย่าตะโกน อย่าพูดคำหยาบ... ทำแบบที่ลูก ๆ ของคุณทำ" ทั้งนี้ เมื่อผู้โดยสารหญิงรายนี้พยายามจะแสดงอารมณ์ร้ายออกมาอีก เขาก็จะแตะตัวเธอแล้วพูดว่า "มาเถอะ คุยกับผมหน่อย" ในขณะเดียวกัน เขาก็ร้องเพลงให้เธอฟัง และยังโชว์การ์ดฟุตบอลของเขาให้เธอดูด้วย
ผลปรากฏว่าวิธีการของฟีนิกซ์นั้นน่าทึ่ง ด้วยไหวพริบของเขาทำให้ผู้โดยสารหญิงรายดังกล่าวสงบลงตลอดเที่ยวบิน และเครื่องบินไม่ต้องเปลี่ยนเส้นทางเพื่อลงจอดฉุกเฉิน หลังจากเหตุการณ์ฟีนิกซ์และคุณพ่อของเขาได้รับคำขอบคุณและการชื่นชมจากเหล่าลูกเรือและนักบิน ทั้งนี้ ทางสายการบินยังได้มอบของขวัญและตั๋วเครื่องบินฟรีให้กับทั้งคู่
หลังจากเรื่องราวนี้ถูกเปิดเผยออกมา ฟีนิกซ์และคุณพ่อได้รับเสียงชื่นชมมากมายจากผู้คนทั่วโลก ทั้งในสหราชอาณาจักร เยอรมนี และเนเธอร์แลนด์ หลายคนส่งของพร้อมการ์ดคำขอบคุณไปให้เด็กชาย มีทั้งของขวัญและของเล่นมากมาย รวมถึง PlayStation 5
ขอบคุณข้อมูลจาก People, BBC