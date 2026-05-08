ไขปริศนา 2 มิถุนายน 2569 คนไทยได้หยุดไหม ปีที่แล้วได้หยุดเนื่องในวันอะไร

 
          ไขปริศนา 2 มิถุนายน 2569 คนไทยได้หยุดไหม หลังจากที่แล้วได้หยุด แล้วปีนี้ล่ะเป็นยังไง มีวันหยุดเดือนมิถุนายน 2569 วันอื่นอีก

วันหยุด

           ปฏิทิน 2569 ของประเทศไทย แทบจะมีวันหยุดในทุก ๆ เดือนของปี ซึ่งวันหยุดเดือนมิถุนายน 2569 ก็เป็นอีกเดือนที่มีวันหยุดนักขัตฤกษ์รวมเหนาะ ๆ 2 วัน ได้แก่

          - วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา 1 มิถุนายน 2569

          - วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2569

          อย่างไรก็ตาม ในปีที่แล้ว ไทยมีวันหยุดเพิ่มอีก 1 วัน คือ วันที่ 2 มิถุนายน จึงเกิดคำถามขึ้นมาว่า แล้วปี 2569 วันที่ 2 มิถุนายน จะหยุดเพื่ออุดฟันหลอระหว่างวันที่ 1 กับ 3 ไหม เพื่อทำให้คนไทยได้หยุดยาวอย่างเต็มที่

          คำตอบคือ ปีนี้วันที่ 2 มิถุนายน ไม่เป็นวันหยุดราชการ แต่สาเหตุที่ปีที่แล้วได้หยุด เป็นเพราะรัฐบาลกำหนดให้เป็นวันหยุดราชการแบบพิเศษนั่นเอง


ไขปริศนา 2 มิถุนายน 2569 คนไทยได้หยุดไหม ปีที่แล้วได้หยุดเนื่องในวันอะไร อัปเดตล่าสุด 8 พฤษภาคม 2569 เวลา 10:11:48
