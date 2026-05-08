ไขปริศนา 2 มิถุนายน 2569 คนไทยได้หยุดไหม ปีที่แล้วได้หยุดเนื่องในวันอะไร

ไขปริศนา 2 มิถุนายน 2569 คนไทยได้หยุดไหม หลังจากที่แล้วได้หยุด แล้วปีนี้ล่ะเป็นยังไง มีวันหยุดเดือนมิถุนายน 2569 วันอื่นอีก
ปฏิทิน 2569 ของประเทศไทย แทบจะมีวันหยุดในทุก ๆ เดือนของปี ซึ่งวันหยุดเดือนมิถุนายน 2569 ก็เป็นอีกเดือนที่มีวันหยุดนักขัตฤกษ์รวมเหนาะ ๆ 2 วัน ได้แก่
- วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา 1 มิถุนายน 2569
- วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2569
คำตอบคือ ปีนี้วันที่ 2 มิถุนายน ไม่เป็นวันหยุดราชการ แต่สาเหตุที่ปีที่แล้วได้หยุด เป็นเพราะรัฐบาลกำหนดให้เป็นวันหยุดราชการแบบพิเศษนั่นเอง