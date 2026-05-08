เตรียมรับมือ เตือนฝนถล่มทั่วไทย เช็กพื้นที่ไหนอ่วมบ้าง เตือนระวังน้ำท่วมฉับพลัน

 
           กรมอุตุฯ เตือนไทยเตรียมรับมือฝนถล่ม เผยพื้นที่ต้องระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก ช่วงวันที่  8-14 พ.ค. 69  

สภาพอากาศ

           วันที่ 8 พฤษภาคม 2569 กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ว่า ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้น กับมีลมกระโชกแรง และฝนตกหนักบางแห่ง เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นอีกระลอกหนึ่งได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และทะเลจีนใต้แล้ว ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทย และทะเลจีนใต้เข้าปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน ในขณะที่บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อน
 
           ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ สิ่งปลูกสร้าง และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง รวมทั้งระวังอันตรายจากฝนตกหนัก และฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก สำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผล และเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิต ทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยง อีกทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วย

           สำหรับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้ และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ภาคใต้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ส่วนบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนชาวเรือควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือ และหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
ฝุ่นละอองในระยะนี้ ประเทศไทยตอนบน มีการสะสมของฝุ่นละอองหรือหมอกควันลดลงอยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยถึงปานกลาง เนื่องจากในช่วงนี้มีฝนตก

ภาพจาก กรมอุตุนิยมวิทยา﻿



พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า : 


           ในช่วงวันที่ 8-9 พฤษภาคม 69 ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง โดยมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนอีกระลอกหนึ่งจะแผ่ปกคลุมทะเลจีนใต้ ส่งผลให้ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังแรงขึ้น ในขณะที่ประเทศไทยมีอากาศร้อน ส่วนในช่วงวันที่ 10-14 พฤษภาคม 69 บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่และมีลมกระโชกแรง เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อน ประกอบกับมีลมตะวันตกเฉียงใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบน 

           สำหรับภาคใต้ในช่วงวันที่ 8-14 พฤษภาคม 69 ภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองกระจายตัวเพิ่มขึ้น และตกหนักบางพื้นที่ เนื่องจากลมตะวันออกพัดปกคลุมภาคใต้ สำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร  

           ข้อควรระวัง:ในช่วงวันที่ 8-10 พฤษภาคม 69 ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงที่อาจเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ สิ่งปลูกสร้าง และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง สำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผล และเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยง รวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วย 

           ส่วนในช่วงวันที่ 8-9 พฤษภาคม 69 ขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ตอนล่างระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง

           สถานการณ์แผ่นดินไหว(ช่วงวันที่ 7-8 พฤษภาคม 69): ตรวจพบเหตุการณ์แผ่นดินไหว ขนาด 2.7 มีศูนย์กลางอยู่ที่ประเทศเมียนมา ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทยแต่อย่างใด

ขอบคุณข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยา

 



