เปิด 10 ประเทศ ผู้ชายหัวล้านมากที่สุดในโลก ปี 2569 ประเทศไทยอยู่ที่เท่าไหร่ ?

เปิดลิสต์จัดอันดับ 10 ประเทศที่มีผู้ชายหัวล้านมากที่สุดในโลก ปี 2569 ส่วนประเทศไทย อยู่ในอันดับที่เท่าไหร่ของโลก ไปดู
เว็บไซต์ World Population Review เผยรายงานการจัดอันดับ ประเทศที่มีผู้ชายหัวล้านมากที่สุดในโลก ประจำปี 2569 หรือ Baldness by Country 2026 พร้อมทั้งสัดส่วนค่าเฉลี่ยการเกิดภาวะหัวล้านของแต่ละประเทศ โดยอ้างอิงจากรายงานการสำรวจและศึกษาวิจัยจาก Vantage Hair Clinic สถานบริการปลูกผมในตุรกี และ Medihair สถาบันการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการปลูกผมระดับโลก
1. สเปน 44.5 เปอร์เซ็นต์
2. อิตาลี 44.37 เปอร์เซ็นต์
3. ฝรั่งเศส 44.25 เปอร์เซ็นต์
4. สหรัฐอเมริกา 42.68 เปอร์เซ็นต์
5. เยอรมนี 41.51 เปอร์เซ็นต์
6. โครเอเชีย 41.32 เปอร์เซ็นต์
7. แคนาดา 40.94 เปอร์เซ็นต์
8. เช็กเกีย 40.9 เปอร์เซ็นต์
9. ออสเตรเลีย 40.8 เปอร์เซ็นต์
10. นอร์เวย์ 40.75 เปอร์เซ็นต์
ภาวะหัวล้านหรือผมร่วงรุนแรง อาจเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ ไม่ว่าจะเป็นกรรมพันธุ์ ฮอร์โมน ความเครียด อายุ ผลข้างเคียงจากยา และพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ รวมไปถึงในบางสถานการณ์ เช่น การติดเชื้อ หรือเป็นโรคบางชนิด ซึ่งส่งผลต่อการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย แม้ว่าภาวะผมร่วงจะพบในผู้ชายมากกว่าผู้หญิง แต่ผู้หญิงก็มีภาวะผมร่วงได้เช่นกัน การตรวจวินิจฉัยและรักษาตั้งแต่เนิ่น ๆ สามารถช่วยฟื้นฟูภาวะผมร่วงได้
ขอบคุณข้อมูลจาก World Population Review
ผมร่วงเป็นปัญหาที่พบได้ทั่วไปทั่วโลก และมีปัจจัยที่หลากหลาย โดยแต่ละประเทศมีอัตราการเกิดผมร่วงที่แตกต่างกันออกไป จากการศึกษาพบว่า คนเชื้อชาติคอเคเชียน (Caucasian) มีแนวโน้มเกิดภาวะผมร่วงในผู้ชายสูงกว่า เมื่อเทียบกับเชื้อชาติอื่น ๆ ดังนั้น อัตราการเกิดผมร่วงในผู้ชายที่สูงที่สุดจึงอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือและยุโรป
ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูล
ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูล
10 ประเทศที่มีผู้ชายหัวล้านมากที่สุด
สำหรับประเทศไทยในปีนี้ มีสัดส่วนผู้ชายหัวล้านมากที่สุด อยู่ในอันดับที่ 40 ของโลก คิดเป็น 30.94 เปอร์เซ็นต์
ทำไมถึงหัวล้าน ผมร่วงเกิดจากอะไร ?
