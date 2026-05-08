HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

เปิด 10 ประเทศ ผู้ชายหัวล้านมากที่สุดในโลก ปี 2569 ประเทศไทยอยู่ที่เท่าไหร่ ?

          เปิดลิสต์จัดอันดับ 10 ประเทศที่มีผู้ชายหัวล้านมากที่สุดในโลก ปี 2569 ส่วนประเทศไทย อยู่ในอันดับที่เท่าไหร่ของโลก ไปดู 
หัวล้าน
ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูล

          ผมร่วงเป็นปัญหาที่พบได้ทั่วไปทั่วโลก และมีปัจจัยที่หลากหลาย โดยแต่ละประเทศมีอัตราการเกิดผมร่วงที่แตกต่างกันออกไป จากการศึกษาพบว่า คนเชื้อชาติคอเคเชียน (Caucasian) มีแนวโน้มเกิดภาวะผมร่วงในผู้ชายสูงกว่า เมื่อเทียบกับเชื้อชาติอื่น ๆ ดังนั้น อัตราการเกิดผมร่วงในผู้ชายที่สูงที่สุดจึงอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือและยุโรป  
          เว็บไซต์ World Population Review เผยรายงานการจัดอันดับ ประเทศที่มีผู้ชายหัวล้านมากที่สุดในโลก ประจำปี 2569 หรือ Baldness by Country 2026 พร้อมทั้งสัดส่วนค่าเฉลี่ยการเกิดภาวะหัวล้านของแต่ละประเทศ โดยอ้างอิงจากรายงานการสำรวจและศึกษาวิจัยจาก Vantage Hair Clinic สถานบริการปลูกผมในตุรกี และ Medihair สถาบันการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการปลูกผมระดับโลก   

10 ประเทศที่มีผู้ชายหัวล้านมากที่สุด


          1. สเปน 44.5 เปอร์เซ็นต์ 
          2. อิตาลี 44.37 เปอร์เซ็นต์ 
          3. ฝรั่งเศส 44.25 เปอร์เซ็นต์ 
          4. สหรัฐอเมริกา 42.68 เปอร์เซ็นต์ 
          5. เยอรมนี 41.51 เปอร์เซ็นต์ 
          6. โครเอเชีย 41.32 เปอร์เซ็นต์ 
          7. แคนาดา 40.94 เปอร์เซ็นต์ 
          8. เช็กเกีย 40.9 เปอร์เซ็นต์ 
          9. ออสเตรเลีย 40.8 เปอร์เซ็นต์ 
          10. นอร์เวย์ 40.75 เปอร์เซ็นต์ 

          สำหรับประเทศไทยในปีนี้ มีสัดส่วนผู้ชายหัวล้านมากที่สุด อยู่ในอันดับที่ 40 ของโลก คิดเป็น 30.94 เปอร์เซ็นต์ 

ทำไมถึงหัวล้าน ผมร่วงเกิดจากอะไร ?


          ภาวะหัวล้านหรือผมร่วงรุนแรง อาจเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ ไม่ว่าจะเป็นกรรมพันธุ์ ฮอร์โมน ความเครียด อายุ ผลข้างเคียงจากยา และพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ รวมไปถึงในบางสถานการณ์ เช่น การติดเชื้อ หรือเป็นโรคบางชนิด ซึ่งส่งผลต่อการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย แม้ว่าภาวะผมร่วงจะพบในผู้ชายมากกว่าผู้หญิง แต่ผู้หญิงก็มีภาวะผมร่วงได้เช่นกัน การตรวจวินิจฉัยและรักษาตั้งแต่เนิ่น ๆ สามารถช่วยฟื้นฟูภาวะผมร่วงได้

ขอบคุณข้อมูลจาก World Population Review

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เปิด 10 ประเทศ ผู้ชายหัวล้านมากที่สุดในโลก ปี 2569 ประเทศไทยอยู่ที่เท่าไหร่ ? โพสต์เมื่อ 8 พฤษภาคม 2569 เวลา 11:05:31 1,162 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ราคาน้ำมัน ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: คนละครึ่งพลัส เฟส 2 วันวิสาขบูชา ดูดวง 2569 ไวรัสฮันตาระบาด ปฏิทินวันหยุด 2569 เจเจ ต้าเหนิง calendar 2569 ไทยช่วยไทยพลัส ฟุตบอลโลก 2026 ดร.โจ ชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันสำคัญ 2569 ณเดชน์ ญาญ่า ราคาน้ำมันวันนี้ วันหยุดเดือนพฤษภาคม 2569 48 ทีม ฟุตบอลโลก 2026
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย