เปิดบ้านครอบครัวใจบุญ บริจาคที่ดินพันล้านให้ รพ. เห็นแล้วใจฟู ใช้ชีวิตสุดเรียบง่าย

จังหวัดอุบลราชธานี เข้าขอบคุณ ครอบครัวสมิตะมาน บริจาคที่ดินมูลค่ากว่า 1,000 ล้านบาท ให้โรงพยาบาลวารินชำราบ พร้อมเผยภาพวิถีชีวิตสุดเรียบง่าย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก โรงพยาบาลวารินชำราบ
จากกรณี โรงพยาบาลวารินชำราบ ได้รับบริจาคที่ดินเนื้อที่ประมาณ 66 ไร่ 3 งาน 7.4 ตารางวา ณ ต.คำน้ำแซบ ซึ่งเป็นที่ดินใจกลางเมืองวารินชำราบ จ.อุบลราชธานี มูลค่า 1,000 ล้านบาท จากทายาทร้อยโทปิ่น และคุณแม่วิเชียร สมิตะมาน โดยนางสาวประพิศ, นางสาวนฤมล, นางสาวลัดดาวัลย์ และนางสาวกรรณิการ์ สมิตะมาน เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมทางการแพทย์และรองรับการขยายตัวของการให้บริการประชาชนในอนาคต
วันที่ 7 พฤษภาคม 2569 นายณรงค์ เทพเสนา ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นพ.ปิยวัฒน์ อังควะนิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวารินชำราบ นายธนะรัชต์ สุภาพันธ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี และนางสมธิดา จะเกรง ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี เดินทางเข้าเยี่ยมให้กำลังใจและแสดงความขอบคุณต่อครอบครัว สมิตะมาน ที่ได้บริจาคที่ดินจำนวน 66 ไร่ ให้แก่โรงพยาบาลวารินชำราบ เพื่อใช้ก่อสร้างศูนย์การแพทย์และรองรับการขยายบริการด้านสาธารณสุขในอนาคต
สำหรับผู้บริจาค ประกอบด้วย นางสาวประพิศ สมิตะมาน นางสาวนฤมล สมิตะมาน นางสาวลัดดาวัลย์ สมิตะมาน และนางสาวกรรณิการ์ สมิตะมาน ซึ่งทั้ง 4 ท่าน เป็นทายาทของ ร้อยโทปิ่น และคุณแม่วิเชียร สมิตะมาน ครอบครัวผู้มีคุณูปการต่อวงการสาธารณสุขของจังหวัดอุบลราชธานีมาอย่างยาวนาน
ทั้งนี้ ครอบครัวสมิตะมาน เคยบริจาคที่ดินจำนวน 33 ไร่ เพื่อก่อสร้างโรงพยาบาลวารินชำราบ เมื่อปี พ.ศ.2527 และในครั้งนี้ยังได้บริจาคที่ดินเพิ่มเติมอีก 66 ไร่ ซึ่งถือเป็นการสานต่อเจตนารมณ์แห่งการให้เพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างต่อเนื่อง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี
นายณรงค์ เทพเสนา ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า ในนามตัวแทนของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานี ขอขอบพระคุณในความเมตตาและกุศลเจตนาอันยิ่งใหญ่ของครอบครัวสมิตะมาน ที่ได้มอบที่ดินอันทรงคุณค่าเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม โดยที่ดินผืนนี้จะเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาศูนย์การแพทย์แห่งอนาคต ช่วยลดความแออัดของสถานพยาบาล เพิ่มศักยภาพการรักษาพยาบาล และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น
การบริจาคครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งแบบอย่างของการเสียสละเพื่อสังคม และสะท้อนพลังแห่งการแบ่งปันที่สร้างคุณประโยชน์อย่างยั่งยืนให้แก่จังหวัดอุบลราชธานีและประชาชนในระยะยาว โดยคาดว่าในอนาคต พื้นที่ดังกล่าวจะได้รับการพัฒนาเป็นศูนย์การแพทย์ที่ทันสมัย รองรับการรักษาพยาบาลเฉพาะทาง และเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการสาธารณสุขของประชาชนในภูมิภาคได้อย่างครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
ภายหลังเรื่องราวนี้ถูกเผยแพร่ออกไป ต่างมีผู้คนเข้ามาชื่นชมครอบครัวสมิตะมาน ที่มอบที่ดินให้กับโรงพยาบาลเพื่อช่วยเหลือผู้คน นอกจากนี้หลายคนยังประทับใจที่ได้เห็นภาพบ้านของครอบครัวผู้ใจบุญที่ดูเรียบง่ายสมถะ แม้จะมีที่ดินมูลค่าสูงหลักพันล้านก็ตาม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก โรงพยาบาลวารินชำราบ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก โรงพยาบาลวารินชำราบ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี
ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี