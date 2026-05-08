เปิดบ้านครอบครัวใจบุญ บริจาคที่ดินพันล้านให้ รพ. เห็นแล้วใจฟู ใช้ชีวิตสุดเรียบง่าย

 
          จังหวัดอุบลราชธานี เข้าขอบคุณ ครอบครัวสมิตะมาน บริจาคที่ดินมูลค่ากว่า 1,000 ล้านบาท ให้โรงพยาบาลวารินชำราบ พร้อมเผยภาพวิถีชีวิตสุดเรียบง่าย 

          จากกรณี โรงพยาบาลวารินชำราบ ได้รับบริจาคที่ดินเนื้อที่ประมาณ 66 ไร่ 3 งาน 7.4 ตารางวา ณ ต.คำน้ำแซบ ซึ่งเป็นที่ดินใจกลางเมืองวารินชำราบ จ.อุบลราชธานี  มูลค่า 1,000 ล้านบาท จากทายาทร้อยโทปิ่น และคุณแม่วิเชียร สมิตะมาน โดยนางสาวประพิศ, นางสาวนฤมล, นางสาวลัดดาวัลย์ และนางสาวกรรณิการ์ สมิตะมาน เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมทางการแพทย์และรองรับการขยายตัวของการให้บริการประชาชนในอนาคต

          วันที่ 7 พฤษภาคม 2569 นายณรงค์ เทพเสนา ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นพ.ปิยวัฒน์ อังควะนิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวารินชำราบ นายธนะรัชต์ สุภาพันธ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี และนางสมธิดา จะเกรง ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี เดินทางเข้าเยี่ยมให้กำลังใจและแสดงความขอบคุณต่อครอบครัว สมิตะมาน ที่ได้บริจาคที่ดินจำนวน 66 ไร่ ให้แก่โรงพยาบาลวารินชำราบ เพื่อใช้ก่อสร้างศูนย์การแพทย์และรองรับการขยายบริการด้านสาธารณสุขในอนาคต

          สำหรับผู้บริจาค ประกอบด้วย นางสาวประพิศ สมิตะมาน นางสาวนฤมล สมิตะมาน นางสาวลัดดาวัลย์ สมิตะมาน และนางสาวกรรณิการ์ สมิตะมาน ซึ่งทั้ง 4 ท่าน เป็นทายาทของ ร้อยโทปิ่น และคุณแม่วิเชียร สมิตะมาน ครอบครัวผู้มีคุณูปการต่อวงการสาธารณสุขของจังหวัดอุบลราชธานีมาอย่างยาวนาน

          ทั้งนี้ ครอบครัวสมิตะมาน เคยบริจาคที่ดินจำนวน 33 ไร่ เพื่อก่อสร้างโรงพยาบาลวารินชำราบ เมื่อปี พ.ศ.2527 และในครั้งนี้ยังได้บริจาคที่ดินเพิ่มเติมอีก 66 ไร่ ซึ่งถือเป็นการสานต่อเจตนารมณ์แห่งการให้เพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างต่อเนื่อง

          เบื้องต้น ที่ดินผืนล่าสุดมีมูลค่าคาดการณ์ไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท หากเทียบกับราคาประเมินและศักยภาพของพื้นที่ในจังหวัดอุบลราชธานี โดยจะนำไปใช้ในการพัฒนาโครงการด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อรองรับจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้น และยกระดับการให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอวารินชำราบ รวมถึงพื้นที่ใกล้เคียง

          นายณรงค์ เทพเสนา ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า ในนามตัวแทนของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานี ขอขอบพระคุณในความเมตตาและกุศลเจตนาอันยิ่งใหญ่ของครอบครัวสมิตะมาน ที่ได้มอบที่ดินอันทรงคุณค่าเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม โดยที่ดินผืนนี้จะเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาศูนย์การแพทย์แห่งอนาคต ช่วยลดความแออัดของสถานพยาบาล เพิ่มศักยภาพการรักษาพยาบาล และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น

          การบริจาคครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งแบบอย่างของการเสียสละเพื่อสังคม และสะท้อนพลังแห่งการแบ่งปันที่สร้างคุณประโยชน์อย่างยั่งยืนให้แก่จังหวัดอุบลราชธานีและประชาชนในระยะยาว โดยคาดว่าในอนาคต พื้นที่ดังกล่าวจะได้รับการพัฒนาเป็นศูนย์การแพทย์ที่ทันสมัย รองรับการรักษาพยาบาลเฉพาะทาง และเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการสาธารณสุขของประชาชนในภูมิภาคได้อย่างครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

          ภายหลังเรื่องราวนี้ถูกเผยแพร่ออกไป ต่างมีผู้คนเข้ามาชื่นชมครอบครัวสมิตะมาน ที่มอบที่ดินให้กับโรงพยาบาลเพื่อช่วยเหลือผู้คน นอกจากนี้หลายคนยังประทับใจที่ได้เห็นภาพบ้านของครอบครัวผู้ใจบุญที่ดูเรียบง่ายสมถะ แม้จะมีที่ดินมูลค่าสูงหลักพันล้านก็ตาม

ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี


