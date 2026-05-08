เปิดความลับ กิตติ สิงหาปัด กับของที่อยู่บนโต๊ะ ในไทยมีคนใช้คนเดียว มาจากญี่ปุ่น

เปิดความลับ กิตติ สิงหาปัด กับของ 2 สิ่งที่อยู่บนโต๊ะ แถมมีหนึ่งอย่างที่เมืองไทยมีเพียงคนเดียวที่ใช้ด้วย มาจากญี่ปุ่น
ภาพจาก เฟซบุ๊ก กิตติ สิงหาปัด
วันที่ 8 พฤษภาคม 2569 กิตติ สิงหาปัด เป็นผู้ประกาศข่าวที่มากฝีมือ และอยู่ในวงการอย่างยาวนาน มีการเปิดเผยความลับการทำงาน ของ 2 อย่างที่อยู่บนโต๊ะ มันคืออะไร หลังแฟนข่าวสงสัย
เรื่องนี้ กิตติ อธิบายว่า สิ่งแรกคือ กล่องสีขาว ๆ เป็นไฟที่ได้มาจากทีวี อาซาฮีของญี่ปุ่น ในไทยมีผมใช้คนเดียว มันจะช่วยทำให้จุดมืดในตรงคางมีแสงสว่างขึ้นมา
ส่วนเครื่องมืออีกอย่างคือ เครื่องควบคุมออโต้สคริป จะแสดงบนจน ทำให้ผมสามารถเช็กสคริปเนื้อข่าวที่เตรียมไว้ได้โดยการเลื่อนขึ้นเลื่อนลง ไม่ให้คนอื่นทำให้ เพราะผมเป็นคนอ่านข่าวเอง
