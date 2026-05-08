กลายเป็นอีกหนึ่งงานสำคัญที่ได้รับความสนใจ สำหรับงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2569 ซึ่งมีบุคคลสำคัญจากหลายวงการเข้าร่วมงาน
หนึ่งในนั้นคือ มาดามแป้ง นวลพรรณ ล่ำซำ นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ที่ได้โพสต์ภาพและข้อความผ่านโซเชียลมีเดีย หลังเข้าร่วมงานดังกล่าว โดยบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสง่างามและเป็นทางการ
นอกจากนี้ ยังมีภาพร่วมเฟรมกับ นายกฯ อนุทิน ชาญวีรกูล และภริยา รวมถึง เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ พร้อมภรรยา และรัฐมนตรีจากหลายกระทรวง ที่มาร่วมงานในโอกาสสำคัญครั้งนี้ด้วย
สิ่งที่หลายคนพูดถึงไม่น้อย คือความสวยสง่าและลุคเรียบหรูของภริยานักการเมืองแต่ละท่าน ที่มาในชุดสุภาพดูภูมิฐาน เหมาะสมกับบรรยากาศของงานอย่างมาก จนหลายคนเข้ามาชื่นชมในความงดงามและบุคลิกที่โดดเด่น