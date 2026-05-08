บรรยากาศการเมืองกรุงเทพมหานครมีสีสันและคึกคักเพิ่มขึ้น หลัง เต้ มงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ อดีตนักการเมืองชื่อดัง ออกมาประกาศเตรียมลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในนามกลุ่ม กรุงเทพบินได้ พร้อมเปิดตัวหลายนโยบายที่สร้างกระแสพูดถึงในโลกออนไลน์ทันที
หนึ่งในนโยบายที่ถูกพูดถึงมากที่สุดคือ นวดคนละครึ่ง ซึ่งมีแนวคิดช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายให้ประชาชน โดยภาครัฐร่วมสนับสนุนค่าบริการนวดครึ่งหนึ่ง เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจสายบริการ ควบคู่กับการดูแลสุขภาพและการผ่อนคลายของคนเมือง
นอกจากนี้ เต้ มงคลกิตติ์ ยังเสนอแนวคิดตั้ง สำนักงานจัดหาคู่ กระจายตามเขตต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร เพื่อช่วยแก้ปัญหาคนโสดวัยทำงาน และสร้างพื้นที่ให้ประชาชนได้มีโอกาสพบปะสร้างความสัมพันธ์มากขึ้น
อีกนโยบายที่ได้รับความสนใจคือ การเพิ่มโรงพยาบาลด้านศัลยกรรมความงาม เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการเสริมความงามในราคาประหยัด โดยมองว่าเรื่องบุคลิกภาพและความมั่นใจเป็นส่วนหนึ่งของคุณภาพชีวิตคนเมืองในปัจจุบัน
ทั้งนี้ หากย้อนกลับไปช่วงการเลือกตั้ง 2569 เต้ มงคลกิตติ์ ก็เคยสร้างกระแสฮือฮาจากหลายนโยบายแปลกใหม่มาแล้ว ไม่ว่าจะเป็นแนวคิด จูราสสิคพาร์ค ไดโนเสาร์มีชีวิต ที่ต้องการผลักดันการศึกษาและเทคโนโลยีชีวภาพ รวมถึงแนวคิดด้านอวกาศ เช่น การสร้างโครงการ SpaceX007 และเป้าหมายส่งคนไทยเดินทางไปดาวอังคารในอนาคต
ทั้งนี้ การเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 2569 ถือเป็นอีกหนึ่งสนามการเมืองที่ได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมาก เนื่องจากมีทั้งผู้สมัครอิสระและตัวแทนจากหลายพรรคการเมืองทยอยเปิดตัว พร้อมแข่งขันกันด้วยนโยบายที่หลากหลายและเข้าถึงชีวิตคนเมืองมากขึ้น
