ฮือฮา ! เต้ มงคลกิตติ์ ประกาศลงผู้ว่าฯ กทม. ดันนโยบาย นวดคนละครึ่ง-จัดหาคู่

          เต้ มงคลกิตติ์ ประกาศชิงเก้าอี้ผู้ว่าฯ กทม. พร้อมเปิดนโยบายเรียกเสียงฮือฮา นวดคนละครึ่ง ตั้งสำนักงานจัดหาคู่ และเพิ่มโรงพยาบาลศัลยกรรมราคาประหยัด หวังยกระดับคุณภาพชีวิตคนกรุงเทพฯ

เต้ มงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์

          บรรยากาศการเมืองกรุงเทพมหานครมีสีสันและคึกคักเพิ่มขึ้น หลัง เต้ มงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ อดีตนักการเมืองชื่อดัง ออกมาประกาศเตรียมลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในนามกลุ่ม กรุงเทพบินได้ พร้อมเปิดตัวหลายนโยบายที่สร้างกระแสพูดถึงในโลกออนไลน์ทันที

          หนึ่งในนโยบายที่ถูกพูดถึงมากที่สุดคือ นวดคนละครึ่ง ซึ่งมีแนวคิดช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายให้ประชาชน โดยภาครัฐร่วมสนับสนุนค่าบริการนวดครึ่งหนึ่ง เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจสายบริการ ควบคู่กับการดูแลสุขภาพและการผ่อนคลายของคนเมือง

ภาพจาก เฟซบุ๊ก มงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ 

          นอกจากนี้ เต้ มงคลกิตติ์ ยังเสนอแนวคิดตั้ง สำนักงานจัดหาคู่ กระจายตามเขตต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร เพื่อช่วยแก้ปัญหาคนโสดวัยทำงาน และสร้างพื้นที่ให้ประชาชนได้มีโอกาสพบปะสร้างความสัมพันธ์มากขึ้น

          อีกนโยบายที่ได้รับความสนใจคือ การเพิ่มโรงพยาบาลด้านศัลยกรรมความงาม เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการเสริมความงามในราคาประหยัด โดยมองว่าเรื่องบุคลิกภาพและความมั่นใจเป็นส่วนหนึ่งของคุณภาพชีวิตคนเมืองในปัจจุบัน

          ทั้งนี้ หากย้อนกลับไปช่วงการเลือกตั้ง 2569 เต้ มงคลกิตติ์ ก็เคยสร้างกระแสฮือฮาจากหลายนโยบายแปลกใหม่มาแล้ว ไม่ว่าจะเป็นแนวคิด จูราสสิคพาร์ค ไดโนเสาร์มีชีวิต ที่ต้องการผลักดันการศึกษาและเทคโนโลยีชีวภาพ รวมถึงแนวคิดด้านอวกาศ เช่น การสร้างโครงการ SpaceX007 และเป้าหมายส่งคนไทยเดินทางไปดาวอังคารในอนาคต 

          ทั้งนี้ การเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 2569 ถือเป็นอีกหนึ่งสนามการเมืองที่ได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมาก เนื่องจากมีทั้งผู้สมัครอิสระและตัวแทนจากหลายพรรคการเมืองทยอยเปิดตัว พร้อมแข่งขันกันด้วยนโยบายที่หลากหลายและเข้าถึงชีวิตคนเมืองมากขึ้น

