หนุ่มเปิดซองบะหมี่ เจอกระดาษปริศนาติดมากับเครื่องปรุง ถกสนั่นควรแจ้งหรือปล่อยผ่าน

หนุ่มเปิดซองบะหมี่เจอกระดาษลับในโรงงานติดมากับเครื่องปรุง งานนี้โซเชียลเสียงแตก ห่วงพนักงานอาจโดนลงโทษ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Nick
วันที่ 5 พฤษภาคม 2569 ผู้ใช้เฟซบุ๊ก Nick โพสต์ในกลุ่ม พวกเราคือผู้บริโภค สอบถามเรื่องราวที่เจอกระดาษปริศนาปนมาในซองบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป และไม่แน่ใจว่าเป็นการผิดพลาดที่ส่งผลต่อการผลิตหรือไม่
จากภาพเผยให้เห็นกระดาษสี่เหลี่ยมสีขาว ระบุข้อความเกี่ยวกับการผลิตเครื่องปรุง โดยมีช่องให้กรอกชื่อชนิดเครื่องปรุง วันที่ ชื่อพนักงาน และกะทำงาน ซึ่งมีการกรอกข้อมูลเอาไว้เรียบร้อยแล้ว
ภายหลังภาพนี้ถูกแชร์ออกไป ทำเอาชาวเน็ตต่างเข้ามาแสดงความเป็นห่วง บุญเกิด พนักงานที่เข้ากะงานในเอกสาร เพราะเผลอทำกระดาษบันทึกการผลิตหลุดไปในซองสินค้าเต็ม ๆ ทำให้อาจเจอบทลงโทษตามมาจากความผิดพลาดเช่นนี้
ล่าสุด เจ้าของเรื่องราวระบุว่า "ติดต่อทางเพจเฟซบุ๊กบริษัทไปแล้ว ตอนนี้รอทางบริษัทตอบกลับ" ทำให้มีชาวเน็ตบางรายแสดงความไม่พอใจ มองว่าจะไปทำให้พนักงานเดือดร้อนเปล่า ๆ ขณะที่บางส่วนมองว่าลูกค้าไม่ได้ผิดอะไรที่แจ้งไป เพราะถือว่าเป็นสิ่งแปลกปลอม และอีกมุมหนึ่งทางโรงงานจะได้มีมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีก