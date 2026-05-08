หนุ่มเปิดซองบะหมี่ เจอกระดาษปริศนาติดมากับเครื่องปรุง ถกสนั่นควรแจ้งหรือปล่อยผ่าน

 
           หนุ่มเปิดซองบะหมี่เจอกระดาษลับในโรงงานติดมากับเครื่องปรุง งานนี้โซเชียลเสียงแตก ห่วงพนักงานอาจโดนลงโทษ


ภาพจาก เฟซบุ๊ก Nick

           วันที่ 5 พฤษภาคม 2569 ผู้ใช้เฟซบุ๊ก Nick โพสต์ในกลุ่ม พวกเราคือผู้บริโภค สอบถามเรื่องราวที่เจอกระดาษปริศนาปนมาในซองบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป และไม่แน่ใจว่าเป็นการผิดพลาดที่ส่งผลต่อการผลิตหรือไม่

           จากภาพเผยให้เห็นกระดาษสี่เหลี่ยมสีขาว ระบุข้อความเกี่ยวกับการผลิตเครื่องปรุง โดยมีช่องให้กรอกชื่อชนิดเครื่องปรุง วันที่ ชื่อพนักงาน และกะทำงาน ซึ่งมีการกรอกข้อมูลเอาไว้เรียบร้อยแล้ว

กระดาษเล็ก ๆ แต่เรื่องใหญ่ !?
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Nick

           เจ้าของโพสต์ระบุว่า "แบบนี้จะเป็นอะไรไหมครับพี่ ๆ พบป้ายบันทึกการผลิต (FM-PD-SG-031) หลุดเข้ามาในซองเครื่องปรุง ซึ่งแสดงถึงความบกพร่องของระบบ QC"

           ภายหลังภาพนี้ถูกแชร์ออกไป ทำเอาชาวเน็ตต่างเข้ามาแสดงความเป็นห่วง บุญเกิด พนักงานที่เข้ากะงานในเอกสาร เพราะเผลอทำกระดาษบันทึกการผลิตหลุดไปในซองสินค้าเต็ม ๆ ทำให้อาจเจอบทลงโทษตามมาจากความผิดพลาดเช่นนี้

           ล่าสุด เจ้าของเรื่องราวระบุว่า "ติดต่อทางเพจเฟซบุ๊กบริษัทไปแล้ว ตอนนี้รอทางบริษัทตอบกลับ" ทำให้มีชาวเน็ตบางรายแสดงความไม่พอใจ มองว่าจะไปทำให้พนักงานเดือดร้อนเปล่า ๆ ขณะที่บางส่วนมองว่าลูกค้าไม่ได้ผิดอะไรที่แจ้งไป เพราะถือว่าเป็นสิ่งแปลกปลอม และอีกมุมหนึ่งทางโรงงานจะได้มีมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีก

หนุ่มเปิดซองบะหมี่ เจอกระดาษปริศนาติดมากับเครื่องปรุง ถกสนั่นควรแจ้งหรือปล่อยผ่าน อัปเดตล่าสุด 8 พฤษภาคม 2569 เวลา 15:34:35
