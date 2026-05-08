ทลายกองถ่ายเถื่อน รวบ 8 คนจีนเนียนเที่ยวเชียงใหม่ แอบถ่ายซีรีส์แนวตั้ง ไม่ขออนุญาต

ตำรวจท่องเที่ยวบุกรวบ 8 ชาวจีน แฝงตัวเป็นนักท่องเที่ยวลอบถ่ายซีรีส์แนวตั้งที่เชียงใหม่โดยไม่ได้รับอนุญาต เผยเลือกไทยเพราะยอดฮิตในจีน เตือนโทษหนักปรับสูงสุด 1 ล้านบาท
ภาพจาก สวพ.FM91
วันที่ 8 พฤษภาคม 2569 ตำรวจท่องเที่ยว เข้าตรวจค้นบ้านพักแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ หลังได้รับข้อมูลว่ามีกลุ่มชาวจีนลักลอบใช้สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์โดยไม่ได้รับอนุญาต ก่อนควบคุมตัวชาวจีนรวม 8 คน พร้อมแจ้งข้อหาทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต ขณะที่ความผิดเกี่ยวกับการถ่ายทำภาพยนตร์ เตรียมส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามกฎหมาย ซึ่งมีโทษปรับสูงสุดถึง 1 ล้านบาท
เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบภายในบ้านพักที่ถูกใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำ
จากการเข้าตรวจสอบ พบทีมงานชาวจีนกำลังถ่ายทำ ซีรีส์แนวตั้ง ซึ่งเป็นรูปแบบคอนเทนต์ที่กำลังได้รับความนิยมในปัจจุบัน โดยมีคนไทยทำหน้าที่เป็นล่าม อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ไม่พบเอกสารการขออนุญาตถ่ายทำตามที่กฎหมายกำหนด และไม่มีเจ้าหน้าที่ภาครัฐควบคุมการถ่ายทำในพื้นที่ อีกทั้งยังตรวจสอบพบว่ากลุ่มผู้ต้องหาเดินทางเข้าประเทศในลักษณะนักท่องเที่ยว และไม่มีใบอนุญาตทำงาน
เบื้องต้น นางเหวย หนึ่งในผู้ต้องหา ให้การยอมรับว่า ทำหน้าที่เป็นทั้งโปรดิวเซอร์และนักแสดง โดยเลือกใช้จังหวัดเชียงใหม่เป็นสถานที่ถ่ายทำ เนื่องจากเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมและเป็นที่รู้จักในหมู่นักท่องเที่ยวชาวจีน
หลังการตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวชาวจีนทั้ง 8 คน ส่งพนักงานสอบสวน สภ.หางดง เพื่อดำเนินคดีในข้อหา เป็นคนต่างด้าวทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต ส่วนกรณีถ่ายทำภาพยนตร์โดยไม่ได้รับอนุญาต จะมีการแจ้งความผิดทางพินัยต่อคณะกรรมการภาพยนตร์และวิดีทัศน์ กรมการท่องเที่ยว เพื่อพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
ขอบคุณข้อมูลจาก สวพ.FM91