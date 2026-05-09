ตำรวจเข้าเซเว่น อีเลฟเว่น จากที่ซื้อของต้องอยู่ยาวแทน กินข้าววนไป คนดูนับล้าน

เมื่อตำรวจเข้าเซเว่น อีเลฟเว่น แต่พนักงานกลับขอให้อยู่ยาว ๆ ก็เลยต้องซื้อข้าวกินเดินอยู่ในร้าน คนดูเกือบล้านครั้ง น่ารักมาก
วันที่ 8 พฤษภาคม 2569 TikTok @Pom4289 เป็นของตำรวจทางหลวงนายหนึ่ง เล่าประสบการณ์การเข้าร้านสะดวกซื้อ เซเว่น อีเลฟเว่น ตอนเวลา 03.56 น. แต่กลายเป็นว่า พนักงานขอให้ตำรวจอยู่เป็นเพื่อน ทำให้คุณตำรวจต้องซื้อข้าวกล่องเดินกินวนอยู่ในร้าน กลายเป็นไวรัลเกือบ 1 ล้านครั้ง
ภาพจาก TikTok @Pom4289
สำหรับสาเหตุที่ตำรวจต้องยอมอยู่ เพราะพนักงานกลัวกลุ่มเด็กแว้นที่จอดรถหน้าเซเว่นเพียบนั่นเอง
ด้านชาวเน็ตแซวตำรวจขอให้กินเยอะ ๆ ต่อด้วยกล่องที่ 2 แต่เจ้าตัวก็ตอบกลับว่า แค่นี้กระดุมก็กระเด็นแล้ว
