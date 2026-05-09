HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

เปิดปม จับหนุ่มจีน สะสมคลังแสง ผงะเจออาวุธพลีชีพ แถมมีคลิปฝึกยิงในกัมพูชา


          ตำรวจบุกค้นบ้านหนุ่มจีน หลังรถคว่ำจนพบพิรุธ ก่อนผงะเจอคลังแสง อาวุธสงคราม และระเบิด C4 ทำเป็นชุดพลีชีพ พร้อมพบคลิปทดลองใช้อาวุธและฝึกยิงในกัมพูชา เตรียมเร่งขยายผล

ระเบิดพลีชีพ

           วันที่ 8 พฤษภาคม 2569 ตำรวจสนธิกำลังหลายหน่วยงานเข้าตรวจค้นบ้านพักของชายชาวจีนรายหนึ่ง ภายในหมู่บ้านจัดสรรพื้นที่ ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี หลังขยายผลจากอุบัติเหตุรถยนต์พลิกคว่ำ และพบอาวุธปืนซุกซ่อนอยู่ภายในรถ ก่อนนำไปสู่การตรวจพบอาวุธสงคราม วัตถุระเบิด และอุปกรณ์ทางยุทธวิธีจำนวนมาก จนต้องสั่งอพยพชาวบ้านออกจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัย

           เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นวันที่ 8 พฤษภาคม 2569 โดย พ.ต.อ. พิสิทธิ์ ตั้งศิริเสถียร ผู้กำกับการ สภ.นาจอมเทียน พร้อมกำลังชุดสืบสวน ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ตำรวจท่องเที่ยว และตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี เข้าปิดล้อมตรวจค้นบ้านพักของผู้ต้องหา หลังเจ้าหน้าที่พบพิรุธจากอุบัติเหตุรถยนต์เฉี่ยวชนแท่นแบริเออร์บริเวณถนนเลียบทางรถไฟห้วยใหญ่ แล้วพลิกคว่ำ เมื่อเข้าตรวจสอบภายในรถ พบอาวุธปืนพกสั้นและเครื่องกระสุน จึงเชิญตัวชายชาวจีนมาสอบสวน พร้อมขยายผลเข้าตรวจค้นบ้านพัก

ระเบิดพลีชีพ
ภาพจาก FM91 Trafficpro 

          จากการตรวจค้นภายในบ้าน เจ้าหน้าที่พบอาวุธปืนพกสั้นและปืนไรเฟิลจู่โจมรวมหลายกระบอก พร้อมเครื่องกระสุนจำนวนมาก รวมถึงวัตถุระเบิดหลายชนิด ทั้งระเบิดลูกเกลี้ยง ระเบิดขว้างสังหารบุคคล และกระสุนที่ใช้ในทางทหาร 

          นอกจากนี้ยังพบเอกสารปลอมหลายรายการ ทั้งบัตรประจำตัวชาวไทใหญ่ บัตรสัญชาติเกาหลี และหนังสือเดินทางสัญชาติอเมริกัน ซึ่งอยู่ระหว่างตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบิดพลีชีพ
ภาพจาก FM91 Trafficpro 

ระเบิดพลีชีพ
ภาพจาก FM91 Trafficpro 

          ระหว่างปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ต้องเร่งถอนกำลังออกจากบ้านพัก หลังพบดินระเบิดซีโฟร์ หรือ C-4 ถูกประกอบติดเข้ากับเสื้อเกราะและเชื่อมต่อระบบจุดชนวนด้วยรีโมต ภายในห้องพัก ทำให้ต้องปิดกั้นพื้นที่โดยรอบ พร้อมสั่งอพยพประชาชนในหมู่บ้านหลายหลังคาเรือนออกจากพื้นที่ชั่วคราว ท่ามกลางความแตกตื่นของชาวบ้าน ก่อนประสานหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิด หรือ EOD เข้าตรวจสอบและปลดชนวนอย่างเร่งด่วน

          ต่อมาเมื่อเวลา 20.41 น. เจ้าหน้าที่ EOD สามารถควบคุมสถานการณ์และปลดชนวนวัตถุระเบิดได้สำเร็จ ก่อนเข้าตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียดอีกครั้ง เพื่อค้นหาพยานหลักฐานเพิ่มเติม

ระเบิดพลีชีพ
ภาพจาก FM91 Trafficpro 

ระเบิดพลีชีพ
ภาพจาก FM91 Trafficpro 



ช็อก เจอคลิปซ้อมยิง-ใช้อาวุธสงคราม ในกัมพูชา


ระเบิดพลีชีพ
ภาพจาก FM91 Trafficpro 

           ผู้ต้องหาทราบชื่อภายหลังคือ นายหมิงเฉิน ซัน อายุ 31 ปี สัญชาติจีน โดยจากการสอบสวนเบื้องต้น เจ้าตัวยอมรับว่าอาวุธปืนและวัตถุระเบิดทั้งหมดเป็นของตน อ้างว่าซื้อผ่านบุคคลรู้จักทางโซเชียลมีเดียเมื่อประมาณ 3-4 ปีก่อน และนัดรับของในพื้นที่จังหวัดระยอง ส่วนดินระเบิดซีโฟร์ที่ประกอบเข้ากับเสื้อเกราะนั้น ผู้ต้องหาอ้างว่าเตรียมไว้ใช้ก่อเหตุกับตัวเอง เนื่องจากมีอาการป่วยเป็นโรคซึมเศร้า

นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยังตรวจสอบโทรศัพท์มือถือของผู้ต้องหา และพบคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการทดลองใช้อาวุธสงคราม การซ้อมยิงปืน รวมถึงการทดสอบระเบิดในพื้นที่แหล่งน้ำ โดยผู้ต้องหาอ้างว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นในประเทศกัมพูชา

          ต่อมาในช่วงค่ำ พล.ต.ต. พงศ์พันธ์ วงษ์มณีเทศ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุด้วยตนเอง พร้อมกำชับให้พนักงานสอบสวนจัดทำบันทึกตรวจยึดของกลางอย่างละเอียด และประสานกองพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจเก็บหลักฐานเพิ่มเติมอีกครั้ง

          เบื้องต้น สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้กำชับให้เร่งสืบสวนในทุกมิติ ทั้งประเด็นด้านความมั่นคง แหล่งที่มาของอาวุธและวัตถุระเบิด รวมถึงตรวจสอบว่าเกี่ยวข้องกับการเตรียมก่อเหตุร้ายหรือไม่ ขณะเดียวกันจะมีการเชิญจิตแพทย์เข้าประเมินอาการของผู้ต้องหา เพื่อยืนยันข้อเท็จจริงกรณีอ้างว่าป่วยเป็นโรคซึมเศร้า

          สำหรับของกลางที่ตรวจยึดได้ มีทั้งอาวุธปืนสั้น ปืนเล็กยาว M16 เครื่องกระสุนจำนวนมาก ดินระเบิด C4 ระเบิดสังหารบุคคลหลายชนิด เสื้อเกราะกันกระสุน หน้ากากกันแก๊สพิษ ชุดรีโมตจุดชนวน และน้ำมันเชื้อเพลิงจำนวนหนึ่ง โดยเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบเส้นทางการครอบครองทั้งหมดอย่างละเอียด

ระเบิดพลีชีพ
ภาพจาก ThaiPBS 

ถือพาสปอร์ตหลายประเทศ เช่าบ้านอยู่ในไทยมานาน


          จากสอบสวนทราบว่า นายหมิงเฉิน เข้ามาเช่าบ้านหลังดังกล่าว ประมาณ 2 ปี โดยเข้ามาประเทศไทยครั้งแรกเมื่อปี 2563 โดยใช้วีซ่านักท่องเที่ยว จากนั้นก็เดินทางเข้า-ออก ประเทศไทยบ่อยครั้ง และล่าสุด เข้าประเทศไทยเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2569 โดย ใช้ "วีซ่าอีกริต" คือ การขออนุญาตกลับเข้ามาในราชอาณาจักรไทย ในกรณีที่ถือวีซ่าระยะยาว (เช่น วีซ่าทำงาน, วีซ่าแต่งงาน, วีซ่าเกษียณ) ซึ่งวีซ่ามีอายุอยู่ในประเทศไทยได้ถึง 5 ปี นอกจากนี้ยังว่า นาย หมิงเฉิน ซัน มีพาสปอร์ตทั้งประเทศจีน และประเทศกัมพูชา

          ขณะที่ชาวบ้านในหมู่บ้าน เปิดเผยว่า ผู้ต้องหามักมีอัธยาศัยดีและพูดคุยกับเพื่อนบ้านตามปกติ ทำให้หลายคนรู้สึกตกใจอย่างมาก เมื่อทราบว่าภายในบ้านมีการเก็บอาวุธสงครามและวัตถุระเบิดจำนวนมาก เพราะหากเกิดระเบิดขึ้นจริง อาจส่งผลกระทบต่อคนทั้งหมู่บ้านอย่างรุนแรง


ขอบคุณข้อมูลจาก



เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เปิดปม จับหนุ่มจีน สะสมคลังแสง ผงะเจออาวุธพลีชีพ แถมมีคลิปฝึกยิงในกัมพูชา โพสต์เมื่อ 9 พฤษภาคม 2569 เวลา 10:43:29
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ราคาน้ำมัน ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: คนละครึ่งพลัส เฟส 2 วันวิสาขบูชา ดูดวง 2569 ไวรัสฮันตาระบาด ปฏิทินวันหยุด 2569 เจเจ ต้าเหนิง calendar 2569 ไทยช่วยไทยพลัส ฟุตบอลโลก 2026 ดร.โจ ชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันสำคัญ 2569 ณเดชน์ ญาญ่า ราคาน้ำมันวันนี้ วันหยุดเดือนพฤษภาคม 2569 48 ทีม ฟุตบอลโลก 2026
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย