HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

อึ้ง ! ตี๋คลังแสง เนียนถือบัตร ปชช - มีเลข 13 หลัก พบชื่อในทะเบียนบ้าน จี้สอบด่วน

 
          อึ้ง ตี๋คลังแสง เนียนถือบัตรประชาชน - มีเลข 13 หลัก พบชื่อในทะเบียนบ้าน ถือพาสปอร์ตหลายสัญชาติ สั่งเช็กที่มาอาวุธสงคราม เสี่ยงก่อวินาศกรรม



 จีนเทา มีบัตรไทย !?
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ซ้อเปา - เรื่องนี้ต้องใส่ใจ

          เป็นข่าวใหญ่สะเทือนสังคมล่าสุด กรณีขยายผลจากเหตุรถคว่ำ เจออาวุธสงคราม นำมาสู่การบุกบ้านจีนเทา จนพบคลังแสงอาวุธสงคราม มีทั้งระเบิดซีโฟร์ 4 ลูก ระเบิดดังแปลงจำนวนมาก พร้อมปืนและเครื่องกระสุน แถมมีการนำระเบิดซีโฟร์มาติดตั้งกับเสื้อกั๊กกันกระสุน ซึ่ง นายหมิงเฉิน ซัน อายุ 31 ปี อ้างจะนำมาทำระเบิดพลีชีพเพราะเป็นซึมเศร้า นอกจากนี้ยังพบคลิปซ้อมยิงปืน และปาระเบิดกับทหารกัมพูชานั้น 

          ล่าสุด (9 พฤษภาคม 2569) พล.ต.ต. พงศ์พันธ์ วงษ์มณีเทศ ผบก.ภ.จว.ชลบุรี เปิดเผยว่า ในคดีนี้ พล.ต.อ. กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร. มีการกำชับให้สอบสวนสืบสวน ทั้งในเรื่องความมั่นคงและความปลอดภัย ทุกมิติ ส่วนในเรื่องของคดี รวมถึงอาวุธปืนและวัตถุระเบิด คล้ายระเบิด ที่พบไปนั้น ยังไม่ขอเปิดเผย เนื่องจากเกรงว่าจะเสียรูปคดี 

          สำหรับการเก็บวัถตุระเบิดจำนวนมากเพื่อจะนำไปก่อเหตุ ขณะนี้ยังไม่มีการตรวจพบจุดเชื่อมโยง แต่จะมีการสอบสวนอย่างละเอียดและหาที่มาของอาวุธดังกล่าวทั้งหมด รวมถึงจะเชิญนักจิตเวชมาตรวจสอบว่าป่วยซึมเศร้าจริงตามที่อ้างหรือไม่ 

อึ้งจีนเทา มีชื่อในทะเบียนบ้าน ซ้ำมีเลขบัตรประชาชน เข้า-ออกไทยบ่อย


          สำหรับข้อมูลของ นายหมิงเฉิน ซัน พบเช่าบ้านหลังดังกล่าวได้ประมาณ 2 ปี เข้าไทยครั้งแรกเมื่อปี 2563 โดยใช้วีซ่าท่องเที่ยว จากนั้นเข้า ๆ ออก ๆ ไทยบ่อยครั้ง จนล่าสุดใช้วีซ่าอีกริตเข้ามาในไทยเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2569 โดยวีซ่ามีอายุอยู่ในประเทศไทยได้ถึง 5 ปี

          นอกจากนี้ พบว่านายหมิงเฉิน ซัน มีพาสปอร์ตทั้งประเทศจีน และประเทศกัมพูชา รวมถึง มีบัตรประจำตัวไม่มีสัญชาติไทย (บัตรสีชมพู) นอกจากนี้ยังมีชื่อปรากฏเป็นผู้พักอาศัย ในทะเบียนบ้านเขตคลองสามวา กทม. และยังมีเลขประจำตัวประชาชน 6-1046-00003-42-8 ที่ย้ายมาจากพื้นที่ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ซึ่งตำรวจอยู่ในระหว่างข้อเท็จจริงในเรื่องนี้
 
          ทางด้านเพจ เพื่อนตำรวจ ได้โพสต์เพิ่มเติมถึงกรณีนี้ ระบุว่า "ไม่ใช้เฉพาะหนุ่มจีนเจ้าของคลังแสงมีเลขบัตร ปชช.- มีชื่อในทะเบียนบ้าน เข้าออกไทยบ่อย บิ๊กต่ายสนใจตรวจสอบบุคคลนี้มั้ยครับ ชื่อจีน มีเลข 13 หลัก มีชื่อในทะเบียนบ้าน" พร้อมเปิดภาพบัตรประชาชนชื่อจีน ท่ามกลางกระแสสังคมที่จี้ให้ทางการเร่งตรวจสอบ

จีนเทา มีบัตรไทย !?
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เพื่อนตำรวจ


เปิดคลังแสงที่พบ-ยึดได้ 

สรุปของกลางที่ยึดได้

          1. อาวุธปืนสั้นยี่ห้อ กล็อก 26 จำนวน 1 กระบอก 
          2. ซองกระสุน กล็อก 26 จำนวน 2 อัน 
          3. กระสุนขนาด 9 มม. จำนวน 10 นัด
          4. ซองกระสุนปืน M16 จำนวน 1 ซอง 
          5. กระสุนปืน ขนาด 5.56 มม. จำนวน 28 นัด 
          6. ซองพกในจำนวน 1 อัน 

สำหรับของกลางที่เจอในบ้าน มีดังนี้


          1. ปืน ปืนเล็กยาว M16 จำนวน 2 กระบอก

          2. ซองกระสุนปืน M16 จำนวน 9 อัน 

          3. กระสุนปืน ขนาด 5.56 มม. จำนวน 763 นัด
 
          4. ดินระเบิด C-4 จำนวน 1 กล่อง น้ำหนัก 2,486.4 กรัม 

          5. ดินระเบิด C-4 จำนวน 2 แท่ง น้ำหนัก 1,173 กรัม  

          6. กับดักระเบิดสังหารบุคคล POMZ2 รัสเซีย จำนวน 4 ลูก 

          7.ระเบิดสังหารบุคคลชนิดขว้าง แบบ BA/WA จำนวน 4 ลูก 

          8. ระเบิดสังหารบุคคลชนิดขว้าง แบบ K75 เกาหลี จำนวน 1 ลูก

          9. ระเบิดสังหารบุคคลชนิดขว้าง แบบ M6/01 พม่า จำนวน 1 ลูก

          10. เชื้อปะทุไฟฟ้า จำนวน 7 ดอก 

          11. เรือนชนวนกับดักระเบิด PONZ2 จำนวน 3 เรือน

          12. เซฟตี้พิม PONMZ2 จำนวน 2 ชิ้น

          13. ชุดรีโมท ภาครับ-ส่ง จำนวน 2 อัน

          14. เสื้อเกราะกันกระสุน จำนวน 3 ตัว

          15. หน้ากากกันแก๊สพิษ จำนวน 2 อัน 

          16. ไส้กรอง หน้ากากกันแก๊สพิษ จำนวน 6 อัน 

          17. น้ำเบนซิน ถังละ 20 ลิตร จำนวน 4 ถัง

จีนเทา มีบัตรไทย !?
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ดาวแปดแฉก

จีนเทา มีบัตรไทย !?
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ดาวแปดแฉก

 ขอบคุณข้อมูลจาก เดลินิวล์
 
เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
อึ้ง ! ตี๋คลังแสง เนียนถือบัตร ปชช - มีเลข 13 หลัก พบชื่อในทะเบียนบ้าน จี้สอบด่วน อัปเดตล่าสุด 9 พฤษภาคม 2569 เวลา 11:07:24
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ราคาน้ำมัน ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: คนละครึ่งพลัส เฟส 2 วันวิสาขบูชา ดูดวง 2569 ไวรัสฮันตาระบาด ปฏิทินวันหยุด 2569 เจเจ ต้าเหนิง calendar 2569 ไทยช่วยไทยพลัส ฟุตบอลโลก 2026 ดร.โจ ชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันสำคัญ 2569 ณเดชน์ ญาญ่า ราคาน้ำมันวันนี้ วันหยุดเดือนพฤษภาคม 2569 48 ทีม ฟุตบอลโลก 2026
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย