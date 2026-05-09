HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ช็อก เครื่องบินชนคนบนรันเวย์ เข้าไปในเครื่องยนต์ จนไฟลุก - เร่งอพยพ ผดส.
           ช็อก ! เครื่องบินฟรอนเทียร์แอร์ไลน์ส ชนคนบนรันเวย์ ดับสยอง ถูกดูดเข้าเครื่องยนต์จนไฟลุกไหม้ อพยพ 231 ชีวิตออกจากเครื่อง เร่งเช็กสาเหตุ

เครื่องบินชนคนบนรันเวย์

           วันที่ 9 พฤษภาคม 2569 เว็บไซต์ ABC7 รายงานว่า เกิดอุบัติเหตุเครื่องบินของสายการบินฟรอนเทียร์แอร์ไลน์ส (Frontier Airlines) ชนคนที่เดินอยู่บนรันเวย์ ขณะที่เครื่องกำลังจะขึ้นบินเมื่อคืนวันศุกร์ (8 พฤษภาคม) ตามเวลาท้องถิ่น ที่สนามบินนานาชาติเดนเวอร์ ในเมืองเดนเวอร์ รัฐโคโลราโด สหรัฐฯ เป็นผลให้บุคคลดังกล่าวเสียชีวิต 
           
           โดยเครื่องบินลำที่เกิดเหตุ เป็นรุ่นแอร์บัส A321 เที่ยวบิน 4345 เส้นทางเดนเวอร์-ลอสแอนเจลิส มีผู้โดยสารบนเครื่อง 224 ราย และลูกเรือ 7 ราย หลังจากมีรายงานว่าชนคนบนรันเวย์ขณะที่เครื่องกำลังจะขึ้นบน ก็พบว่ามีควันภายในห้องโดยสาร ทางนักบินจึงยกเลิกการขึ้นบน พร้อมอพยพผู้โดยสารทั้งหมดออกมาผ่านสไลด์ฉุกเฉิน

เครื่องบินชนคนบนรันเวย์
ภาพจาก Robin Guess / Shutterstock.com
ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา

           ทางสนามบินแจ้งว่า เหตุดังกล่าวเกิดขึ้นเวลาประมาณ 23.19 น. โดยมีไฟไหม้เครื่องยนต์เล็กน้อยซึ่งถูกดับอย่างรวดเร็วโดยหน่วยดับเพลิง 
           
           นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยืนยันกับ ABC News ว่าบุคคลที่ถูกชนมีบางส่วนถูกดูดเข้าไปในเครื่องยนต์ตัวหนึ่งของเครื่องบิน เป็นผลให้เกิดไฟไหม้บริเวณเครื่องยนต์ ขณะเดียวกันทราบว่ามีผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย 1 ราย 
           
           ทางด้านสายการบินเปิดเผยว่า ทางสายการบินกำลังสอบสวนอุบัติเหตุครั้งนี้ และอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม โดยมีการร่วมมือกับทางสนามบินและเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงอื่น ๆ ทั้งนี้ ทางสายการบินขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วย 

ขอบคุณข้อมูลจาก ABC7, CNN

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ช็อก เครื่องบินชนคนบนรันเวย์ เข้าไปในเครื่องยนต์ จนไฟลุก - เร่งอพยพ ผดส. โพสต์เมื่อ 9 พฤษภาคม 2569 เวลา 17:21:59 3,906 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ราคาน้ำมัน ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: คนละครึ่งพลัส เฟส 2 วันวิสาขบูชา ดูดวง 2569 ไวรัสฮันตาระบาด ปฏิทินวันหยุด 2569 นาย ณภัทร calendar 2569 ไทยช่วยไทยพลัส ฟุตบอลโลก 2026 ดร.โจ ชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันสำคัญ 2569 ณเดชน์ ญาญ่า ราคาน้ำมันวันนี้ วันหยุดเดือนพฤษภาคม 2569 48 ทีม ฟุตบอลโลก 2026
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย