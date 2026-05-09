ช็อก เครื่องบินชนคนบนรันเวย์ เข้าไปในเครื่องยนต์ จนไฟลุก - เร่งอพยพ ผดส.

ช็อก ! เครื่องบินฟรอนเทียร์แอร์ไลน์ส ชนคนบนรันเวย์ ดับสยอง ถูกดูดเข้าเครื่องยนต์จนไฟลุกไหม้ อพยพ 231 ชีวิตออกจากเครื่อง เร่งเช็กสาเหตุ
วันที่ 9 พฤษภาคม 2569 เว็บไซต์ ABC7 รายงานว่า เกิดอุบัติเหตุเครื่องบินของสายการบินฟรอนเทียร์แอร์ไลน์ส (Frontier Airlines) ชนคนที่เดินอยู่บนรันเวย์ ขณะที่เครื่องกำลังจะขึ้นบินเมื่อคืนวันศุกร์ (8 พฤษภาคม) ตามเวลาท้องถิ่น ที่สนามบินนานาชาติเดนเวอร์ ในเมืองเดนเวอร์ รัฐโคโลราโด สหรัฐฯ เป็นผลให้บุคคลดังกล่าวเสียชีวิต
โดยเครื่องบินลำที่เกิดเหตุ เป็นรุ่นแอร์บัส A321 เที่ยวบิน 4345 เส้นทางเดนเวอร์-ลอสแอนเจลิส มีผู้โดยสารบนเครื่อง 224 ราย และลูกเรือ 7 ราย หลังจากมีรายงานว่าชนคนบนรันเวย์ขณะที่เครื่องกำลังจะขึ้นบน ก็พบว่ามีควันภายในห้องโดยสาร ทางนักบินจึงยกเลิกการขึ้นบน พร้อมอพยพผู้โดยสารทั้งหมดออกมาผ่านสไลด์ฉุกเฉิน
ทางสนามบินแจ้งว่า เหตุดังกล่าวเกิดขึ้นเวลาประมาณ 23.19 น. โดยมีไฟไหม้เครื่องยนต์เล็กน้อยซึ่งถูกดับอย่างรวดเร็วโดยหน่วยดับเพลิง
นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยืนยันกับ ABC News ว่าบุคคลที่ถูกชนมีบางส่วนถูกดูดเข้าไปในเครื่องยนต์ตัวหนึ่งของเครื่องบิน เป็นผลให้เกิดไฟไหม้บริเวณเครื่องยนต์ ขณะเดียวกันทราบว่ามีผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย 1 ราย
ทางด้านสายการบินเปิดเผยว่า ทางสายการบินกำลังสอบสวนอุบัติเหตุครั้งนี้ และอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม โดยมีการร่วมมือกับทางสนามบินและเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงอื่น ๆ ทั้งนี้ ทางสายการบินขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วย