ลามแล้ว !? ปลากระป๋องไม่ตรงปก ซื้อยี่ห้ออื่นก็ยังเจอเนื้อแปลก ๆ แม้ผลิตคนละโรงงาน
           สส. สมุทรสงคราม เจอปลากระป๋องไม่ตรงปกยี่อีกยี่ห้อ เนื้อข้างในสุดแปลกคล้ายเคสเก่าแต่ผลิตคนละโรงงาน ภาครัฐสั่งเร่งตรวจสอบทั่วประเทศ

           วันที่ 9 พฤษภาคม 2569 นายอานุภาพ ลิขิตอำนวยชัย สส. สมุทรสงคราม -พรรคประชาชน ออกมาเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปลากระป๋องไม่ตรงฉลาก หลังพบผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องอีกยี่ห้อหนึ่งที่มีลักษณะเข้าข่ายไม่ตรงกับข้อความบนฉลากสินค้า โดยระบุว่าเป็นคนละโรงงานกับกรณีที่หน่วยงานรัฐเคยเข้าตรวจสอบก่อนหน้านี้
           
           สส.อานุภาพ โพสต์คลิปพร้อมตั้งข้อสังเกตว่า บริเวณฉลากกระป๋องระบุว่าเป็น ปลาซาร์ดีน แต่เมื่อเปิดออกมากลับพบว่าเนื้อปลาไม่เหมือนปลาซาร์ดีนตามที่ระบุไว้ โดยมีลักษณะคล้ายกับกรณีที่เคยเป็นข่าวก่อนหน้านี้ ซึ่งเกี่ยวข้องกับโรงงานในจังหวัดสมุทรสาคร
           
           สส.อานุภาพ ระบุว่า การพบผลิตภัณฑ์ต้องสงสัยครั้งล่าสุด ซึ่งเป็นคนละโรงงานกับกรณีก่อนหน้า ทำให้เกิดข้อกังวลว่าปัญหาอาจไม่ได้จำกัดอยู่เพียงผู้ประกอบการรายเดียว เรื่องนี้ไม่ควรถูกมองเป็นเพียงความผิดพลาดเฉพาะจุด และไม่ควรจบลงเพียงคำขอโทษจากผู้ประกอบการ แต่หน่วยงานที่มีอำนาจควรตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียดและติดตามถึงต้นตอของปัญหา
           
เฟซบุ๊ก อานุภาพ ลิขิตอำนวยชัย สส สมุทรสงคราม-พรรคประชาชน

           ด้าน ศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจสอบว่า ขณะนี้ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขยายการตรวจสอบเพิ่มเติม หลังเริ่มพบโรงงานที่มีลักษณะเข้าข่ายในลักษณะเดียวกันมากกว่าโรงงานเดียว
           
           จากข้อมูลที่ปรากฏในขณะนี้ พบว่า ปัญหาวัตถุดิบปลาไม่ตรงกับฉลากสินค้า อาจไม่ได้เกิดขึ้นเพียงบริษัทเดียว พร้อมกันนี้ยังได้สั่งการให้มีการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องและอาหารกระป๋องทั่วประเทศ โดยไม่ต้องรอให้มีผู้ร้องเรียนเพิ่มเติม พร้อมย้ำว่า ส่วนตัวไม่เคยมองว่ากรณีดังกล่าวเป็นเพียงความผิดพลาดของโรงงานแห่งเดียว แต่ถือเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องเร่งตรวจสอบเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคและสร้างความชัดเจนต่อสังคมต่อไป

ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้

ขอบคุณข้อมูลจาก เรื่องเล่าเช้านี้

