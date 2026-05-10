เฉลยกฎสนามบิน ทำไมพกของเหลวเกิน 100 ml ต้องถูกยึด แต่ซื้อน้ำในเกตถือขึ้นได้

  
             สงสัยมานาน ทำไมน้ำจากบ้านโดนยึด แต่ซื้อน้ำในเกตกลับถือขึ้นเครื่องได้ ล่าสุดวิศวกรการบินออกมาเล่าเบื้องหลังกฎนี้ ฟังแล้วกระจ่างทันที

ขวดน้ำ

            วันที่ 7 พฤษภาคม 2569 คุณปู นิศรา วิศวกรการบิน ออกมาเล่าเบื้องหลังกฎ ห้ามพกของเหลวเกิน 100 ml ขึ้นเครื่อง พร้อมอธิบายเหตุผลที่หลายคนสงสัยมานาน ว่าทำไมน้ำจากบ้านต้องโดนยึด แต่ถ้าซื้อจากในเกตกลับถือขึ้นเครื่องได้ตามปกติ

            เจ้าตัวเล่าว่า ทำงานอยู่สนามบินมาหลายปี และเห็นผู้โดยสารหงุดหงิดกับกฎนี้แทบทุกวัน บางคนเสียดายน้ำหอมราคาแพงที่ต้องทิ้ง บางคนไม่เข้าใจว่าทำไมครีมเหลือแค่ก้นขวดยังเอาขึ้นไม่ได้ รวมถึงของฝากอย่างน้ำพริกหนุ่มที่ต้องถูกทิ้งตั้งแต่ยังไม่ถึงปลายทาง
 
            เธอยอมรับว่า ตัวเองก็เคยตั้งคำถามเหมือนกัน หลังเคยโดนยึดครีมมาก่อน จึงไปหาข้อมูลเพิ่มเติม จนพบว่า กฎนี้ไม่ได้มีมาตั้งแต่แรก แต่เริ่มเปลี่ยนครั้งใหญ่เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2006 โดยช่วงเช้าวันนั้น ผู้โดยสารทั่วโลกยังพกน้ำขึ้นเครื่องได้ตามปกติ แต่พอตกบ่าย สนามบินทั่วโลกกลับประกาศห้ามพร้อมกันทันทีแบบไม่มีการแจ้งล่วงหน้า


จุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ของโลกการบิน กับกฎ ของเหลว 100 ml


            สาเหตุเกิดจากคืนก่อนหน้า หน่วยข่าวกรองอังกฤษ MI5 สามารถจับผู้ก่อการร้ายได้ 24 คน ซึ่งมีแผนจะวางระเบิดเครื่องบินพร้อมกัน 10 ลำเหนือมหาสมุทรแอตแลนติก โดยใช้วิธีนำสารเคมีอันตรายซ่อนในขวดน้ำอัดลมธรรมดา แล้วค่อยนำไปผสมบนเครื่องบิน แต่ถูกจับได้ก่อน เหตุการณ์ครั้งนั้นจึงกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของมาตรการความปลอดภัยสนามบินทั่วโลก

            หลายคนสงสัยว่า ถ้าในขวดเหลือน้ำแค่นิดเดียว ทำไมยังโดนยึด คำตอบคือ เครื่องเอกซเรย์ไม่ได้วัดจากปริมาณของเหลวที่เหลืออยู่ แต่ดูจาก ขนาดภาชนะ เพราะช่องว่างอากาศในขวดอาจทำให้ระบบคำนวณความหนาแน่นผิดพลาด และอาจมองไม่เห็นสิ่งอันตรายที่ซ่อนอยู่ด้านในได้

เบื้องหลังตัวเลข 100 ml มาจากอะไร


            ส่วนเหตุผลที่กำหนดไว้ที่ 100 ml ก็เกี่ยวข้องกับหลักฟิสิกส์โดยตรง เพราะตอนเครื่องบินบินที่ระดับความสูงประมาณ 35,000 ฟุต ภายในลำตัวเครื่องจะถูกอัดแรงดันไว้ตลอดเวลา เปรียบเหมือนลูกโป่งที่ถูกเป่าจนตึง โดยตัวเลข 100 ml ถูกคำนวณว่า หากเกิดแรงระเบิดขนาดนี้ ผนังอะลูมิเนียมของเครื่องบินอาจเพียงแค่บุบ แต่ยังไม่ฉีกขาด

            เจ้าของคลิปยังยกตัวอย่างเหตุการณ์จริง 2 ครั้งที่ทำให้เข้าใจชัดเจน เคสแรกคือ ในปี 1994 มีการซ่อนสารเคมีไว้ในขวดน้ำยาล้างคอนแทคเลนส์และเกิดระเบิดบนฟ้า แต่เครื่องบินยังรอดเพราะแรงระเบิดไม่มากพอจะทำให้ผนังฉีก ส่วนอีกเหตุการณ์ในปี 2016 มีการซ่อนสารเคมีไว้ในแล็ปท็อปและผ่านด่านตรวจไปได้ แต่โชคดีที่ตอนนั้นเครื่องบินยังบินไม่สูงพอ ทำให้แรงดันในตัวเครื่องยังไม่มาก และผู้โดยสารส่วนใหญ่รอดชีวิต

เฉลยข้อสงสัย ทำไมน้ำจากในเกตถือขึ้นเครื่องได้ 


            สำหรับคำถามที่หลายคนสงสัยที่สุด ว่าทำไมน้ำจากบ้านถึงเอาขึ้นเครื่องไม่ได้ แต่ถ้าซื้อจากร้านในเกตกลับนำขึ้นได้ เป็นเรื่องของ กระบวนการตรวจสอบความปลอดภัย เพราะสินค้าที่ขายภายในเกตต้องผ่านการตรวจเข้มงวดกว่าพื้นที่ด้านนอก เพื่อยืนยันว่าของทุกชิ้นปลอดภัยจริง

            ในมุมของคนทำงานที่สนามบิน ทุกครั้งที่เห็นผู้โดยสารถูกยึดของที่ด่าน ก็รู้สึกเสียดายแทนเหมือนกัน แต่ในอีกมุมหนึ่งก็รู้สึกโล่งใจ ที่ระบบเหล่านี้ยังช่วยให้ทุกคนเดินทางถึงบ้านได้อย่างปลอดภัย

ขอบคุณข้อมูลจาก TikTok @nisara.ame

เฉลยกฎสนามบิน ทำไมพกของเหลวเกิน 100 ml ต้องถูกยึด แต่ซื้อน้ำในเกตถือขึ้นได้ อัปเดตล่าสุด 10 พฤษภาคม 2569 เวลา 09:13:13
