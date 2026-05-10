ซูเปอร์คาร์พุ่งเสียบใต้กระบะ ล้อบี้ไฟหน้า มีคนเจ็บ คนชี้เป้ารถหรู รุ่นนี้มีแตะ 20 ล้าน

  
          ซูเปอร์คาร์ McLaren ชนท้ายกระบะท้ายซอยจุติโชติ เจ็บ 1 ชาวเน็ตชี้เป้ารุ่นนี้มีแตะ 20 ล้าน รอดูตอนเคลียร์ 



ภาพจาก เฟซบุ๊ก ศูนย์ อปพร.เขตสายไหม

            วานนี้ (9 พฤษภาคม 2569) เฟซบุ๊ก ศูนย์ อปพร.เขตสายไหม รายงานเหตุรถชนกัน บริเวณท้ายซอยจุติโชติ ในพื้นที่ สน.คันนายาว เขตสายไหม โดยเป็นเหตุรถเก๋งชนท้ายรถกระบะ สภาพหน้ารถมุดเข้าใต้รถ เป็นผลให้รถทั้ง 2 คันได้รับความเสียหาย ฝ่ายคนขับรถเก๋งได้รับบาดเจ็บที่แขนด้านขวา เจ้าหน้าที่กู้ภัยช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลแล้ว 

ภาพจาก เฟซบุ๊ก ศูนย์ อปพร.เขตสายไหม

           ขณะเดียวกันกรณีนี้มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันจำนวนมาก เมื่อมีผู้ชี้เป้าว่ารถเก๋งที่เป็นฝ่ายชนท้ายนั้น คือรถซูเปอร์คาร์ McLaren 570S ซึ่งมีราคาจำหน่ายในไทยในช่วงแรก เริ่มต้นที่ 21.8 ล้านบาท หรือต่อให้ราคาตกก็ยังอยู่ในหลักสิบล้าน งานนี้ต้องรอดูว่าใครเป็นฝ่ายที่ต้องรับผิดชอบ แต่ก็มีคนที่สังเกตว่าลักษณะของฝ่ายรถหรูคล้ายจะมีการเปลี่ยนเลนตรงเส้นทึบ

ภาพจาก เฟซบุ๊ก ศูนย์ อปพร.เขตสายไหม

 ภาพจาก เฟซบุ๊ก ศูนย์ อปพร.เขตสายไหม


ซูเปอร์คาร์พุ่งเสียบใต้กระบะ ล้อบี้ไฟหน้า มีคนเจ็บ คนชี้เป้ารถหรู รุ่นนี้มีแตะ 20 ล้าน โพสต์เมื่อ 10 พฤษภาคม 2569 เวลา 09:42:13
